Искусственному интеллекту подыскивают занятие

Как стало известно “Ъ”, курировать федеральный проект по искусственному интеллекту (ИИ), который станет седьмым направлением цифрового нацпроекта, будет Минэкономики. Цифровое направление в министерстве усилит его замглавы Оксана Тарасенко, отвечающая за стратегическое развитие и инновации, в том числе она будет курировать создание специального правового режима для развития технологий ИИ на территории Москвы. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда «на десятки процентов» и, как следствие, роста доходов населения.

По данным “Ъ”, решение передать седьмой федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика» (входит в перечень нацпроектов) Минэкономики, а не Минкомсвязи, готовившей проект стратегии развития ИИ совместно со Сбербанком, было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова 3 сентября. Формально решение должно быть закреплено на этапе утверждения проекта — 15 декабря, следует из протокола мероприятия (есть у “Ъ”). Эта дата также была предложена экономическим ведомством, прежняя — 15 октября — была признана нереалистичной.

Напомним, сейчас в ведении Минэкономики находятся два из шести действующих федеральных проектов цифровой нацпрограммы — кадровый и по нормативному регулированию,— курируют их два замминистра Илья Торосов и Савва Шипов (оставшиеся четыре федеральных проекта возглавляют их коллеги из Минкомсвязи). ИИ займется еще один заместитель Максима Орешкина Оксана Тарасенко, курирующая корпоративное управление и вместе с господином Торосовым — департамент стратегического развития и инноваций.

Одним из направлений ее работы станет создание экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ на территории Москвы при участии мэрии и Сбербанка.

Предполагается, что участники пятилетнего эксперимента получат льготный правовой режим и доступ к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания лиц (см. “Ъ” от 13 августа). Отметим, что у госпожи Тарасенко уже имеется опыт работы с московскими инноваторами — она курирует создание первой технологической долины на базе МГУ (см. “Ъ” от 29 марта).

В Минэкономики также предлагают внести изменения в проект стратегии развития ИИ, увязав ее с другими документами стратегического планирования — федеральными и региональными проектами и Стратегией социально-экономического развития РФ до 2050 года, как следовало из выступления Оксаны Тарасенко на совещании у господина Акимова, сообщил источник “Ъ”. Замминистра также выступила с инициативой закрепить в документе принцип приоритета доходов населения, согласно которому конечной целью внедрения ИИ должно стать «повышение уровня доходов населения на базе роста производительности труда». Впрочем, на совещании этот пункт было предложено дополнительно проработать с президентским государственно-правовым управлением.

Интерес Минэкономики к проекту по ИИ, по-видимому, определяется взглядом ведомства на перспективы технологии в аспекте макроэкономического развития страны.

Там полагают, что ее активное внедрение приведет к повышению производительности труда «на десятки процентов от текущего уровня» и «снижению доли расходов на труд в структуре конечной себестоимости», что будет способствовать «дальнейшему снижению роли такого фактора глобальной конкурентоспособности, как отклонение рыночного обменного курса от курса по паритету покупательной способности». Вероятно, принцип широкомасштабного внедрения ИИ найдет отражение в нацпроекте по повышению производительности труда, который также курирует Минэкономики.

Среди целей развития ИИ в ведомстве предлагают закрепить «прорывное увеличение инвестиционной активности» компаний, разрабатывающих решения в области ИИ, а также «во внедрении таких решений в разнообразных сферах социально-экономического развития». Развитие самих технологий предполагается обеспечить за счет привлечения в российские научные центры «специалистов международного уровня», которым должна быть обеспечена соответствующая финансовая поддержка, все эти пункты также должны быть включены в стратегию.

Отметим, что ранее эксперты при аналитическом центре «Форум» критиковали стратегию развития ИИ в том числе за то, что в ней не раскрыты интересы государства и общества. Такой документ в принципе не может «стать источником приоритетов госполитики», отмечали они (см. “Ъ” от 3 июля). Вероятно, теперь этим приоритетом станет рост доходов населения — разногласия по стратегии решено считать урегулированными.

Надежда Краснушкина