Несостоятельность стала заметнее

В третьем квартале нынешнего года почти во всех регионах Черноземья выросло число корпоративных банкротств. Это идет в разрез с общероссийской тенденцией — банкротная активность в целом по стране снижается, сообщается в мониторинге Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который готовит в рамках программы фундаментальных исследований Высшей школы экономики аналитику банкротств юрлиц в РФ. Практикующие юристы согласны с тенденциями и не видят в них рисков.



Среди 20 крупнейших по выручке юрлиц, признанных в России банкротами в третьем квартале 2019 года, большая часть — региональные компании, сообщается в исследовании ЦМАКП. Лишь шесть из них зарегистрированы в Москве. На третье место в топ-20 банкротов аналитики включили белгородское ЗАО «Торговый дом "Белая птица"» со средней годовой выручкой более 17 млрд руб. Эта структура в прошлом крупного производителя мяса бройлеров «Белая птица», ныне разорившегося и частично выкупленного другими игроками.

Диаграмма: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

Всего в Черноземье за третий квартал эксперты зафиксировали ровно 100 случаев банкротства компаний — открытия арбитражным судом в них процедуры конкурсного производства, предусматривающей ликвидацию бизнеса с распродажей его имущества. Во втором квартале их было 96. Отмечается, что исследование проводится с устранением сезонных факторов.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в ЦМАКП, в Белгородской области за третий квартал обанкротилось 19 компаний, тогда как во втором квартале было 17. В Воронежской области число банкротств выросло с 32 до 33. В Курской — с 12 до 14. В Тамбовской — с 16 до 17. А в Липецкой динамика банкротств, напротив, уменьшилась. В третьем квартале в регионе обанкротились девять компаний, во втором — 11. В Орловской области число признанных банкротами компаний за квартал не изменилось — по восемь.

В целом в РФ наблюдается снижение числа банкротств, отмечается в исследовании. В сравнении со вторым кварталом этого года их количество сократилось на 2,4%, с аналогичным периодом прошлого года — на 7,4%. В целом же за январь — сентябрь 2019 года показатель снизился на 7,6%. «Интенсивность корпоративных банкротств оказалась вблизи предшоковых значений 2014 года», — указывают авторы исследования. Так, в сентябре было зафиксировано 969 случаев несостоятельности, в марте 2014 года — 938.

Ранее снижение числа корпоративных банкротств наблюдалось и в Черноземье, такую динамику ЦМАКП фиксировал в макрорегионе как в первом, так и во втором квартале 2019-го.

Профильный юрист, руководитель офиса Enforce Law Company в Москве Антон Марткочаков не видит на практике снижения интенсивности банкротств: «Такая оценка вызывает удивление. На мой взгляд, это наиболее динамично развивающаяся среди всех остальных областей правоприменения. В нашей практике мы видим, что суды буквально завалены банкротными кейсами. Количество клиентов, интересующихся этими механизмами, неуклонно растет как со стороны кредитора, так и со стороны должника».

«Черноземье с точки зрения бизнес-активности не является самым заметным макрорегионом в РФ. Возможно, меньшее по сравнению с другими субъектами число предприятий и повлияло на то, что негативная тенденция проявилась ярче, — сказал господин Марткочаков. — О реально ярко проявляющемся тренде можно будет говорить, когда появится резкий спад или рост, выражающийся десятками процентных пунктов».

Арбитражный управляющий, партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, напротив, согласен с выводами аналитиков: «Они коррелируются с данными судов. Сейчас действительно фиксируется снижение числа банкротств юридических лиц». «Ничего страшного в количественном росте банкротств нет, проблемы для экономики субъектов федерации начинаются, когда банкротами признают крупнейшие компании», — заключил он.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург напомнила, что «сейчас подача исков о банкротстве является одним из наиболее распространенных методов воздействия на должников, и далеко не все такие иски заканчиваются введением конкурсного производства».

Сергей Калашников