Торговый дом «Белая птица» обанкротился

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом структуру в прошлом крупного производителя мяса бройлеров «Белая птица» — ЗАО «Торговый дом "Белая птица"». Об этом сообщается в решении суда. Инициатором дела о несостоятельности выступило АО «Автовазбанк», правопреемником которого на данный момент является банк «Траст».

Общая сумма требований кредиторов к ТД «Белая птица» составляет 28,5 млрд руб. Конкурсное производство открыто на шесть месяцев, управляющим утвержден Дмитрий Боярский, из СРО «Семтек». Инвентаризация в ходе процедуры не проводилась, поэтому данных о наличии у ТД сейчас какого-либо имущества нет.

По данным Kartoteka.ru, в 2017 году выручка ЗАО «Торговый дом "Белая птица"» составила 21,6 млрд руб., в 2016 — 21,2 млрд руб. В 2017-м компания получила 3,04 млн руб. убытков (771 тыс. руб. убытков годом ранее) Данные за 2018 год не раскрывались.

Напомним, несколько структур холдинга «Белая птица» ранее уже обанкротились. В частности, это головное юрлицо ООО «Холдинговая компания "Белая птица"», и региональные производственные активы — ООО «Белая птица-Курск», «Белая птица-Белгород» и «Белая птица-Ростов».

В 2017 году «Белая птица» занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, выпустив 300 тыс. т продукции в живом весе, подсчитывали в Росптицесоюзе. После введения в декабре 2017 года в Промсвязьбанке, финансировавшем холдинг, временной администрации, кредитование предприятий «Белой птицы» прекратилось, она начала сокращать объемы производства и персонал. На данный момент часть активов «Белой птицы» уже контролирует группа «Черкизово», в частности, она выкупила права требований по кредитным и обеспечительным договорам ООО «Белая птица-Курск», ООО «Белая птица-Белгород» и АО «Загорье» у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Курске останавливают бойню».

Виталий Коцюба