РФ и Израиль сдают тест на наркотики

Намеченный на январь визит президента РФ Владимира Путина в Израиль может быть омрачен делом Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. На этой неделе стало известно, что патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III передал Владимиру Путину просьбу матери осужденной о помиловании ее дочери. Ранее с аналогичной просьбой к Москве обращались президент и премьер-министр Израиля. Защита Наамы Иссахар называет израильтянку заложницей. По мнению экспертов, ситуация показала хрупкость российско-израильских отношений.

12 декабря Мособлсуд рассмотрит жалобу Наамы Иссахар на приговор, который был вынесен Химкинским городским судом 11 октября. Израильтянку признали виновной в «контрабанде наркотических средств в значительном размере», а также «незаконном хранении наркотических веществ». Ей было назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, что 9 апреля Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву. Перед переброской багажа в Москве на тель-авивский рейс на рюкзак израильтянки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 г гашиша. Девушку задержали. Изначально было возбуждено дело о хранении наркотиков, позднее появились обвинения в контрабанде. Адвокаты, которые изначально вели дело Иссахар, подчеркивали в беседе с “Ъ”: эти обвинения абсурдны, так как девушка не пересекала границу РФ.

21 октября новая команда защиты подала в суд краткую апелляционную жалобу на весь приговор. «Мы не видим никакого состава преступления. Сейчас мы работаем над обоснованием этой позиции в подробной жалобе, которая, как я надеюсь, будет подана в течение недели-полутора»,— сказал “Ъ” адвокат коллегии Pen & Paper Вадим Клювгант. По его словам, со стороны Наамы Иссахар «не было совершено никаких общественно опасных деяний, которые бы угрожали интересам России, российского общества, российских граждан». «Раз нет общественной опасности, нет и преступления. Поэтому мы ее рассматриваем в качестве заложницы, которая находится в чужой стране, в тюрьме, под прикрытием неправосудного приговора»,— подчеркнул адвокат.

В октябре, как только стало известно о приговоре, израильские и американские СМИ писали: Нааму Иссахар «взяли в заложники» с целью попытки обмена на задержанного еще в 2015 году в Израиле российского хакера Алексея Буркова, чьей экстрадиции требовали США. Его обвиняют в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Несмотря на поданную Россией апелляцию, экстрадиции избежать не удалось. Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Вадим Клювгант заявил, что не видит связи дела своей подзащитной с делом Буркова.

Адвокат обратил внимание на то, что в деле Иссахар много нарушений — в частности, израильтянке без объяснения причин запрещают телефонные разговоры с родными. Единственное, что доступно,— это встречи с матерью, Яффой Иссахар. Она посетила Россию, как только узнала об аресте дочери. «Только что пришла со свидания с Наамой. Это все безумно тяжело. Ни звонков, ни писем. Я могу видеть свою дочь только два раза в месяц. Она плакала 15 минут в начале встречи. Она понимает, что ее дело очень сложное и она стала заложником»,— рассказала “Ъ” на днях Яффа Иссахар.

На прошлой неделе госпожа Иссахар встретилась в Израиле с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и передала ему письмо Владимиру Путину. «Прошу Вас, со всей болью материнского сердца, помиловать мою дочь и вернуть в семью»,— говорилось в послании. Встреча президента РФ и Феофила III состоялась 20 ноября. «До сих пор не могу полностью поверить, что кто-то видел господина Путина и обратил его внимание на проблему моей дочери. Это дало мне надежду»,— рассказала Яффа Иссахар. По ее словам, тот факт, что президент Путин едет в январе в Израиль, дает дополнительную надежду. «Но я надеюсь, что это произойдет до визита. Наше правительство должно сделать все возможное, чтобы вернуть ее домой»,— сказала мать осужденной израильтянки.

Еще в октябре просьбы о помиловании Наамы Иссахар направили Владимиру Путину президент и премьер-министр Израиля Реувен Ривлин и Биньямин Нетаньяху. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что просьба будет рассмотрена. Как напомнил адвокат Вадим Клювгант, у президента есть право помиловать любое лицо в любой момент без каких-либо условий.

Примечательно, что именно на встрече с патриархом Феофилом президент Путин официально подтвердил свой визит в Израиль. «Я в следующем году в середине января буду в Израиле — и по случаю Дня памяти жертв холокоста, и по случаю нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны в ходе Второй мировой войны, в данном случае — жертвами блокады Ленинграда»,— сказал он. И добавил: «У нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля».

В то же время эксперты отмечают, что сейчас российско-израильские отношения переживают не лучшие времена. «Отношения во многом строились на личных отношениях Путина и Нетаньяху. Есть информация, что их последняя встреча в Сочи в сентябре прошла очень в напряженной атмосфере и Путин высказывал весьма серьезное недовольство в адрес Нетаньяху, прежде всего из-за Сирии»,— сказала “Ъ” ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин ИВ РАН Татьяна Носенко. Поэтому, по ее мнению, очень трудно предсказать, помилует ли президент Путин израильтянку: «Все зависит от того, как Россия видит перспективу в отношениях с правительством Израиля, что могла бы получить от израильтян, так как поменять Нааму Иссахар на Буркова уже не получится».

«Эта ситуация показала, насколько хрупкие отношения у России и Израиля. Это очень серьезный кризис. Год назад, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет и Россия возложила ответственность за это на Израиль, конфликт был улажен лично Нетаньяху и Путиным. Теперь Нетаньяху — фигура уходящая, неизвестно, останется ли он на посту премьера»,— отметила в беседе с “Ъ” научный сотрудник факультета мировой политики МГУ Луиза Хлебникова. Она добавила, что израильская общественность очень негативно отнеслась к приговору Нааме Иссахар и это может омрачить январский визит президента Путина.

Марианна Беленькая