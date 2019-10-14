За Нааму Иссахар попросил президент Израиля

Президент Израиля попросил президента России помиловать осужденную за перевозку наркотиков израильтянку. Реувен Ривлин опубликовал письмо к Владимиру Путину, где называет поступок девушки ошибкой. По словам Ривлина, заключение разрушит ее жизнь. Он призвал Владимира Путина к милосердию и состраданию. 25-летняя Наама Иссахар была задержана в Шереметьево в апреле. Она летела из Дели в Тель-Авив, а в Москве делала пересадку. В ее багаже нашли девять граммов гашиша. Иссахар признала вину в хранении наркотиков, но отвергла подозрения в контрабанде. В пятницу Химкинский суд приговорил гражданку Израиля к семи с половиной годам колонии. Каковы ее шансы на освобождение?

Решение суда может показаться чрезмерно жестким, но на самом деле оно сравнительно мягкое, отметил председатель Московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры» Рубен Тер-Акопов: «Было постановление пленума Верховного суда, который определил, что в тех случаях, когда через государственную границу Российской Федерации перевозится наркотическое средство, приговор фактически нужно выносить по двум преступлениям — как за контрабанду непосредственно, так и за хранение этого наркотического средства.

В данном случае речь идет о контрабанде в крупном размере. За нее предусмотрено довольно-таки жесткое наказание — от десяти лет, а за хранение — от трех до десяти лет. Почему она получила семь?

Это говорит о том, что суд нашел основания для применения в чрезвычайных смягчающих обстоятельствах, которые предусмотрены 64 статьей Уголовного кодекса, и в этом случае у суда появляется возможность опуститься ниже низшего предела. Так что, на самом деле, наказание это для обывателя выглядит жестко, но с точки зрения Уголовного кодекса оно довольно-таки мягкое».

Российский президент вполне может воспользоваться своим правом на помилование. Но решить вопрос с Наамой Иссахар, приговоренной к тюремному заключению в России, можно и другим способом, говорит адвокат, доктор политических наук Алексей Бинецкий: «Что касается помилования, президент Российской Федерации обладает таким правом вне зависимости от персоналий и даже от тяжести предъявленного обвинения. Реализовать это право или нет — вопрос к президенту. Но есть другая правовая конструкция. Поскольку у нас с Израилем все-таки есть международные договоры, и то преступление, за которое была осуждена гражданка на территории России, тот объем наркотических веществ, который она при себе имела, так же являются наказуемыми в Израиле, то со вступлением приговора в законную силу вполне возможно, что в соответствии с этими международными соглашениями ее отправят отбывать наказание в Израиль».

Как беглый пермский ученый стал редактором в Израиле Читать далее

Израильские СМИ ранее сообщали, что тему освобождения Наамы Иссахар обсуждал с Владимиром Путиным и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Москве якобы были готовы обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова. Он был задержан в тель-авивском аэропорту имени Бен-Гуриона в 2015 году и с тех пор дожидается экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами. Однако в Израиле заявили, что обмен невозможен.

Андрей Загорский