«В итоге получился щадящий сценарий»

Владимир Путин встречался с акционерами «Яндекса». Об этом президент заявил на форуме для одаренных школьников «Проектория». Глава государства рассказал об интересных проектах компании. Однако об этой встрече ранее не сообщалось. При этом администрация Кремля всячески отрицала факт какого-либо вмешательства в деятельность «Яндекса». Как известно, ранее поисковик объявил об изменениях в структуре управления. Это сочли компромиссом с государством. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что именно эта встреча стала гарантией прекращения дальнейшего конфликта вокруг компании.

Владимир Путин в ходе открытого урока для одаренных школьников рассказал о том, о чем широким массам известно не было — пресс-служба Кремля об этом не сообщала. Президент два дня назад встречался с акционерами «Яндекса». Это стало неожиданностью. Как известно, компания объявила о новой системе управления. В ее составе появится некоммерческий Фонд общественных интересов. Он фактически будет представлять интересы государства. Это означало окончание многомесячного конфликта вокруг самой передовой российской технологичной компании. После этого акции «Яндекса» начали расти, а гендиректор Аркадий Волож выступал на официальном форуме «Россия зовет!» Это можно считать демонстрацией достижения компромисса с властью. При этом администрация Кремля всячески отрицала факт давления на компанию. И даже когда стало известно о том, что стороны все-таки встречались и консультировались, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков давал понять, что консультации и согласование своей дальнейшей деятельности — это не одно и то же.

И вот мы узнаем, что Владимир Путин обсуждал с акционерами «Яндекса» интересные проекты, в том числе совместные с иностранными партнерами. Почему не стали обнародовать? Не хотели лишний раз привлекать внимание к острой теме. Или просто кто-то недоглядел, забыли добавить в рассылку — в это верится с трудом. А может быть, потому что владельцы «Яндекса» попросили гарантий лично у первого лица? Им нужно было именно от него услышать, что поисковик оставят в покое, и никакие депутаты более не будут вносить новые страшные законопроекты, что никто не попытается национализировать компанию или запустить туда силовиков для очередных проверок. Может быть, без этого разговора не появился бы этот самый Фонд общественных интересов. Так это или нет, неизвестно. Однако версия имеет право на существование.

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Институт президента, по сути, единственный может дать жесткие гарантии. И с этой гарантией любой чиновник от тебя отстанет. На эту тему, конечно, тоже можно поспорить, но всегда считалось, что именно так и есть. Кстати, нельзя исключать, что факт подобной встречи чиновники посчитали уступкой со стороны государства и еще поэтому не стали обнародовать, чтобы не раздражать сторонников так называемой жесткой линии, которые считают, что нечего было церемониться. «Яндекс», не «Яндекс» — продадут завтра агентам ЦРУ — подмять, да и все. А в итоге-то получился щадящий сценарий.

Все это говорит о том, насколько нешуточная борьба велась вокруг компании, что пришлось президенту лично вмешиваться.

И вот на что стоит обратить внимание: можно сказать, «Яндекс» — гордость отечественной IT-индустрии — находился в шаге от того, чтоб пойти под откос. А сколько в России компаний, что не могут достучаться до президента? Впрочем, это уже другая тема.