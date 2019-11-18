«Эта механика применима к любой технологичной компании»

Акции «Яндекса» подорожали почти на 5% на фоне новостей об изменении структуры управления компанией — она готова дать властям право вето на ряд ключевых решений, например, консолидацию более 10% акций в одних руках и передачу данных пользователей. Это реализуют через так называемый фонд общественных интересов — он будет зарегистрирован в Калининграде. Ему передадут «золотую акцию» «Яндекса», которой сейчас владеет Сбербанк. Фонд сможет влиять на шестерых членов совета директоров компании из двенадцати. 20 декабря новую структуру управления «Яндексом» обсудят на собрании акционеров. Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил изменения в компании и их возможное влияние на рынок с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым.

— Выглядит ли новая структура «Яндекса» как компромисс, который устроит всех без исключения?

— Думаю, да, но я бы сказал шире — это не компромисс в рамках отдельно взятой компании, а локальный случай. Это можно рассматривать, в принципе, как механику, которая может быть применима к любой технологичной компании, которая имеет значимость для государства, например, с точки зрения национальной безопасности. Здесь, наверное, речь идет в первую очередь все-таки об общественных социальных интересах.

Ведь государство — это не какой-то отдельно стоящий инструментарий, это мы с вами, соответственно, здесь мы же с вами будем принимать решение, в том числе и по судьбе тех или иных действий технологической компании. Поэтому ресурс достаточно мощный, вплоть до того, что возможно локальное отстранение управляющего органа, что очень значимо для любой компании без исключения. Мы с вами делегируем полномочия людям, которые представляют интересы общества. В первую очередь речь идет о тех, кто представляет науку, то есть те же высшие учебные заведения, в компетентности которых мы с вами не сомневаемся, могут адекватно принимать решения на совете директоров, потому что это профильная деятельность для них.

— Как это решение «Яндекса» повлияет на судьбу законопроекта Антона Горелкина, который ограничивает иностранное участие в отечественных интернет-компаниях?

— Я думаю, что он просто не пройдет и будет снят с повестки как неактуальный. Поскольку те цели, которые он преследует, уже будут достигнуты в рамках новой модели.

Некоммерческий Фонд общественных интересов зарегистрируют в Калининграде. Он сможет блокировать сделки по консолидации 10% и более акций компании в одних руках. Он также будет выдвигать двух из двенадцати членов совета директоров и влиять на избрание еще четырех. Фонд будет согласовывать передачу интеллектуальной собственности, защиту персональных данных россиян и партнерство с правительствами других стран. В «Яндексе» особо отметили, что на другие решения фонд влиять не будет. Если руководство компании не будет выполнять решения фонда, он сможет временно сместить гендиректора «Яндекса». В новую структуру войдут представители пяти государственных вузов — Высшей школы экономики, МГУ, СПбГУ, МФТИ и университет ИТМО, а также там будут представители РСПП, фонда управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве. Еще три места займут топ-менеджеры самого «Яндекса»: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

— Вы упомянули, что речь может идти не только о «Яндексе». Какие компании из крупных отечественных могут попасть под такую внутреннюю реструктуризацию после него? Если, разумеется, этот опыт будет признан успешным.

— Любые компании, которые смогут управлять или влиять на общественное мнение, на передачу информации между людьми и не только. Соответственно, возьмите топ-10 отечественных интернет-компаний, которые так или иначе работают со смыслами, то есть непосредственно с контентной частью информации, и вы получите все те структуры, которые могут попасть и под закон Антона Горелкина, если он будет принят, и, соответственно, воспользоваться той механикой, которую сейчас предложено использовать в компании «Яндекс».

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— Как вы считаете, насколько жизнеспособна будет структура, которую сейчас предложил Аркадий Волож?

— Только время покажет, не будем фантазировать, но сейчас это смотрится очень красиво и достаточно правильно с точки зрения подхода, поэтому я думаю, что она будет абсолютно жизнеспособной.

— Улучшит ли действия «Яндекса» инвестиционную привлекательность самой компании, а также всего IT-рынка в целом?

— Не могу сказать, что улучшит, но точно сейчас снимет напряженность, однозначно повысит уровень доверия и, по крайней мере, вернет нормальное движение инвестиций в сторону компании «Яндекс» и технологичного рынка, в отличие от закона Горелкина, который бы скорее поставил просто крест на этих инициативах. А здесь это абсолютно однозначно снимает риски для инвесторов, в первую очередь иностранных, в наш IT-сегмент.