Воронежский завод Олега Малышева избежал банкротства

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по заявлению московского производителя кормов для животных ООО «Авентин-XXI» о банкротстве ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания», предприятия известного воронежского промышленника Олега Малышева. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Ранее «Авентин» в арбитражном суде Москвы добился расторжения договора поставки котлов производства «Нафтаэко» и взыскания с компании господина Малышева 9,23 млн руб. Суд пришел к выводу, что оборудование имеет «скрытые дефекты, которые препятствуют эксплуатации товара», а поставщик «не провел работы по пуско-наладке оборудования». «Нафтаэко» безуспешно пыталась оспорить решение в апелляции и кассации.

Олег Малышев в момент подачи заявления о банкротстве говорил “Ъ-Черноземье“, что не видит у него перспектив: «У нас есть взаимные претензии к компании “Авентин”, в полтора раза большие, на около 15 млн руб. Поэтому поданный иск я воспринимаю как “упражнения юристов”, это не более чем текущая работа, на деятельности компании она не скажется».

«Нафтаэко» ранее пыталась взыскать с «Авентина» в воронежском арбитраже 4,45 млн руб. по оплаченному лишь частично договору поставки товара на общую сумму 13,64 млн руб., но суд в иске отказал. Сейчас компания господина Малышева в арбитраже требует у покупателя вернуть ей поставленное в Подмосковье оборудование и уже добилась наложения на него ареста, который запрещает не только сделки, но и какие-либо манипуляции со спорным оборудованием.

Сергей Калашников