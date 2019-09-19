Клиент угрожает банкротством воронежскому заводу Олега Малышева

В арбитражный суд Воронежской области поступило заявление московского производителя кормов для животных ООО «Авентин-XXI» о банкротстве ООО «Нафтаэко инжиниринговая компания», предприятия известного воронежского промышленника Олега Малышева. Иск пока не принят к производству, поэтому его подробности не раскрываются. Но ранее «Авентин» в арбитражном суде Москвы добился расторжения договора поставки котлов производства «Нафтаэко» и взыскания с компании господина Малышева 9,23 млн руб. Суд пришел к выводу, что оборудование имеет «скрытые дефекты, которые препятствуют эксплуатации товара», а поставщик «не провел работы по пуско-наладке оборудования». «Нафтаэко» безуспешно пыталась оспорить решение в апелляции и кассации. После того как компания не рассчиталась по взысканию, «Авентин» подал банкротный иск. Кроме того, в начале сентября московская компания подала к «Нафтаэко» еще два иска о взыскании в сумме более 100 млн руб., но первый из исков оставлен без движения, а второй только принят к производству.

Олег Малышев сказал „Ъ“, что не видит перспектив у заявления о банкротстве: «У нас есть взаимные претензии к компании “Авентин”, в полтора раза большие, на около 15 млн руб. Поэтому поданный иск я воспринимаю как “упражнения юристов”, это не более чем текущая работа, на деятельности компании она не скажется».

«Нафтаэко» ранее пыталась взыскать с «Авентина» в воронежском арбитраже 4,45 млн руб. по оплаченному лишь частично договору поставки товара на общую сумму 13,64 млн руб., но суд в иске отказал. Сейчас компания господина Малышева в арбитраже требует у покупателя вернуть ей поставленное в Подмосковье оборудование и уже добилась наложения на него ареста, который запрещает не только сделки, но и какие-либо манипуляции со спорным оборудованием. Следующее заседание по делу о его возврате запланировано на 2 октября.

О том, почему полиция приостановила инициированное ФНС уголовное дело о мошенничестве при попытке включения в реестр кредиторов банкротящегося воронежского завода Олега Малышева, в материале “Ъ-Черноземье” «“Водмашоборудование” осталось без дела».

Сергей Калашников