Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малообеспеченных

В правительстве сейчас серьезно обсуждают освобождение малообеспеченных семей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она также выступила в поддержку этой идеи.

«Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьезная дискуссия идет об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей <…> Это необходимо поддержать»,— сказала госпожа Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Валентина Матвиенко, однако, призывала тщательно проработать эту идею, чтобы «не скатываться к популизму». «Но мне кажется, что это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока»,— сказала она.

Напомним, в сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих от НДФЛ. По его мнению, профицит бюджета позволяет точечно смягчить налоговую политику, и можно установить минимальный уровень дохода для граждан, с которого не будет взиматься этот налог. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно оценить все плюсы и минусы такого решения, и все взвесить. Министр экономики призвал «проработать» идею главы ВТБ. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил «еще подумать». В частности, нужно четко определить, кто нуждается в такой поддержке, отметил господин Медведев.

Еще до предложения главы ВТБ по этому вопросу высказывались и в Кремле. В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у руководства страны пока нет четкой позиции.