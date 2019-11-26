Севастопольскую палату готовят к самороспуску

Членам ОП Севастополя предложат сложить с себя полномочия, чтобы дать возможность главе города и парламенту сформировать новый состав палаты. Встреча руководителей исполнительной и законодательной власти Севастополя с членами городской Общественной палаты может состояться в ближайшее время. Об этом “Ъ” сообщил спикер заксобрания Владимир Немцев. Новый состав ОП был сформирован почти девять месяцев назад. За это время палата не провела ни одного заседания из-за отсутствия кворума.

Спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев заявил “Ъ”, что в нынешнем составе Общественная палата не работает, недееспособна и существовать не может. Напомним, согласно севастопольскому закону об ОП, в ее составе должно быть 33 члена. По 11 выбирают глава города и местный парламент. Эти две части палаты были укомплектованы в феврале по квотам конфликтовавших между собой экс-губернатора Дмитрия Овсянникова и бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого. 28 февраля они тайным голосованием добрали в палату еще семь человек, не определившись еще с четырьмя кандидатами. Общественная палата так и не провела ни одного заседания из-за отсутствия кворума.

По словам Владимира Немцева, сложившаяся в ОП ситуация обсуждалась им с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и действующими членами палаты. В ходе этих совещаний пришли к выводу, что ОП нужно распускать.

«Но так как нет самого механизма роспуска ОП, необходимо, чтобы каждый ее член добровольно написал заявление о прекращении своих полномочий. Мы планируем с врио губернатора Михаилом Развожаевым собрать всех членов ОП, объяснить позицию, чтобы они добровольно сложили свои полномочия, и дальше запускать процедуру формирования нового состава ОП»,— сказал Владимир Немцев.





Он также отметил, что ОП — важнейший институт гражданского общества, который необходим Севастополю для соблюдения баланса в отношениях между гражданами и органами государственной власти.

Член ОП Севастополя Олег Гасанов сообщил “Ъ”, что еще до старта избирательной кампании в севастопольский парламент (выборы прошли 8 сентября) было предпринято три или четыре попытки провести первое заседание палаты. Но, по его словам, участие в этих заседаниях отказались принять члены ОП по квоте заксобрания. Он готов сложить с себя полномочия члена ОП вместе со всеми другими ее членами, но сомневается в реальности подобного развития событий. «Если члены ОП не могут начать совместную работу, то они не придут и к пониманию необходимости перезапуска палаты»,— сказал Олег Гасанов.

Он отметил, что также готов к переговорам о сотрудничестве и запуску работы палаты в нынешнем составе, «независимо от политических предпочтений тех или иных членов Общественной палаты».

Член ОП Юрий Чайкин сказал “Ъ”, что законом об ОП ее роспуск и отзыв ее членов не предусмотрен. Он считает, что заксобрание и правительство могут обратиться в суд либо внести изменения в закон о палате, позволяющие ее роспуск, если она не работает. «Я и Александр Марчук (еще один член ОП.— “Ъ”), например, проводим рейды по несанкционированным свалкам Севастополя, выносим этот вопрос на обсуждение постоянного комитета по градостроительству, департамента городского хозяйства. Т. е. мы общественную деятельность проводим, а Общественная палата, как орган, не работает»,— сказал господин Чайкин. Он тоже считает правильным выходом из ситуации ее перезапуск и готов добровольно, вместе со всеми, сложить с себя полномочия члена палаты. Но не верит, что на это пойдут все члены ОП.

Еще один член ОП, Алексей Процко, сказал “Ъ”, что ни в одном субъекте РФ не было подобной ситуации с региональной палатой. «По закону, если (члены ОП.— “Ъ”) не собрались (на заседание.— “Ъ”) за четыре месяца ни одного раза, то мы больше не являемся уполномоченными. Но дальше закон не говорит, что делать»,— сказал Алексей Процко. В п. 2 ст. 12 закона об ОП Севастополя действительно сказано, что заседания палаты проводятся «не реже одного раза в четыре месяца». Однако какие санкции грозят палате, если она не собирается в указанные сроки,— в документе не сказано. П. 3 ст. 11 закона о палате гласит, что полномочия ее члена могут быть прекращены, если он более четырех месяцев не способен «по состоянию здоровья или иным причинам» участвовать в работе ОП. Однако порядок прекращения полномочий должен быть предусмотрен регламентом палаты, который принят не был. По словам господина Процко, часть членов ОП, которая «была под экс-губернатором Овсянниковым», после его отставки «стали свободными» и готовы к работе. По его словам, в конце этой или на следующей неделе будет предпринята попытка провести заседание палаты в нынешнем составе.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в конце октября в ходе общения с представителями местных телеканалов заявил, что ОП города надо «с чистого листа переформировать», чтобы прекратить в ней конфликт. «Обнулить ситуацию — и перейти к очередному этапу, который должен завершиться тем, что палата заработает»,— сказал тогда господин Развожаев. Он также считает, что часть нынешних членов ОП могут быть переизбраны в ее состав по итогам перезагрузки. Уточнить его позицию “Ъ” пока не удалось.

Вадим Никифоров, Симферополь