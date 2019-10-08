Врио и семь вице

Севастопольские депутаты согласовали назначение заместителей руководителя города. Всего в должности утверждены семь вице-губернаторов. Напомним, команду своих заместителей врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, занявший этот пост в середине июля, назначил исполняющими обязанности 30 сентября. Согласно уставу города, чтобы избавиться от приставки «и. о.», им необходимо было пройти процедуру согласования в заксобрании.

Депутаты поддержали всех семерых кандидатов почти единогласно. Кроме людей, которые ранее работали с Михаилом Развожаевым, на пост вице-губернаторов были согласованы два члена команды предыдущего главы города, а также двое сторонников экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого. Кандидатов представлял врио губернатора: по его словам, «самое сложное — жить в эпоху перемен», и в Севастополе они, после выборов второго созыва заксобрания и формирования команды правительства, закончились.

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«Я подбирал команду по принципу профессионализма,— сказал господин Развожаев.— Мой выбор — моя ответственность. За каждого члена своей команды перед вами буду отвечать я». Он также напомнил, что в ближайшее время правительству и депутатам предстоит совместная работа над бюджетом.

Затем перед депутатами выступили сами согласовываемые чиновники. Более пяти часов они отвечали на вопросы парламентариев.

Работавший ранее заместителем экс-губернатора Дмитрия Овсянникова Владимир Базаров пообещал активизировать работу над развитием городской среды, благоустройством дворов и ликвидацией несанкционированных свалок (за эти направления он отвечал предыдущие три года), Мария Литовко — привлекать в город инвестиции. Долго совместно работавшие с Михаилом Развожаевым в Минкавказа, ОНФ и других структурах Алексей Парикин приоритетной задачей финансовой политики назвал повышение эффективности реализации нацпроектов, а Светлана Пирогова (отвечает за аппарат правительства) намерена активизировать работу с обращениями граждан и выразила надежду на плодотворное взаимодействие с депутатами. Работавший ранее в федеральных органах власти Денис Солодовников сказал депутатам, что его приоритет — выполнение мероприятий федеральной целевой программы развития города.

Экс-вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин намерен сделать севастопольскую медицину предметом гордости горожан. А бывший сенатор от законодательной власти города Ольга Тимофеева создаст в городе «образовательную среду», которая позволит воспитывать «новое поколение севастопольцев».

Оба куратора социального блока в правительстве Севастополя — сторонники экс-спикера Алексея Чалого.

Напомним, в предыдущем составе городского парламента у него было формальное большинство голосов, которое, впрочем, не позволяло принимать ключевые решения. Его конфликты с двумя предыдущими губернаторами Сергеем Меняйло и Дмитрием Овсянниковы закончились их отставками.

В итоге все семь заместителей губернатора были согласованы депутатами практически единогласно. Председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова сказала “Ъ”, что мало знает большинство согласованных сегодня чиновников, кроме Ольги Тимофеевой и Александра Кулагина, которые, по ее словам, «ни дня не работали на нормальной работе» и занимались только критикой власти: «Отдавать на откуп этим людям важнейшую сферу жизни горожан я считаю ошибкой»,— сказала госпожа Дронова. В свою очередь, член Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов считает, что назначение сторонников Алексея Чалого в правительство — попытка Михаила Развожаева наладить диалог внутри гражданского общества: «Для этого необходимо к работе правительства привлекать не только сторонников Алексея Михайловича (Чалого.— “Ъ”), но и другие общественно-политические группы, которые в Севастополе существуют». По словам господина Гасанова, жители Севастополя оценят правильность принятых решений на выборах губернатора в следующем сентябре.

Вадим Никифоров, Симферополь