Элитное жилье возвращается к закрытым продажам

Покупатели элитного жилья в Москве потратят более 80 млрд руб. в 2019 году. Это рекордный показатель за последние пять лет. Как следует из прогноза компании Knight Frank, с 2017 года объем трат на элитную и премиум-недвижимость вырастет почти на четверть. За год количество сделок превысит тысячу. Средний бюджет — 85 млн руб.

Почему растет спрос на элитную недвижимость? Управляющий партнер агентства Savills Дмитрий Халин считает, что такие вложения все успешнее конкурируют с банковскими депозитами, к тому же на рынке богатый выбор: «Пассивное владение деньгами — удержание их на депозитах — становится все менее выгодным, процентные ставки невысокие, поэтому физические лица инвестируют в покупку элитного жилья. Кроме того, предложения достаточно интересные и разнообразные.

Сейчас покупателю доступно на рынке около 3 тыс. единиц элитного жилья в новостройках — это рекордный показатель.

Есть предложения на любой кошелек и в любом районе, который интересует клиента. Мы убеждены, что 2020 год будет таким же удачным, как и 2019, а может, и еще лучше. Количество предложений продолжает расти, что не дает динамично увеличиваться ценам, поэтому, даже несмотря на переход на эскроу-счета, стоимость сохранится на достаточно стабильном уровне. Определенный вклад вносит и повышение доступности ипотеки — в элитном сегменте она составляет 20-25% от всех сделок. Даже очень обеспеченные люди охотно берут долгосрочные кредиты. Источник происхождения денег — это своеобразный фактор, который во многом определяет растущий спрос на рынке элитного жилья».

Один из трендов — рост числа закрытых продаж, когда новые объекты не предлагают широкому кругу покупателей. За год число таких квартир и апартаментов выросло примерно в полтора раза. Управляющий директор агентства «Метриум Премиум» Илья Менжунов видит в этом возврат к практике десятилетней давности: «Мы снова возвращаемся к тому рекламному инструменту, который был в начале 2000-х, а также в 2012-2013 годах. Такие предложения были как по Москве, так и по Подмосковью. Как специалисты риэлторского рынка мы должны были сообщить данные клиента — фамилию, имя, отчество и профессию. Застройщикам была важна принадлежность покупателя к какому-либо виду деятельности, чтобы обеспечить нормальную социальную среду проживания в конкретном жилом комплексе. Были случаи, когда клиенты получали отказы — среди них в том числе и звезды российской эстрады. Предполагалось, что они будут постоянно шуметь и устраивать тусовки. Но оказалось, что живут они более чем тихо: не все готовы переносить свою работу домой».

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На первичном рынке элитные квартиры чаще всего покупают в Хамовниках, Раменках и Пресненском районе.

Сергей Гусев