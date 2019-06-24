Россияне переходят на аренду

Подорожавшая ипотека подстегнула спрос на аренду жилья в Москве, что привело к увеличению цен на съемные квартиры. Прошлым летом, по данным «Авито Недвижимость», аренда однокомнатной квартиры в столице стоила примерно 32 тыс. руб., а теперь — минимум 35. В агентстве «Мир квартир» оценили среднюю стоимость съемной однушки в 40 тыс. руб. в месяц, что почти на 8% больше, чем год назад.

Рост стоимости аренды жилья аналитики объясняют большим спросом: из-за высоких ставок по ипотеке россияне предпочитают снимать жилье, а не брать его в кредит, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич: «Это связано с насыщением, так как новых предложений уже нет. Сначала долгое время ставки снижались, это дошло до какого-то уровня, теперь же идет некоторый отскок. Чем дешевле жилье, тем, естественно, оно востребованнее. Конечно, за вычетом тех районов, которые являются неликвидными из-за плохой экологии или транспортной инфраструктуры. Дешевый и средний сегменты с нормальным местоположением тоже подрастают. Я думаю, что, конечно, еще есть потенциал роста цен на аренду. Брать ипотеку сложно и иногда бессмысленно, потому что в какой-то момент можно потерять все.

У нас, в отличие от Запада, долгое время считалось, что жить в арендованной квартире это плохо, сейчас же это становится нормой».

Дорожает и аренда в домах премиального сегмента. Элитное жилье быстро теряет в цене и начинает требовать современного ремонта. Из-за этого на рынке остается не так много предложений, а то, что все-таки сдается, стоит уже дороже, объясняет управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Аренда дорогих квартир с новым ремонтом в премиальных домах пользуется огромным спросом, но за них дают очень высокую плату. Есть другая проблема: дома, которые были построены 15-20 лет назад и относившиеся тогда к элитным, сейчас таковыми не являются: там не было центрального кондиционирования, не делались системы водоподготовки, то есть очень немногие дома сохранили свой статус. Эти адреса уже не являются элитными. Например, Лужская, 12, Малая Ордынка, 3, один из первых элитных домов на Татарской, на Вересаева теперь просто дома, которые чуть лучше, чем рядом стоящее жилье, потому что у них есть подземная парковка, охрана. Тот старый рынок квартир, когда люди сдавали и получали серьезный доход, конечно, сейчас не востребован, жилье требует либо ремонта, либо продажи».

Впрочем, следовать тенденциям готовы далеко не все арендодатели. Многие опасаются, что если они повысят стоимость аренды, то лишатся хороших жильцов, которых не так просто найти, говорит москвич Кирилл Моисеенко: «Четыре года назад мои родители сдавали эту квартиру за ту же сумму. Договор сдачи мы заключили три-четыре месяца назад, так что он будет действовать еще около пяти месяцев точно. Соответственно, в этот срок точно повышения не будет, да и в следующий я думаю тоже. Съемщики у нас сменились второй раз. Найти хороших арендаторов на самом деле достаточно сложно. Я имею в виду даже не порядочность, а аккуратность, так что это своего рода плата за стабильность».

Согласно исследованию Росбанка, Москва занимает третье место среди регионов с самой недоступной ипотекой. Чтобы купить в кредит квартиру площадью 40 кв. м, среднестатистическому заемщику придется в течение 15 лет ежемесячно отдавать 73% от своей зарплаты.

Юлия Грицай