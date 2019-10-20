Элитная загородная недвижимость теряет в спросе

Купить новый дом на Рублевке становится сложнее — девелоперы покидают рынок элитной загородной недвижимости. По оценкам аналитиков компании Knight Frank, сейчас таких объектов в Московской области чуть больше 550 — это рекордно низкий показатель за последние шесть лет. На вторичном рынке выбор почти в пять раз больше, но подобные предложения покупателей почти не интересуют. Почему состоятельные москвичи не хотят покупать подмосковные коттеджи? И ждать ли возвращения спроса? Об этом — Илья Сизов.

Желающим перебраться на Рублево-Успенское или Новорижское шоссе стоит поторопиться, иначе выбирать придется между сомнительными и очень сомнительными вариантами. Новых домов под ключ, куда можно приехать с зубной щеткой и тапочками и начинать жить, можно по пальцам пересчитать, и дорожают они с каждым днем.

Девелоперы стараются переориентироваться на рынок городской недвижимости или на его сегменты. Строить новые объекты просто некому, отмечает консультант по недвижимости компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева: «Предпосылок несколько. Во-первых, это объем инвестиций, который превышает то, что требуется для строительства в городе.

Девелопер на рынке загородной недвижимости увидит возврат своих денег гораздо позже, чем девелопер в городе.

Нужно учитывать ярко выраженную сезонность спроса на загородном рынке. Во-вторых, происходит быстрое моральное устаревание домов: кто мог предположить, например, пять лет назад, что станет модно иметь при одной супружеской спальне две ванные комнаты и две гардеробные. В этой ситуации девелоперу достаточно проблематично без убытков для себя выйти из проекта».

И если первичный рынок загородной недвижимости стремительно сокращается, то вторичный — остается примерно прежним. В чем причина невостребованности такого жилья? Многие дома были построены на рубеже девяностых и «сытых нулевых» и воплощают уж слишком смелые фантазии быстро разбогатевших россиян, полагает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Красный кирпич, башенки, у кого-то — минареты, фантазийные какие-то дворцы с потолками восемь метров. Вторичный рынок он такой: сейчас вы можете купить недвижимость по цене кадастра, то есть строения и земельного участка. Эти дома так и стоят пустые. Понятно, что их надо сносить и переделывать, и зачастую полная реконструкция с реновацией не позволяют сделать этот дом комфортным для проживания».

Но не только дворцы с каминами и бильярдными комнатами из эпохи «новых русских» будут простаивать пустыми. Молодое поколение диктует новый тренд — не приобретать недвижимость в принципе. Не потому, что денег нет, а просто незачем, продолжает Ирина Жарова-Райт: «Людям, которым по 20-30 лет, не нужно иметь загородный дом. Они вообще не хотят обременяться недвижимостью — легче этот загородный дом снять.

И это будет уже не их головная боль: налоги, проблемы, им не нужно будет заниматься ремонтом этого дома.





Нет драйвера, который заставляет зачем-то "закопать" 100-200 млн руб., когда можно снимать».

Так что причин задерживаться на рынке у девелоперов все меньше и меньше. Опрошенные "Ъ FM" эксперты отмечают, что будущее за небольшими компаниями и инвесторами: они объединяются и строют до шести домов под ключ. А вот новых элитных поселков как минимум в ближайшие годы не появится.

Как отмечают аналитикиKnight Frank, выгоднее всего сейчас покупать элитные таунхаусы на вторичном рынке — с начала года они подешевели на 11%. Новые такие объекты потеряли в цене в два раза меньше — лишь 5%.