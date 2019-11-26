МОК нашел виновных

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на рекомендации комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) назначить жесткие санкции в отношении российского спорта. В заявлении МОК отмечается, что из сведений, опубликованных WADA, следует, что российские спортивные структуры, такие как Олимпийский комитет России (ОКР) и входящие в него федерации, не имели никакого отношения к внесению изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Всю ответственность за скандал МОК возлагает на российские власти. Для российского спорта такая позиция МОК является хорошим знаком, способным свидетельствовать о том, что МОК склоняется к тому, чтобы не вводить чрезмерно жесткие критерии при допуске россиян к участию в Играх.

Международный олимпийский комитет разместил на своем официальном сайте заявление, в котором прокомментировал рекомендацию, выданную CRC исполкому WADA. Ему было предложено ввести в отношении российских спортсменов, официальных лиц и представителей государственных органов ограничительные меры на четыре года. Санкции варьируются от создания особых условий допуска к соревнованиям до полного запрета появления в местах их проведения.

Также CRC рекомендует лишить Россию права принимать и претендовать на крупные турниры. В документах они именуются Major Events. Что именно имеется в виду, не поясняется.

«Международный олимпийский комитет осуждает всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA в январе 2019 года. Данная манипуляция — это атака на целостность всего спорта, это ущерб спортивному движению по всему миру. МОК поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляцию», — говорится в заявлении МОК.

Однако МОК отмечает, что «отчет доказывает, что любое манипулирование данными московской лаборатории является исключительной ответственностью российских властей».

«Отмечаем, что спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, и в отчете не указывается на какое-либо нарушение со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России и его членов»,— говорится в сообщении.

Это, пожалуй, ключевой момент всего заявления. Если позиция МОК сводится к тому, что ОКР к нарушениям не причастен, то есть надежда, что российским спортсменам не придется сталкиваться с чрезмерно жесткими ограничениями при получении приглашений для участия в Олимпиаде в Токио-2020. Отметим, что CRC также рекомендовал запретить России выступать на Играх под своим флагом, а также запретить руководителям ОКР посещать Олимпиаду. Но при этом спортсмены, у которых нет допингового бэкграунда (не только в виде случившихся и отбытых дисквалификаций, но даже подозрений на нарушение правил), все же могут участвовать в турнире. По похожей схеме сборная России формировалась на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

МОК также высказался и по поводу степени наказания, которому может быть подвергнут российский спорт. «Что касается санкций, последовавших за манипуляциями, нам нужно их детально оценить. МОК подчеркивает, что любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека.

МОК подчеркивает, что виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и приветствует санкции в отношении российских властей.

Однако учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. Это означает, что WADA должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте»,— говорится в заявлении.

Стоит обратить внимание и на просьбу (но не требование) МОК все-таки предоставить в распоряжение WADA аутентичную базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Только это, отмечается в заявлении, позволит наказать виновных и снять все подозрения с невиновных. А особенно с нового поколения российских спортсменов.

Арнольд Кабанов