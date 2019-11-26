«На пятый год выхода из кризиса мы в него погрузились еще глубже» Глава РУСАДА Юрий Ганус — о наказании России за допинг

Комитет WADA выбрал самый жесткий сценарий наказания Москвы за допинг — рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от всех международных соревнований. Это касается и Олимпиады в Токио, куда атлеты могут отправиться по индивидуальным приглашениям. Национальный флаг и гимн для российских спортсменов на Играх будет под запретом. Также комитет предлагает отказать России в проведении международных турниров. Окончательное решение WADA примет 9 декабря. В докладе Антидопингового агентства указано, что московская лаборатория намеренно манипулировала базой данных допинг-проб спортсменов, чтобы скрыть употребление запрещенных веществ. Глава Российской национальной антидопинговой организации Юрий Ганус в интервью ведущему Петру Косенко заявил, что не сомневается в самом жестком решении WADA 9 декабря.

— Насколько высока вероятность, что мы останемся без участия в Олимпиаде под нашим флагом, а также без права проведения крупных турниров? Коснется ли решение WADA, например, проведения Чемпионата Европы по футболу в следующем году?

— Эти последствия предсказуемы. И крайне важно понимать, что РУСАДА в данный момент времени может лишиться соответствия по техническим причинам. В рекомендациях как раз указано, что РУСАДА как раз соответствует профессионально, то есть полностью выполняет свои работы на достаточном уровне, который приемлет WADA, но при этом крайне важно помнить, что в прошлом году в сентябре РУСАДА получила «обусловленное соответствие». «Обусловленное» — это значит, что РУСАДА не могла оказать влияние на выполнение двух требований — открытие московской лаборатории, обеспечение доступа к ней и передача электронной базы данных до 31 декабря и передача фактических проб до 30 июня.

Так вот не выполнено первое условие — база не аутентична, фактически база изменена.





И именно по этой причине РУСАДА лишится соответствия. И в данный момент времени я могу больше акцентировать внимание не на состоянии РУСАДА, а на действиях экспертов, которые пытались дать разумные и приемлемые объяснения, но объяснения не были таковыми.

— А кто мог менять эту базу? В WADA говорят, что в базу вносились изменения, и вы сказали, что она не аутентична…

— Я не знаю, кто вносил эти изменения — нас отстранили от участия в этой рабочей группе, мы не получали даже информацию о работе этой рабочей группы. Мы получали информацию из WADA. Этим вопросом должны заняться компетентные органы. Пусть они разбираются, кто довел наш спорт до такого критического состояния.

На пятый год выхода из кризиса мы в него погрузились еще глубже.

К сожалению, это последствия тех действий, олдскульных подходов, которые привели наш спорт раньше к кризису и которые не позволяют ему выйти из этого кризиса.

— Под «компетентными органами» вы имеете в виду правоохранительные?

— Да, правоохранительные органы.

— Есть понимание, какую позицию занимает Министерство спорта? Что теперь делать, кто виноват? Мы помним, что комиссия Макларена требовала отстранить и наказать чиновников, которые, как они говорили, несут ответственность за манипуляции с допинг-пробами. Это может спасти наших спортсменов сейчас?

— Если честно, я не понимаю, какие могут быть объяснения со стороны Министерства спорта или чиновников. Все, что нужно и можно было сделать, нужно было делать раньше. В данный момент времени мы подошли к этапу, когда нам объявляется решение. Вот проблема в чем, понимаете? Вот это главная проблема на самом деле. К докладу Макларена никто всерьез не отнесся, понимаете? А на него в том числе и ссылаются сейчас, кстати говоря.

И в этой связи крайне важно понимать: это не внешнее воздействие и влияние на спорт — это то, что происходит у нас внутри.

Нам нужно менять подходы к спорту.

— Каким образом? На данном этапе, пока 9 декабря не настало, должны быть какие-то решительные, показательные шаги изнутри в сторону международных организаций?

— Подобные действия уже сейчас не повлияют на решение, которое будет 9 декабря. Это однозначно, для этого было время раньше. Не надо было говорить, что это технические проблемы. Слушайте, я говорил тогда не раз, что это не технические проблемы. Эти изменения носят структурный характер, глубокий характер, это все серьезно...

— Но кто сейчас должен нести ответственность, на ваш взгляд? Чьи головы, в первую очередь, должны покатиться?

— Нет, я хочу сказать, что непосредственно за это несет ответственность министр спорта и его команда, которая фактически выполняла работы. Но, кроме всего прочего, все лица, которые принимали решения об изменениях. Еще раз: нам нужны новые лидеры, нам нужно применять новые подходы. Уже хватит, мы пятый год выходим из кризиса, а погружаемся в него больше. Что сказать спортсменам, почему спортсмены должны быть заложниками?

РУСАДА была точно так же погружена в кризис, у нас сменилось 90% состава, и мы, в отличие от спортивных властей, исповедовали другие способы и подходы. В данном случае мы интегрируемся с международными спортивными и антидопинговыми организациями. Поэтому первое: необходимо изменить подходы, нужно внутри нашего спорта руководствоваться принципами международного спортивного антидопингового движения — это транспарентность, это доверие.

— 9 декабря WADA подтвердит это решение? Что будет после?

— Необходимо будет выполнять требования, определять дорожную карту по выходу из этого кризиса. Уже глубина его понятна, срок его понятен — четыре года, поэтому необходимо будет принимать меры и необходимо будет проводить реальные изменения.

А спортсмены просто являются заложниками этой ситуации.

— То есть на Олимпиаду смогут попасть только без флага, без гимна, по индивидуальным приглашениям?

— Да, так указано непосредственно в рекомендациях, к сожалению. И за это несет ответственность наша спортивная власть, да.

— Есть опасения, что многие наши спортсмены начнут теперь уезжать из страны, менять спортивное гражданство. На ваш взгляд, высока такая вероятность?

— Да, высока, потому что спортсмены тоже понимают: если суммировать, около 10 лет идет кризис — это же ужас. Век спортсмена недолог, и необходимо, конечно, создать условия… Но это уже ответственность спортивных властей. Такая вероятность есть, такие тенденции уже есть.

— Вы говорили, что в ваш адрес поступали угрозы. Можете подробнее рассказать, о чем идет речь?

— Нет, я бы не хотел бы говорить об этом. В данный момент нужно думать не о том, как кого-то зажать либо кого-то ограничить. Сейчас нужны новые люди, новые подходы в управлении спортом.

— Но вы подтверждаете сам факт, что такие угрозы поступали?

— Да. В рекомендациях указано, что независимость РУСАДА будет контролироваться. Поэтому все эти прокурорские проверки после того, как узнали… Люди, которые приняли эти решения и возбудили эту прокурорскую проверку, вообще не думают. Нужно было прочитать внимательно решение исполкома IWF, в котором было указано как раз на то, что нужна интеграция. Если вы помните, 13 мая я выступил с заявлением по поводу отстранения всего руководства легкой атлетики. Кто-нибудь принял это решение? И что? Все равно сменили всех, понимаете? Это нужно было, мы не только потеряли время, легкая атлетика наша будет отброшена еще назад, так что, к сожалению, никто не слушает советы, они никому не нужны. Но, к сожалению, и решений не принимают должных.