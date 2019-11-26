Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Показ сделали на территории России с 24 по 26 ноября, сообщает Минобороны.

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ»,— говорится в сообщении ведомства. На боевое дежурство ракетный комплекс должен заступить в декабре 2019 года.

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году. В рамках соглашения Россия и США должны были сократить свои ядерные арсеналы. Условия выполнили обе стороны. Россия предлагает США продлить действие договора, Вашингтон пока не дал ответа.

Госдепартамент в течение недели в ноябре обсуждал Договор о СНВ-3. После этого директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что Договор может прекратить свое действие в феврале 2021 года.

О том, как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3,— в материале “Ъ” «Ограничение неуступательных вооружений».