Госдеп неделю обсуждал с Россией договор о СНВ-3

Делегации России и США в течение недели обсуждали договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По данным Госдепа, переговоры представителей двух стран прошли с 6 по 13 ноября в Женеве в рамках 18-го заседания Двусторонней консультативной комиссии. В американском ведомстве уточнили, что сессия была посвящена «обсуждению практических вопросов», связанных с выполнением договора. Другие детали обсуждения в Госдепе не привели.

Срок действия вступившего в силу в 2011 году Договора СНВ-3 — десять лет. Он может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон. Россия выступает за продление договора, США пока не дали ответа на инициативу. По мнению президента РФ Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не останется ограничений для гонки вооружений. В конце октября американские конгрессмены призвали Госдеп продлить СНВ-3.

Как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3, читайте в публикации “Ъ”.