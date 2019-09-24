ЖКХ войдет в систему ЦБ

ЦБ совместно с «Почтой России» готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ при помощи системы быстрых платежей (СБП). Когда этот способ оплаты заработает, он позволит не только снизить комиссии, но и заметно увеличить объем безналичных платежей. Сейчас оплата коммунальных услуг в 40 тыс. почтовых отделений возможна только наличными.

На консультационном совете Банка России 20 сентября обсуждались планы по развитию СБП, рассказали “Ъ” его участники. Одним из пунктов повестки был пилотный проект с «Почтой России» по оплате услуг на платформе ГИС ЖКХ через СБП. «Оплата услуг ЖКХ через СБП — один из наших приоритетов, и мы уже ведем работу в этом направлении»,— подтвердили “Ъ” в ЦБ. Там пояснили, что пилотный проект планируется реализовать до конца года. «Запуск целевой схемы намечен на вторую половину 2020 года»,— уточнил “Ъ” заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП «Почта России» Михаил Волков.

ГИС ЖКХ создана как хранилище информации обо всех жилищно-коммунальных предприятиях на территории РФ. Ее деятельность регламентирована законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2014 года (209-ФЗ). Поставщики услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ отчеты о своей деятельности. «Почта России» является оператором ГИС ЖКХ.

Сегодня крупные банки, да и сама «Почта России» имеют прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг. К ГИС ЖКХ они тоже подключены, однако платежи через нее не идут. «В настоящий момент ГИС ЖКХ не получила широкого распространения как механизм сбора платежей ввиду того, что у банков, занимающихся этим исторически, заключены прямые договоры с поставщиками услуг, по которым банки получают комиссию с поставщика»,— говорит директор системы «Город» Петр Мазанов.

2,63 триллиона рублей составила сумма счетов, выставленных предприятиями сферы ЖКХ по России в 2018 году, по данным «Финэкспертизы»

При этом речь идет о довольно значительных суммах. Так, по данным «Финэкспертизы», в 2018 году предприятиями сферы ЖКХ по России было выставлено счетов на сумму 2,63 трлн руб. Комиссия даже в 1% от этой суммы составляет 25 млрд руб. Сбербанк, обладающий самой большой сетью отделений (более 14 тыс.) среди кредитных организаций, взимает 3% при оплате платежей за ЖКХ наличными в кассах и 1% при оплате картой, в том числе в банкоматах и терминалах. У «Почты России» комиссия составляет 3% (40 тыс. отделений) и оплата принимается только наличными.

По словам Петра Мазанова, сейчас есть хорошая возможность изменить ситуацию. В середине сентября постановлением правительства коммунальщикам запретили включать в платежку комиссию, которую они платят банкам. То есть переложить эти расходы на граждан уже не удастся. Когда поставщикам придется платить комиссию из собственных средств, использование прямых договоров потеряет смысл, считает господин Мазанов. По его мнению, подключение СБП к ГИС ЖКХ даст импульс развитию перехода приема платежей на эту связку, особенно в случае установления нулевых или льготных тарифов по указанным платежам.

Но даже без льготных тарифов комиссии, которые установлены в СБП, не выглядят большими — 0,4% от суммы платежа. При этом гражданам не придется ехать в определенный банк, у которого заключен договор с конкретным поставщиком услуг, или на «Почту России», а можно будет заплатить в любом участнике СБП, а в почтовых отделениях станут доступны безналичные расчеты за ЖКХ по QR-коду.

«Почта России», по словам Михаила Волкова, планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКХ, но и других услуг. «Почта-банк сейчас в процессе подключения к СБП. Мы прорабатываем варианты сотрудничества с ним в части оплат с использованием СБП»,— отметил он. В Сбербанке отказались от комментариев по вопросу внедрения СПБ при оплате ЖКХ. В обладающем второй сетью среди банков ВТБ (более 1,4 тыс.) отметили, что эта инициатива может иметь положительное влияние, в частности, благодаря снижению затрат банков на заключение прямых договоров с поставщиками услуг. Однако о конкретных деталях, уточнили там, пока говорить преждевременно.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева