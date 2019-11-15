Нарышкин: Договор СНВ-З повторит печальную судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может прекратить свое действие в феврале 2021 года, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Он отметил, что России следует укреплять свою обороноспособность в ответ на шаги США.

«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Действия США — не что иное, как подрыв системы международной безопасности. Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов»,— цитирует господина Нарышкина ТАСС.

Глава СВР подчеркнул, что «в складывающейся тревожной ситуации» необходимо «активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны». «Как говорится, хочешь мира, готовься к войне»,— добавил он.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. По договору каждая из сторон обязуется сократить суммарное количество вооружений до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия соглашения — десять лет. Он может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон. По мнению президента РФ Владимира Путина, если действие СНВ-3 не продлят, то не останется ограничений для гонки вооружений. В конце октября американские конгрессмены призвали Госдеп продлить СНВ-3.

2 августа 2019 года истек срок действия Договора о ликвидации РСМД. РФ и США отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга.

О том, как Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3,— в материале “Ъ”.