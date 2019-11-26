Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации. Те, кому предназначались эти пособия, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплат.

Согласно документу, указ президента от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан» признается утратившим силу. Указ устанавливал ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм.

Кроме того, указ отменяет начисление 50 руб. ежемесячно студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медпоказаниям. Они также сохранят право на их получение до окончания установленных периодов выплаты.

Ранее стало известно, что правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, с 1 января 2020 года увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска.

Подробности — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».