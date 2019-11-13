Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. руб. с 1 января 2020 года, сообщил Фонд социального страхования (ФСС). Кроме того, увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет до 28 тыс. руб. с 26 тыс. в 2019 году.

Ранее стало известно, что правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Размер такого пособия сейчас составляет 50 руб., в будущем его сумма вырастет до размера прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи.

Подробности — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».