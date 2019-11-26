«Мусорная» реформа меняет траекторию

Власти фактически признали срыв «мусорной» реформы. 25 ноября сменился руководитель «Российского экологического оператора» (РЭО), ответственного за формирование в стране новой системы обращения с отходами. Место Дениса Буцаева занял бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. В правительстве объяснили перестановку тем, что главе госкомпании необходимо более качественно работать с людьми. Для чего на самом деле могла понадобиться смена руководства? И что вообще происходит с «мусорной» реформой? Разбирался Григорий Колганов.

Площадь свалок в России превышает 4 млн га, подсчитали в Greenpeace. Это четыре Кипра или две Словении, или одна уютная Швейцария. Причем ежегодно страна производит 70 млн тонн новых отходов, а перерабатывает в лучшем случае 5 млн. Исправить плачевную ситуацию должна «мусорная» реформа, стартовавшая в январе. По ней граждане тщательно сортируют отходы, региональные операторы их вывозят на переработку и захоронение, а государство в лице «Российского экологического оператора» все это регулирует.

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Преобразования россияне заметили сразу: во многих дворах появились контейнеры для раздельного сбора мусора, а в платежках — отдельная графа часто с довольно впечатляющими суммами. Но, кажется, на этом все, признает зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин: «Не создана инфраструктура по промышленной сортировке и переработке отходов. Есть фрагментарные вещи в отдельных регионах. Где-то сделана оптическая сортировка, где-то — какая-то переработка.

При этом никакой системы не создано.

И обвинять в этом Дениса Буцаева сложно, потому что у него и финансовых ресурсов не было. Он занимался, по-моему, согласованием каких-то планов бесконечных бюрократических совещаний».

Виноват Денис Буцаев или нет, но на посту главы «Российского экологического оператора» он не продержался и года. За это время обнаружились главные проблемы реформы: те, кто производит мусор, не хотят за него платить, а те, кто вывозит отходы, не спешат вкладываться в инфраструктуру. Последнее вполне объяснимо, говорит вице-президент профильной ассоциации «Союзресурс» Александр Никольский, так как бизнес так и не получил гарантий, что эти инвестиции когда-нибудь отобьются: «Нормативная база такова, что невозможно сформировать инструменты внебюджетных гарантий по инвестициям в эту отрасль: неплатежи, разный уровень собираемости в зависимости от региона. Учитывая довольно низкую рентабельность, реформа не дает возможности долго жить с таким уровнем неплатежей».

Непрофильному российскому бизнесу, то есть тому, кто “мусорит” наряду с гражданами, очень не понравилась идея расширенной ответственности производителя, которую активно лоббировал Буцаев. Ее суть пояснил председатель Московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов: «Это когда тот, кто производит продукцию, потом отвечает за то, чтобы она была должным образом ликвидирована, утилизирована и так далее. Буцаев предложил увеличить ставки экосбора. В 2018 году мы должны были собрать порядка 30 млрд руб., собрали только 3 млрд руб., то есть сопротивление бизнеса превратилось в потери в 27 млрд руб.»

Также Буцаев предлагал все доходы от повышенного сбора, то есть десятки миллиардов рублей, распределять только через «Российского экологического оператора». Это не понравилось уже федеральным министерствам и ведомствам. Теперь на месте Буцаева Михаил Мень, чей аппаратный вес значительней, да и опыта работы с регионами и бизнесом у него больше. Вот и профильный вице-премьер Алексей Гордеев, объясняя кадровые перестановки, заявил, мол, нужна более качественная и публичная работа с людьми.

Назначение может подтолкнуть забуксовавшую реформу, но такова ли цель смены руководства госкомпании, сомневается гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов: «Задачи реформы, которые ранее ставились, никого не интересовали.

Всем надо было заработать, показать, что мусора много, полигоны все закрыты.

Хотя они сами и инициировали закрытие этих полигонов, чтобы возить дальше. Кадровая перестановка – это про денежные потоки».

Как бы ни развивалась дальше ситуация с «мусорной» реформой, за всем этим будет очень интересно наблюдать. Так что россиянам впору запасаться попкорном из биоразлагаемого ведерка, разумеется. Назначение нового руководителя «Российского экологического оператора» — не единственное кадровое изменение, связанное с «мусорной» реформой. В начале ноября в отставку подал курировавший реформу заместитель министра природных ресурсов Владимир Логинов.