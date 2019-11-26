Верховный суд обязал «Уралкалий» доплатить в бюджет 980 млн рублей налога

Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение трех нижестоящих инстанций доначислить компании «Уралкалий» 980 млн руб. налогов на прибыль за 2012 год, сообщило агенство «Прайм» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел. «Уралкалий» просил ВС передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

По версии ФНС, ПАО «Уралкалий» занизило базу по налогу на прибыль, применив в целях налогообложения в сделках с взаимозависимыми лицами условия, отличающиеся от рыночных.

«Уралкалий» — крупнейший производитель калийных удобрений в мире. По итогам 2018 года компания вошла в рейтинг ста самых крупных компаний России по объему реализации продукции. В июне 2019 года Минпромторг одобрил заключение специнвестконтракта с «Уралкалием» по двум проектам (строительство калийных мощностей в Пермском крае).

О решении Минпромторга — в материале “Ъ” «"Уралкалий" и "Соллерс" получили гарантии льгот».