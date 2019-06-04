«Уралкалий» и «Соллерс» получили гарантии льгот

Минпромторг одобрил заявки на семь специнвестконтрактов (СПИК) в автопроме и химии. В частности, возможность зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции получили «Уралкалий» сразу по двум своим проектам и «Акрон», доступ к промсубсидиям в автопроме — «Соллерс» и Toyota.

Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам под председательством заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова одобрила заключение СПИКа с «Соллерс», Toyota, Верхнекамской калийной компанией (входит в «Акрон»), ЭПМ-НЭЗ, «Амкодор-Онего» и «Уралкалием» (два проекта).

Поддержанные в автопроме проекты «будут способствовать не только стабильному, долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов», считают в Минпромторге. Речь идет о проекте «Соллерс» по развитию модельного ряда УАЗа на базе Ульяновской области и Ford Transit в Елабуге (Татарстан). Напомним, после ухода легковых Ford из России «Соллерс» Вадима Швецова получит контроль в новом СП с Ford и займется развитием модели Transit. Еще один СПИК в автопроме планируется заключить с компанией «Тойота Мотор». В рамках проекта Toyota планирует обновить модельный ряд и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге. Как сообщал “Ъ”, инвестиции за десять лет на эти цели оцениваются в 20 млрд руб.

Автоконцерны должны успеть подписать СПИК до 1 июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям (де-факто компенсация утильсбора), от которых напрямую зависит рентабельность производства в РФ.

Также одобрены три проекта по созданию калийных производств в Пермском крае — один у «Акрона» и два у «Уралкалия». Это привлечет более 240 млрд руб. инвестиций и позволит создать около 4 тыс. новых рабочих мест, рассчитывают в Минпромторге.

Еще один СПИК решено подписать с Ростовской областью и компанией «Энергопром — Новочеркасский электродный завод». Речь идет о модернизации расположенного в Новочеркасске производства крупногабаритных графитированных электродов.

При этом более одной трети выпускаемых электродов планируется поставлять за рубеж. Потенциальные потребители продукции — металлургические компании России и Европы, сообщили в министерстве. Также был поддержан проект компании «Амкодор-Онего» по освоению импортозамещающего производства лесозаготовительной техники в Карелии. В рамках СПИКа планируется, в частности, расширение модельного ряда выпускаемых машин: харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков, а также создание производства по выпуску элементов трансмиссии и рабочего оборудования.

В целом эффект от семи проектов в Минпромторге оценивают приблизительно в 287 млрд руб., которые будут привлечены в реальный сектор экономики. Кроме того, заключение этих СПИКов внесет вклад в реализацию экспортного нацпроекта, считают в министерстве, так как будет обеспечено ежегодное наращивание экспортных поставок автомобильной, химической, металлургической и лесозаготовительной продукции российского производства.

Ольга Никитина