Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (RAEX-600)*

Место по итогам 2018 года Место по итогам 2017 года Группа компаний / компания Регион Отрасль Объем реализации в 2018 г. (млн руб.) Объем реализации в 2017 г. (млн руб.) Темп прироста (%) Объем реализации в 2018 г. ($ млн) Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.) Чистая прибыль Отчетность 1 1 «Газпром» — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 8067064 6384003 26,4 128191,1 1852562 1528996 МСФО 2 2 ЛУКОЙЛ — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 7479062 5475180 36,6 118847,3 773019 621102 МСФО 3 3 «Роснефть», нефтяная компания — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 6930000 5163000 34,2 110122,4 832000 649000 МСФО** 4 4 Сбербанк России — Банки 2786800 2610400 6,8 44284,1 1046200 831700 МСФО 5 5 РЖД — Транспорт и логистика 2412881 2251703 7,2 38342,3 68398 35408 МСФО 6 6 «Ростех» — Машиностроение 1642000 1589000 3,3 26092,5 н.д. 128000 Управленческая 7 9 «Сургутнефтегаз» — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 1555959 1175019 32,4 24725,2 1038895 850361 МСФО 8 7 X5 Retail Group — Розничная торговля 1532537 1295008 18,3 24353 39040 28642 МСФО 9 10 «Магнит», розничная сеть — Розничная торговля 1237015,5 1143314,4 8,2 19657 43072 33864,5 МСФО 10 8 Банк ВТБ — Банки 1167400 1185800 –1,6 18550,8 214400 178800 МСФО 11 11 «Росатом», госкорпорация — Многоотраслевые холдинги 1033900 967800 6,8 16429,4 н.д. н.д. Управленческая 12 12 «Российские сети» — Электроэнергетика 1021602 948344 7,7 16233,9 166131 124678 МСФО 13 14 «Транснефть», АК — Транспорт и логистика 979958 884337 10,8 15572,2 277711 225413 МСФО 14 13 «Интер РАО» — Электроэнергетика 962582 869204 10,7 15296,1 92178 71675 МСФО 15 16 «Татнефть», группа — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 910534 681159 33,7 14469 273789 211548 МСФО 16 20 НОВАТЭК — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 831758 583186 42,6 13217,2 228534 182947 МСФО 17 18 ЕВРАЗ — Черная металлургия 807769,5 631214,1 28 12836 201438,9 155437,1 МСФО 18 15 «Система», АФК — Телекоммуникации и связь 777405 693424 12,1 12353,5 52228 –38304,0 МСФО 19 19 НЛМК, группа — Черная металлургия 758054,8 586789,5 29,2 12046 171736 141152 МСФО 20 22 «Норильский никель», горно-металлургическая компания — Цветная металлургия 734393,1 533211,8 37,7 11670 245552,9 192502,9 МСФО 21 17 «Мегаполис», торговая компания — Оптовая торговля 701875,6 650212,7 7,9 11153,3 16988,8 13359,2 РСБУ 22 21 «Русал», объединенная компания — Цветная металлургия 646920,4 581192,7 11,3 10280 122902,3 106855,1 МСФО 23 23 «Аэрофлот — Российские авиалинии» — Транспорт и логистика 611570 532934 14,8 9718,3 9934 5713 МСФО 24 25 «СИБУР Холдинг» — Химическая и нефтехимическая промышленность 568647 454619 25,1 9036,2 138253 110760 МСФО 25 24 «Северсталь» — Черная металлургия 537130 457521 17,4 8535,4 158442 128678 МСФО 26 36 СУЭК — Угольная промышленность 522067,3 404543,7 29,1 8296 93010,5 73250,5 МСФО 27 27 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область Черная металлургия 514556 439972 17 8176,6 111654 82575 МСФО 28 32 «Металлоинвест» — Черная металлургия 452279,4 363254,1 24,5 7187 132691,6 103657,1 МСФО 29 31 «Лента» (сеть гипермаркетов) — Розничная торговля 413562,2 365177,6 13,2 6571,8 14817,3 11794,3 МСФО 30 *** Объединенная авиастроительная корпорация — Машиностроение 411578 451783 –8,9 6540,3 –18681,0 –18514,0 МСФО 31 29 «Газпромбанк», группа — Банки 405256 392479 3,3 6439,8 53060 39539 МСФО 32 38 «Сахалин Энерджи» Сахалинская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 394759,9 314878,3 25,4 6273 н.д. 128440,1 Управленческая 33 34 «РусГидро» — Электроэнергетика 358770 348119 3,1 5701,1 47859 31837 МСФО 34 43 «ЕвроХим», группа — Химическая и нефтехимическая промышленность 350990,3 283668,2 23,7 5577,5 46495,3 33882,8 МСФО 35 35 «Вымпел-Коммуникации» — Телекоммуникации и связь 349741 341422 2,4 5557,6 20550 9351 МСФО 36 37 Объединенная судостроительная корпорация — Машиностроение 336279 325708 3,2 5343,7 3569 2217 МСФО 37 30 «МегаФон» — Телекоммуникации и связь 335541 321797 4,3 5332 29093 32854 МСФО 38 49 «Альфа-банк», группа — Банки 321344,5 258335,1 24,4 5106,4 156927,1 127630,5 МСФО 39 65 «М.Видео-Эльдорадо», группа — Розничная торговля 321102 198197 62 5102,5 11575 8365 МСФО 40 39 «Ростелеком» — Телекоммуникации и связь 320239 305329 4,9 5088,8 19439 15012 МСФО 41 51 ТМК — Черная металлургия 319399 256023 24,8 5075,5 5004 2142 МСФО 42 54 «Славнефть», группа — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 314332 241253 30,3 4994,9 38917 31235 МСФО 43 46 «Тойота Мотор» — Оптовая торговля 313242,1 271966,9 15,2 4977,6 15670,6 12386 РСБУ 44 40 «Мечел» — Черная металлургия 312574 299113 4,5 4967 16217 13536 МСФО 45 33 «Стройгазмонтаж» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 304102,8 361881,3 –16,0 4832,4 13839,4 9865,6 РСБУ 46 42 «Дж.Т.И. Россия» — Табачная промышленность 303400,2 289155 4,9 4821,2 33193,3 26248 РСБУ 47 44 «Дикси Групп» — Розничная торговля 298655,7 282811,3 5,6 4745,8 1206,3 941,5 МСФО 48 45 «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» — Табачная промышленность 296491,9 276171,6 7,4 4711,5 4694,4 3304,5 РСБУ 49 47 АЛРОСА, АК — Промышленность драгоценных металлов и алмазов 293870 269706 9 4669,8 114612 90404 МСФО 50 55 «Фольксваген Груп Рус» — Машиностроение 289242,6 237629,6 21,7 4596,3 11445,6 8749 РСБУ 51 58 «АвтоВАЗ», группа — Машиностроение 283127 225648 25,5 4499,1 8342 5861 МСФО 52 57 «Леруа Мерлен Восток» — Розничная торговля 275795,7 226687,2 21,7 4382,6 5463,5 4123,4 РСБУ 53 41 «Ашан» — Розничная торговля 270656,9 294317,3 –8,0 4300,9 3591 2652,5 РСБУ 54 50 Российский сельскохозяйственный банк — Банки 256603 258227 –0,6 4077,6 7500 1525 МСФО 55 52 «ТНС Энерго», группа компаний — Энергосбытовая деятельность 255664,3 244015,1 4,8 4062,7 1221,3 529 МСФО 56 48 «Протек», группа компаний — Оптовая торговля 251733,4 258454,8 –2,6 4000,2 8046,3 6380,5 МСФО 57 73 Группа компаний ПИК — Строительство 245757 175134 40,3 3905,2 28581 21252 МСФО 58 71 Alliance Oil Company Ltd — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 240002,2 176464,5 36 3813,8 –9667,6 –16880,6 МСФО 59 61 Merlion — Оптовая торговля 235197 219944 6,9 3737,4 н.д. н.д. Управленческая по МСФО 60 67 «ФосАгро», группа — Химическая и нефтехимическая промышленность 233430 181351 28,7 3709,4 28110 22135 МСФО 61 74 «Киа Моторс Россия и СНГ» — Оптовая торговля 232413,3 170461,9 36,3 3693,2 12599,1 9951,5 РСБУ 62 *** «Катрен» — Оптовая торговля 231983,7 241781,2 –4,1 3686,4 3536,1 2773 Управленческая по МСФО 63 59 «Т Плюс» — Электроэнергетика 230751 222734,7 3,6 3666,8 15970,2 13012,3 РСБУ 64 68 «Рольф» — Розничная торговля 229667,5 180152,6 27,5 3649,6 7795,4 6255,7 МСФО 65 84 ТАИФ-НК Республика Татарстан Нефтяная и нефтегазовая промышленность 227867,3 159132,9 43,2 3621 –1858,4 185,4 РСБУ 66 87 «Трансмашхолдинг» — Машиностроение 224803 155806,9 44,3 3572,3 22205,8 17067,9 МСФО 67 — «ДНС Ритейл» — Розничная торговля 220557,8 — — 3504,8 13195,4 10447,8 РСБУ 68 56 «Метро Кэш Энд Керри» — Розничная торговля 217398 231629 –6,1 3454,6 7195,5 5257,9 РСБУ 69 81 «Согаз» — Страхование 215440 161158 33,7 3423,5 63488 50518 МСФО 70 63 «Мостотрест» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 206303 207775 –0,7 3278,3 4028 1726 МСФО 71 66 «PepsiCo Россия», группа компаний — Пищевая промышленность 200809,6 188425,6 6,6 3191 н.д. н.д. Управленческая по GAAP 72 101 «Эллада Интертрейд» Калининградская область Машиностроение 198164 135703,8 46 3149 13311 2675,2 РСБУ 73 92 «Эппл Рус» Москва Оптовая торговля 197249,1 151926,5 29,8 3134,4 4620,5 2973,3 РСБУ 74 — «Арктикгаз» Ямало-Ненецкий округ Нефтяная и нефтегазовая промышленность 195580,8 147203,9 32,9 3107,9 105222,2 87777,4 РСБУ 75 75 «Нижнекамскнефтехим», группа Республика Татарстан Химическая и нефтехимическая промышленность 193859 167628 15,6 3080,5 31466 24782 МСФО 76 96 «Томскнефть», ВНК Томская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 190890,8 143043,6 33,4 3033,4 30887,4 25594,8 РСБУ 77 70 «Почта России», ФГУП — Телекоммуникации и связь 189595 176468 7,4 3012,8 5882 4201 МСФО 78 — Антипинский НПЗ Тюменская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 187308,1 186021,9 0,7 2976,5 –43318,9 –35763,0 РСБУ 79 69 «СНС-Холдинг» Москва Оптовая торговля 186719,8 182949,6 2,1 2967,1 204,3 162,7 РСБУ 80 64 «Международные услуги по маркетингу табака» Москва Оптовая торговля 186615,6 201012,8 –7,2 2965,4 20937,5 15881,2 РСБУ 81 91 «Стройтранснефтегаз» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 186530,4 153189,2 21,8 2964,1 9311 6755,2 РСБУ 82 — КамАЗ Республика Татарстан Машиностроение 186196 156025 19,3 2958,8 2253 1588 МСФО 83 94 ФК «Пульс» — Оптовая торговля 185784,5 149674,5 24,1 2952,2 4864,7 3897,9 РСБУ 84 85 «Полюс» — Промышленность драгоценных металлов и алмазов 184692 158683 16,4 2934,9 34194 29266 МСФО 85 88 «Хендэ Мотор СНГ» — Оптовая торговля 184642,7 155600,3 18,7 2934,1 6347 4677,8 РСБУ 86 *** «Мосинжпроект», группа Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 182182 159919 13,9 2895 8195 5716 Управленческая по МСФО 87 89 «Содружество», группа компаний Калининградская область Агропромышленный комплекс 180607,9 155254 16,3 2870 н.д. н.д. Управленческая 88 86 ЧТПЗ Челябинская область Черная металлургия 178840 158257 13 2841,9 10765 7726 МСФО 89 103 Иркутская нефтяная компания Иркутская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 178764,5 131917,8 35,5 2840,7 104132,8 89949,1 РСБУ 90 102 «ФортеИнвест» — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 178734,1 134136,6 33,2 2840,2 –14484,3 –11715,2 РСБУ 91 105 «РуссНефть», нефтегазовая компания — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 177802 129193 37,6 2825,4 21412 14773 МСФО 92 82 Национальная компьютерная корпорация — Информационные технологии 177120,3 161271,1 9,8 2814,6 н.д. н.д. Управленческая 93 76 «Мерседес-Бенц Рус» — Оптовая торговля 176208,7 166298,1 6 2800,1 1864,7 297,4 РСБУ 94 77 «Русэнергосбыт» — Энергосбытовая деятельность 175397,7 166076,4 5,6 2787,2 6304,6 5048,3 РСБУ 95 *** Объединенная металлургическая компания — Черная металлургия 174000 н.д. н.д. 2765 н.д. н.д. Управленческая 96 83 «Уралкалий» — Химическая и нефтехимическая промышленность 173613 160928 7,9 2758,8 –2278,0 –8846,0 МСФО 97 80 «Ташир», группа компаний Москва Многоотраслевые холдинги 172000 164000 4,9 2733,2 н.д. н.д. Управленческая 98 93 «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Санкт-Петербург Машиностроение 169379,9 151166,3 12 2691,6 7708,8 6393 РСБУ 99 107 «АльфаСтрахование», группа — Страхование 164658,4 127290,2 29,4 2616,5 15458,1 12073,6 Управленческая по ОСБУ 100 — «Сибантрацит», группа Новосибирская область Угольная промышленность 162400 85473,7 90 2580,6 н.д. н.д. Управленческая 101 72 «О`кей» — Розничная торговля 161303,4 176075,9 –8,4 2563,2 –696,0 –599,8 МСФО 102 62 «Финансовая корпорация Открытие», банк — Банки 161218 219338 –26,5 2561,9 45854 34400 МСФО 103 117 «Илим», группа — Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 155701 110412 41 2474,2 45365 35640 РСБУ 104 97 Московский кредитный банк Москва Банки 153762 142469 7,9 2443,4 35069 27224 МСФО 105 — Группа «Синара» — Многоотраслевые холдинги 152793,2 122361,4 24,9 2428 6309,6 4154,6 Управленческая 106 99 Группа ЛСР — Строительство 146376 138494 5,7 2326 21087 16230 МСФО 107 113 «Сибирь», авиакомпания — Транспорт и логистика 145103,3 117722,5 23,3 2305,8 6633,9 5455,3 РСБУ 108 90 «Стройгазконсалтинг» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 144162,2 153789,1 –6,3 2290,8 –20356,0 –21377,3 РСБУ 109 110 Tele2 — Телекоммуникации и связь 143200 123000 16,4 2275,5 н.д. 2700 Управленческая по МСФО 110 132 Новошахтинский завод нефтепродуктов Ростовская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 142764,6 96848 47,4 2268,6 765 587,9 РСБУ 111 112 ЛАНИТ, группа компаний — Информационные технологии 141397,8 118094,9 19,7 2246,9 н.д. н.д. Управленческая 112 *** «Уралвагонзавод», научно-производственная корпорация — Машиностроение 138505 129743 6,8 2200,9 н.д. н.д. МСФО 113 106 «Нефтегазиндустрия» Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 137357,6 127852,5 7,4 2182,7 –5111,4 –5091,6 РСБУ 114 108 «Рено Россия» Москва Машиностроение 137286,4 126184,6 8,8 2181,6 4642,7 3603,5 РСБУ 115 109 «Нестле Россия» — Пищевая промышленность 133144 123497 7,8 2115,7 5380 4301 РСБУ 116 115 Райффайзенбанк — Банки 133000,4 115110,9 15,5 2113,5 42523,4 33739,2 МСФО 117 202 Техкомпания «Хуавэй» Москва Оптовая торговля 132309,7 61726,7 114,3 2102,5 4556,1 3353,5 РСБУ 118 120 «КДВ групп» — Оптовая торговля 132082,6 108511,7 21,7 2098,9 1145,4 875,2 РСБУ 119 126 «РЕСО-Гарантия» — Страхование 129161,8 102964,8 25,4 2052,5 33410,9 26691,7 МСФО 120 136 «Яндекс» — Интернет-сервис 127657 94054 35,7 2028,6 54464 45861 МСФО 121 128 «БМВ Русланд Трейдинг» Москва Оптовая торговля 123573,9 100614,1 22,8 1963,7 4299 3325 РСБУ 122 114 ЮниКредит-банк — Банки 120761,2 116225,6 3,9 1919 20861 16704,1 МСФО 123 *** «Иркутскэнерго», электроугольная компания Иркутская область Электроэнергетика 120407 136974 –12,1 1913,3 13089 9172 МСФО 124 181 РИФ, торговый дом Ростовская область Оптовая торговля 119815,8 70484,3 70 1904 831,1 649,7 РСБУ 125 125 «Полиметалл» — Промышленность драгоценных металлов и алмазов 118434,3 105814,5 11,9 1882 26808,2 22340,2 МСФО 126 121 «Московский метрополитен», ГУП Москва Транспорт и логистика 118197,9 108266,3 9,2 1878,2 –392,8 –1638,6 РСБУ 127 122 «ЛокоТех», группа компаний — Сервисные компании 113332 106803 6,1 1800,9 н.д. н.д. Управленческая 128 150 «Автомир», группа компаний Москва Розничная торговля 112000 84082 33,2 1779,8 н.д. н.д. Управленческая 129 143 Совкомбанк — Банки 111958 89005 25,8 1779,1 20825 17549 МСФО 130 127 «Марс» Московская область Пищевая промышленность 111271 102552 8,5 1768,2 17691 14055 РСБУ 131 123 «Данон»**** — Пищевая промышленность 111267,7 106565,1 4,4 1768,1 3784,5 2969,8 РСБУ 132 139 «Госкорпорация по ОрВД», ФГУП — Транспорт и логистика 110628,1 93144 18,8 1758 35216,8 32823,2 РСБУ 133 *** «Уралхим», ОХК — Химическая и нефтехимическая промышленность 110543,8 93313,9 18,5 1756,6 –41967,5 –33734,2 Управленческая по МСФО 134 147 «Трансойл» — Транспорт и логистика 110386,8 86538,5 27,6 1754,1 19098,8 15933,9 РСБУ 135 138 Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край Транспорт и логистика 109727,2 93286,4 17,6 1743,6 44429 36135,7 РСБУ 136 152 «Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price) — Розничная торговля 108989,3 80834,4 34,8 1731,9 8404,1 6664,3 РСБУ 137 111 Промсвязьбанк — Банки 108326 122563 –11,6 1721,4 –3278,0 1696 МСФО 138 135 «Акрон», группа — Химическая и нефтехимическая промышленность 108062 94342 14,5 1717,2 18306 13318 МСФО 139 133 «Спортмастер» — Розничная торговля 107408,1 96263 11,6 1706,8 20700,2 15652,4 РСБУ 140 98 «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» — Оптовая торговля 105722,6 142194,5 –25,6 1680 –1485,1 –1948,8 РСБУ 141 130 Первая грузовая компания — Транспорт и логистика 104107 98019 6,2 1654,3 33876 26607 МСФО 142 166 Тинькофф-банк — Банки 102849 74588 37,9 1634,3 33047 26414 МСФО 143 142 Группа «Черкизово» — Пищевая промышленность 102639,1 90465,1 13,5 1631 11793,2 11980,3 МСФО 144 141 «ИКЕА Дом» — Розничная торговля 102457,1 92052,1 11,3 1628,1 2311,1 1787 РСБУ 145 179 «Славянск ЭКО» Краснодарский край Нефтяная и нефтегазовая промышленность 101470,6 71042,3 42,8 1612,4 2753,6 2118,8 РСБУ 146 145 Корпорация ВСМПО-АВИСМА Свердловская область Цветная металлургия 101402,2 87979,9 15,3 1611,3 18701,2 15335,2 МСФО 147 134 Росбанк — Банки 99701 94838 5,1 1584,3 15230 11803 МСФО 148 154 Авиакомпания «Эйрбриджкарго» Москва Транспорт и логистика 99210 80211,4 23,7 1576,5 1339,4 1043,5 РСБУ 149 — «ЭФКО — Каскад», координирующий распределительный центр Белгородская область Оптовая торговля 98852,3 84867,6 16,5 1570,8 197,3 146,7 РСБУ 150 174 «Стройсервис» Кемеровская область Угольная промышленность 97913,3 72586,7 34,9 1555,9 5309,9 4055,2 РСБУ 151 — ГАЗ, автозавод Нижегородская область Машиностроение 96303,9 85230,2 13 1530,3 1100,8 872,7 РСБУ 152 129 Торговая компания «Мираторг» Москва Оптовая торговля 95720,4 98806,9 –3,1 1521,1 194 114,4 РСБУ 153 151 «Совкомфлот» — Транспорт и логистика 95649,6 83681,8 14,3 1519,9 –1393,8 –2866,8 МСФО 154 165 ВСК, группа — Страхование 95432,2 75226,3 26,9 1516,5 10148,9 8010 МСФО 155 146 «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») — Розничная торговля 92128,6 87770,3 5 1464 2429,5 1915,6 РСБУ 156 156 «ТехноНИКОЛЬ», производственная компания — Промышленность строительных материалов 91908 79151 16,1 1460,5 14891 12625 Управленческая по МСФО 157 187 «Ипэкойл» Краснодарский край Оптовая торговля 91458,6 67990,4 34,5 1453,3 3477,6 2769,4 РСБУ 158 159 «Металлсервис» Москва Оптовая торговля 90249,8 78128,1 15,5 1434,1 2578,7 2060,6 РСБУ 159 157 «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка») — Розничная торговля 89922,3 79083,6 13,7 1428,9 1894,8 1478,4 РСБУ 160 185 «НефтеХимСервис» Кемеровская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 89652,6 68465,7 30,9 1424,6 1832,5 1128,6 РСБУ 161 149 «Кокс» (промышленно-металлургический холдинг) — Черная металлургия 89643 85360 5 1424,5 2086 1296 МСФО 162 *** «Газфонд пенсионные накопления», НПФ — Негосударственный пенсионный фонд 87688,9 56816,6 54,3 1393,4 6549,3 5857 МСФО 163 *** Softline Москва Информационные технологии 87329,2 66563,8 31,2 1387,7 н.д. н.д. Управленческая 164 155 «Розница К-1» (сеть магазинов «Мария-РА») — Розничная торговля 87269 79158 10,2 1386,8 2610,8 2061,5 РСБУ 165 160 Globaltrans — Транспорт и логистика 86772,7 78080,5 11,1 1378,9 25459,8 19583,4 МСФО 166 *** «ЮТэйр», авиакомпания — Транспорт и логистика 83614,2 75799,4 10,3 1328,7 –27570,1 –21999,1 МСФО 167 *** «Ингосстрах» — Страхование 83058,1 81421,2 2 1319,8 8572,6 6699,4 ОСБУ 168 158 «Русагро», группа компаний — Агропромышленный комплекс 82977,7 79057,9 5 1318,6 13531,8 12828 МСФО 169 164 «ЛГ Электроникс Рус» Москва Оптовая торговля 81828 76190,4 7,4 1300,3 10015,6 8371 РСБУ 170 161 «Каргилл» Тульская область Пищевая промышленность 81728 77859,1 5 1298,7 2255,1 1819,5 РСБУ 171 216 ВАД Санкт-Петербург Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 81703,5 55386,8 47,5 1298,3 5316,4 4005,1 РСБУ 172 303 «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» Ростовская область Агропромышленный комплекс 81650,9 37412,9 118,2 1297,5 3464,5 2764,8 РСБУ 173 189 «Уральские авиалинии», авиакомпания Свердловская область Транспорт и логистика 81294,6 66675,3 21,9 1291,8 415,4 385,9 РСБУ 174 197 Сталепромышленная компания Свердловская область Оптовая торговля 81211,8 64405,6 26,1 1290,5 2245,2 1776,9 РСБУ 175 206 НИПИ нефти и газа «Петон» Республика Башкортостан Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 81175,8 60372,8 34,5 1289,9 1588,5 1139,3 РСБУ 176 186 «Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль») Нижегородская область Розничная торговля 80970,2 67450,1 20 1286,7 119,1 72,7 РСБУ 177 196 «Уралвтормет», производственное объединение Свердловская область Оптовая торговля 80533,7 64457,3 24,9 1279,7 477,5 381,6 РСБУ 178 176 «Нефтетранссервис» — Транспорт и логистика 80176,4 71806,9 11,7 1274,1 10159,3 8843,5 РСБУ 179 175 «Казаньоргсинтез», группа Республика Татарстан Химическая и нефтехимическая промышленность 79122 72106 9,7 1257,3 25423 20083 МСФО 180 173 «Фортум» — Электроэнергетика 78543,2 72879,3 7,8 1248,1 18694,7 14721,2 МСФО 181 167 «Балтика», пивоваренная компания — Пищевая промышленность 78444,3 74518,8 5,3 1246,5 17047,9 13831,6 РСБУ 182 207 «Авилон», автомобильная группа — Розничная торговля 78075,7 60171,1 29,8 1240,7 635 493,1 РСБУ 183 209 «Шелл нефть» Москва Оптовая торговля 77857,1 59469,4 30,9 1237,2 297,8 –108,4 РСБУ 184 163 «Юнипро», группа — Электроэнергетика 77777 76521,5 1,6 1235,9 20444,4 16617,9 МСФО 185 194 «ТрансКонтейнер» Москва Транспорт и логистика 76959 65567 17,4 1222,9 11978 9509 МСФО 186 200 НПК ОВК — Машиностроение 76443 62020 23,3 1214,7 –9454,0 –9777,0 МСФО 187 171 «Велесстрой» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 75758,1 73780,8 2,7 1203,8 3355,2 2614,1 РСБУ 188 168 «ТД Интерторг» (универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ» и SPAR) — Розничная торговля 73929,6 74511,4 –0,8 1174,8 992,5 721,5 РСБУ 189 172 «Юнилевер Русь» Москва Оптовая торговля 73895,8 73439,3 0,6 1174,3 3125,5 3014,8 РСБУ 190 — «Солид — Товарные рынки» Москва Оптовая торговля 73523,7 53188,1 38,2 1168,3 814,5 640,1 РСБУ 191 218 «Вольво Восток» Калужская область Оптовая торговля 73267,9 55062,9 33,1 1164,3 3876,6 3328,8 РСБУ 192 169 «Энел Россия» — Электроэнергетика 73265 74399,9 –1,5 1164,2 9868,1 7698,6 МСФО 193 182 «Марвел КТ» Санкт-Петербург Оптовая торговля 73087,3 70422,2 3,8 1161,4 1212,6 827,7 РСБУ 194 180 «Эталон», группа компаний Санкт-Петербург Строительство 72327 70645 2,4 1149,3 1345 37 МСФО 195 212 «Металлокомплект-М» — Оптовая торговля 72243,3 57059,3 26,6 1148 888,4 704,9 РСБУ 196 210 Группа «Ренессанс Страхование» — Страхование 72148,6 43074,2 67,5 1146,5 4188,6 3377,6 МСФО 197 170 «Военторг» Москва Оптовая торговля 72058 73902,4 –2,5 1145,1 182,6 46,4 РСБУ 198 177 Nordgold — Цветная металлургия 71941,6 71184,3 1,1 1143,2 н.д. 5783,3 МСФО 199 204 «Сибуглемет» Кемеровская область Угольная промышленность 71587 60915,2 17,5 1137,6 6084,5 4754,5 РСБУ 200 178 «Россия», акционерный банк — Банки 71493,6 68924,4 3,7 1136,1 6177,1 3631 МСФО 201 162 «Благосостояние», НПФ — Негосударственный пенсионный фонд 70361 69102 1,8 1118,1 –6002,0 –9171,0 МСФО 202 *** «Зарубежнефть» — Нефтяная и нефтегазовая промышленность 69517 51171 35,9 1104,7 17563 11590 Управленческая по МСФО 203 243 «Вайлдберриз» (интернет-ритейлер Wildberries.ru) — Розничная торговля 69509,8 47470,9 46,4 1104,6 2422,6 1881,6 РСБУ 204 188 «Форд Соллерс Холдинг» Республика Татарстан Машиностроение 69417,6 67103,1 3,4 1103,1 –12554,0 –23771,2 РСБУ 205 192 «Макдоналдс» — Общественное питание 69263,1 66272,5 4,5 1100,6 5974,7 4427,6 РСБУ 206 296 Кузбасская топливная компания (КТК) Кемеровская область Угольная промышленность 68479 38662 77,1 1088,2 7750 6023 МСФО 207 195 «Хенкель Рус» — Химическая и нефтехимическая промышленность 68407,3 64503,5 6,1 1087 6109,7 4945,1 РСБУ 208 253 «Дон-Строй Инвест» — Строительство 68042 45573 49,3 1081,2 н.д. н.д. Управленческая 209 153 Главное управление обустройства войск Москва Строительство 67859,2 80570,3 –15,8 1078,3 209,9 63,8 РСБУ 210 183 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — Пищевая промышленность 67763,3 69995,3 –3,2 1076,8 5464,6 3920,9 РСБУ 211 — «Евросибэнерго — Гидрогенерация» Иркутская область Электроэнергетика 66715,7 — — 1060,2 17000,8 13525 РСБУ 212 208 Хоум Кредит энд Финанс Банк — Банки 66543 60033 10,8 1057,4 17294 13809 МСФО 213 239 «Гленкор Агро МЗК» Москва Оптовая торговля 66348,3 47914,4 38,5 1054,3 419,1 321,9 РСБУ 214 227 Mail.ru Group — Интернет-сервис 66105 50055 32,1 1050,5 –7517,0 –8063,0 МСФО 215 220 «Монди СЛПК» Республика Коми Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 65832,2 54944,4 19,8 1046,1 23549,1 19014,8 РСБУ 216 310 «ММС Рус» Москва Оптовая торговля 65350,5 36786,4 77,6 1038,5 334,7 242,4 РСБУ 217 *** «Объединенные кондитеры», холдинг — Пищевая промышленность 65207,1 65592,6 –0,6 1036,2 3220,4 2054,5 Управленческая по МСФО 218 246 «Комацу СНГ» Москва Оптовая торговля 65013,9 47210,8 37,7 1033,1 4027,3 3159,3 РСБУ 219 211 «Татэнергосбыт» Республика Татарстан Энергосбытовая деятельность 63912 59081 8,2 1015,6 831 648 РСБУ 220 241 «КуйбышевАзот» Самарская область Химическая и нефтехимическая промышленность 63837 47766 33,6 1014,4 9309 7486 МСФО 221 *** «Азбука вкуса» (сеть супермаркетов) — Розничная торговля 62338,7 54490,4 14,4 990,6 926,5 748,9 РСБУ 222 *** Башкирская содовая компания Республика Башкортостан Химическая и нефтехимическая промышленность 61186 51637 18,5 972,3 14802 11597 МСФО 223 497 «Инвестнефтетрейд» Москва Оптовая торговля 60885,3 — — 967,5 246,4 196,1 РСБУ 224 221 «Самсунг Электроникс Рус Калуга» Калужская область Машиностроение 60305,8 54086,6 11,5 958,3 9758,1 7792,1 РСБУ 225 252 «Газфонд», группа — Негосударственный пенсионный фонд 60283 46305 30,2 957,9 9832 20713 МСФО 226 233 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область Черная металлургия 60102,1 49644,7 21,1 955,1 9140,5 7652,3 РСБУ 227 255 «Гугл» Москва Интернет-сервис 59843,8 45219,8 32,3 951 3721,7 2920 РСБУ 228 226 Новороссийский морской торговый порт Краснодарский край Транспорт и логистика 59651 52508 13,6 947,9 20912 16813 МСФО 229 230 Русская медная компания Свердловская область Цветная металлургия 58458 50063 16,8 928,9 –8411,0 –7001,0 РСБУ 230 223 «Мосводоканал» Москва Жилищно-коммунальное хозяйство 58087,7 53909 7,8 923,1 20502,8 13540 РСБУ 231 213 «Р-Фарм» — Фармацевтическая промышленность 57661,6 56724,2 1,7 916,3 6559,8 5174,2 РСБУ 232 305 «Фармстандарт» — Фармацевтическая промышленность 57223,3 37221,6 53,7 909,3 47681 45512,5 РСБУ 233 201 «Атак» (сеть супермаркетов) — Розничная торговля 57009,3 61802 –7,8 905,9 –2957,4 –2510,0 РСБУ 234 — Транспортная группа Fesco — Транспорт и логистика 57005,6 43746,2 30,3 905,9 н.д. н.д. Управленческая 235 262 Компания «Адамас» Москва Оптовая торговля 56901,5 43612,6 30,5 904,2 2251,7 1729,8 РСБУ 236 256 «Метафракс» Пермский край Химическая и нефтехимическая промышленность 56635,6 45013,6 25,8 900 13752,1 11291,4 МСФО 237 215 «Джонсон & Джонсон» Москва Оптовая торговля 56425,7 55424,8 1,8 896,6 3456,3 2188,8 РСБУ 238 244 «Ягуар Ленд Ровер» Москва Оптовая торговля 55976 47373,1 18,2 889,5 2324,9 1798,2 РСБУ 239 222 «Байер» Москва Оптовая торговля 55971 54032,6 3,6 889,4 59,6 63,8 РСБУ 240 — «Эркафарм» — Розничная торговля 55857,3 42030,5 32,9 887,6 н.д. н.д. Управленческая по МСФО 241 217 «Алмаз», НПО имени академика А. А. Расплетина» Москва Машиностроение 55523,1 55165,1 0,6 882,3 125 119,9 РСБУ 242 234 «Фармперспектива» Самарская область Оптовая торговля 55402,1 48937,3 13,2 880,4 551,2 365,8 РСБУ 243 235 БАНК «Уралсиб» — Банки 55103 49042,4 12,4 875,6 5980,1 6078 МСФО 244 327 «Машиноимпорт», внешнеэкономическое объединение Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 55073,8 35411,7 55,5 875,2 170,9 106 РСБУ 245 368 «Вкусвилл» — Розничная торговля 54603,4 32053,7 70,3 867,7 1436,2 1137,8 РСБУ 246 229 «Л`Ореаль» — Парфюмерия и косметика 53978,2 50258,1 7,4 857,7 7310,3 5519,4 РСБУ 247 268 «Тольяттиазот» Самарская область Химическая и нефтехимическая промышленность 53537,2 42181 26,9 850,7 9864,5 7122,8 РСБУ 248 224 «Санкт-Петербург», банк — Банки 53364,2 53777 –0,8 848 11207 9046,9 МСФО 249 373 «Камелот-А» (сеть супермаркетов «Ярче») — Розничная торговля 52998,8 31799,4 66,7 842,2 –221,2 –221,2 РСБУ 250 331 «Ренейссанс Констракшн» Санкт-Петербург Строительство 52983 34862,3 52 841,9 2087,2 1662,4 РСБУ 251 242 «Петро» Санкт-Петербург Табачная промышленность 52869 47689,6 10,9 840,1 10793,3 9062,2 РСБУ 252 237 «Санофи Россия» Москва Оптовая торговля 52828,4 48552,1 8,8 839,5 1240,7 968,6 РСБУ 253 259 ГМС, группа — Машиностроение 52618,9 44422,2 18,5 836,1 2771 1945,9 МСФО 254 391 «Северный ветер» (авиакомпания) Москва Транспорт и логистика 52612,7 30308,9 73,6 836,1 310 218 РСБУ 255 281 «Автотор» Калининградская область Машиностроение 52510,3 40221,7 30,6 834,4 3530,5 3299,3 РСБУ 256 286 «Скания — Русь» Московская область Оптовая торговля 52318,9 40024,3 30,7 831,4 2592,5 1956,6 РСБУ 257 247 Свинокомплекс «Короча» Белгородская область Агропромышленный комплекс 51995,7 47102,3 10,4 826,2 –781,2 –730,1 РСБУ 258 273 «Фармкомплект» Нижегородская область Оптовая торговля 51495,6 41124,6 25,2 818,3 560,6 442 РСБУ 259 232 «Нокиан Шина» Ленинградская область Оптовая торговля 51268,4 49887,4 2,8 814,7 16530,1 13742,9 РСБУ 260 *** «Квадра» — Электроэнергетика 51130,4 50185,3 1,9 812,5 –3046,3 –2570,0 МСФО 261 320 «Руст Россия» Москва Оптовая торговля 51061,7 35983,9 41,9 811,4 –1689,7 –1529,9 РСБУ 262 263 «Восточный», КБ — Банки 50301 43314 16,1 799,3 8918 7369 МСФО 263 294 «Гознак» — Полиграфическая промышленность 50181,4 38799,7 29,3 797,4 13353,7 10560,6 РСБУ 264 249 «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», фирма Краснодарский край Агропромышленный комплекс 50026,1 46679,8 7,2 794,9 –2924,7 –2924,7 РСБУ 265 190 «Евразия», буровая компания — Сервисные компании 49723,5 66598,8 –25,3 790,1 13172,8 10463,1 МСФО 266 316 «Мазда Мотор Рус» Москва Оптовая торговля 49432,8 36447,2 35,6 785,5 3024 2388,5 РСБУ 267 271 «Беркс» Москва Оптовая торговля 49250,2 41743,5 18 782,6 339,4 271,3 РСБУ 268 313 «Кари» (сеть магазинов Kari) — Розничная торговля 48944 36542,2 33,9 777,8 –3304,7 –2666,0 РСБУ 269 272 «Арконик Россия» — Цветная металлургия 48878 41220,5 18,6 776,7 н.д. н.д. Управленческая 270 264 «Мон`дэлис Русь» — Пищевая промышленность 48860,7 43145,6 13,2 776,4 5942,2 4132,6 РСБУ 271 408 «Передовые платежные решения» Москва Платежный сервис 48801,9 29397,5 66 775,5 1802,5 1452,5 РСБУ 272 214 «Руссбланкоиздат» Москва Оптовая торговля 48728,5 56464,2 –13,7 774,3 2789,1 2228,4 РСБУ 273 306 «Петрович», строительный торговый дом Санкт-Петербург Розничная торговля 48505,2 37086,8 30,8 770,8 2633,7 2131,9 РСБУ 274 302 «Верный», сеть универсамов — Розничная торговля 48362 37418,5 29,2 768,5 128,2 91,6 РСБУ 275 269 «Азот», Кемеровское АО Кемеровская область Химическая и нефтехимическая промышленность 48345,4 42048,1 15 768,2 3837,7 2818,6 РСБУ 276 — Сеть «Связной» — Розничная торговля 48322,3 63316,7 –23,7 767,9 –3128,9 –2675,1 РСБУ 277 261 «Билла» (сеть супермаркетов) — Розничная торговля 46979,9 43762,3 7,4 746,5 –1348,5 –1120,3 РСБУ 278 400 Государственная транспортная лизинговая компания — Лизинг 46943 29758 57,7 746 807 607 МСФО 279 435 ФК «Гранд Капитал» Москва Оптовая торговля 46692,4 27554,9 69,5 742 281,8 223,8 РСБУ 280 322 «Крокус Интернэшнл» Москва Коммерческая недвижимость 46610,7 35817,4 30,1 740,7 –5447,0 –4667,9 РСБУ 281 260 «Электросистем» Москва Оптовая торговля 46165,3 43992,8 4,9 733,6 812,8 614,7 РСБУ 282 258 Компания «Металл Профиль» — Промышленность строительных материалов 46119,8 44517,6 3,6 732,9 –1540,0 –1245,9 РСБУ 283 333 «Государственные спортивные лотереи» Москва Сфера развлечений 46078,1 34648,6 33 732,2 174,6 118 РСБУ 284 278 «Интернешнл Пейпер» Ленинградская область Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 46020,7 40595,1 13,4 731,3 8565,6 7084,9 РСБУ 285 248 «Банк Русский стандарт» — Банки 45950 46957 –2,1 730,2 11208 8491 МСФО 286 349 «Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск» Тульская область Химическая и нефтехимическая промышленность 45694,4 33102 38 726,1 6317,6 5590,7 РСБУ 287 277 «Лаборатория Касперского» — Информационные технологии 45662 43750 4,4 725,6 н.д. н.д. Управленческая по МСФО 288 372 «Автобан», ДСК — Строительство 45609,8 31903,6 43 724,8 4224,1 3233,6 РСБУ 289 387 «Ресурс-Юг», торговая компания Ставропольский край Оптовая торговля 45528,4 30442,3 49,6 723,5 361,2 284,6 РСБУ 290 350 «НПО машиностроения», военно-промышленная корпорация Московская область Машиностроение 45316,9 33100 36,9 720,1 6152,2 4576,5 РСБУ 291 — «ПСМА Рус» — Машиностроение 45145,8 16997,1 165,6 717,4 462,9 277,2 РСБУ 292 238 Аптечная сеть 36,6 — Розничная торговля 44664 48253 –7,4 709,7 –22757,0 –22977,0 МСФО 293 — «Тетра Пак» Москва Упаковка 44550,7 33853,7 31,6 707,9 6597,5 5174,5 РСБУ 294 274 Центральная ППК Москва Транспорт и логистика 44171,9 40871,3 8,1 701,9 –1024,0 36,5 РСБУ 295 290 «Форд Соллерс Елабуга» Республика Татарстан Машиностроение 44096,3 39569,1 11,4 700,7 831,6 752,5 РСБУ 296 265 «Самараэнерго» Самарская область Энергосбытовая деятельность 44037,1 43123,5 2,1 699,8 844,9 579,6 РСБУ 297 358 Azur air Красноярский край Транспорт и логистика 43806,9 32524,5 34,7 696,1 25,2 8 РСБУ 298 304 Beluga Group — Пищевая промышленность 43411 37303 16,4 689,8 1214 938 МСФО 299 — «Мицубиси Моторс Рус» Москва Машиностроение 43407,4 17398,1 149,5 689,8 4239,4 3378,7 РСБУ 300 287 «Кордиант» Ярославская область Химическая и нефтехимическая промышленность 43349,5 39994,7 8,4 688,9 2847 2241,6 РСБУ 301 257 «Мосгортранс», ГУП Москвы Москва Транспорт и логистика 43218 44813,9 –3,6 686,8 –11216,0 –9448,1 РСБУ 302 — «Спар Миддл Волга» (сеть супермаркетов SPAR) Нижегородская область Розничная торговля 43022,7 — — 683,7 309,3 329,3 РСБУ 303 — Торговый дом ХТК — Оптовая торговля 42883,1 — — 681,4 4408 3526 РСБУ 304 282 «Рулог» — Транспорт и логистика 42765 40204,8 6,4 679,6 22,8 –4,5 РСБУ 305 334 «Эйч Энд Эм» (сеть магазинов H&M) Московская область Розничная торговля 42489 34634,6 22,7 675,2 6778,1 5174,4 РСБУ 306 337 «Татэнерго» Республика Татарстан Электроэнергетика 42364,9 34384,9 23,2 673,2 3155,8 2596,4 РСБУ 307 384 Трубная грузовая компания Москва Транспорт и логистика 42287,7 30877 37 672 307,5 245 РСБУ 308 276 «Комос Групп», агрохолдинг Удмуртская Республика Агропромышленный комплекс 42204,8 40703,2 3,7 670,7 1801,5 1316,7 МСФО 309 422 «Восток1520» Москва Транспорт и логистика 41747 28283,9 47,6 663,4 5992,7 4791 РСБУ 310 291 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат Москва Пищевая промышленность 41302,6 39336,5 5 656,3 687,3 516,1 РСБУ 311 — «НК Дулисьма» Иркутская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 41285,6 38162,1 8,2 656,1 11158,5 11055,7 РСБУ 312 381 «Ачимгаз» Ямало-Ненецкий автономный округ Нефтяная и нефтегазовая промышленность 41216,8 31026,8 32,8 655 33599,6 26798,4 РСБУ 313 300 «Новосибирскэнергосбыт» Новосибирская область Энергосбытовая деятельность 41087,5 37695,2 9 652,9 522,5 397,3 РСБУ 314 270 «Ситибанк», КБ — Банки 41014,7 41953,6 –2,2 651,8 16521,7 12607,3 МСФО 315 309 «Остин» (сеть магазинов) — Розничная торговля 40810,2 36820 10,8 648,5 5015,6 2269,1 РСБУ 316 279 «Адидас» Москва Оптовая торговля 40705,7 40579 0,3 646,8 2186,2 1616,6 РСБУ 317 315 «Ферреро Руссия» Москва Оптовая торговля 40701,7 36475,6 11,6 646,8 4166,4 3196 РСБУ 318 285 «Пермэнергосбыт», группа компаний Пермский край Энергосбытовая деятельность 40597,2 40035,4 1,4 645,1 821,1 667,2 МСФО 319 431 «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) Приморский край Машиностроение 40460,3 27693,3 46,1 642,9 94,2 160,6 РСБУ 320 250 «Энергия имени С. П. Королева», ракетно-космическая корпорация Московская область Машиностроение 40441,2 46080,9 –12,2 642,6 193,6 –1165,1 МСФО 321 289 «ВЭБ-Лизинг» — Лизинг 40262 39590 1,7 639,8 42571 34286 МСФО 322 295 «БСХ бытовые приборы» Санкт-Петербург Машиностроение 40059,8 38764,8 3,3 636,6 –1378,4 –1128,1 РСБУ 323 — «Русэнергоресурс» Москва Энергосбытовая деятельность 39898,7 39885,5 0 634 1049,5 836,6 РСБУ 324 — «Компания Луис Дрейфус Восток» — Оптовая торговля 39824,2 37364,3 6,6 632,8 –386,4 –335,9 РСБУ 325 345 «Эр-Телеком Холдинг» — Телекоммуникации и связь 39739,5 33700,3 17,9 631,5 2840,1 2110,1 МСФО 326 402 «Междуречье» Кемеровская область Угольная промышленность 39736,8 29712,1 33,7 631,4 12648,4 10057,5 РСБУ 327 275 «Ростсельмаш», комбайновый завод Ростовская область Машиностроение 39704,8 40826,4 –2,7 630,9 6159,5 4751,4 РСБУ 328 324 «Соллерс», группа — Машиностроение 39479 35764 10,4 627,3 –39,0 46 МСФО 329 — Объединенная энергетическая компания Москва Энергосбытовая деятельность 39405,3 39415,6 0 626,2 4044,5 1843,6 РСБУ 330 — Загорский трубный завод Московская область Черная металлургия 39090,8 13775,5 183,8 621,2 630,6 586,7 РСБУ 331 — «Элко Рус» — Оптовая торговля 38931,3 — — 618,6 280,2 215,1 РСБУ 332 363 Архангельский ЦБК Архангельская область Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 38844,3 32355,5 20,1 617,3 10897,9 7966,1 МСФО 333 293 «Орими Трэйд» Санкт-Петербург Оптовая торговля 38668 38862 –0,5 614,5 9838 8705 РСБУ 334 — «Мособлгаз» Москва Оптовая торговля 38621,2 36129,7 6,9 613,7 4010,4 3111,4 РСБУ 335 335 «Даймлер КамАЗ Рус» Республика Татарстан Оптовая торговля 38615,2 34624 11,5 613,6 1185,4 962,5 РСБУ 336 301 «Энергосбытовая компания Восток» — Энергосбытовая деятельность 38492,8 37461,3 2,8 611,7 1634,9 1170,6 РСБУ 337 409 Абинский электрометаллургический завод Краснодарский край Черная металлургия 38316,2 29391,5 30,4 608,9 1498,9 1148,8 РСБУ 338 341 ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Москва Машиностроение 38158,3 18656,8 104,5 606,4 –8234,1 –4376,4 РСБУ 339 398 «Металлоторг» — Оптовая торговля 38050,7 29933,1 27,1 604,7 1697 1296,8 РСБУ 340 354 «Ман Трак энд Бас Рус» Москва Оптовая торговля 37821,7 32896,9 15 601 1779,4 1343,1 РСБУ 341 329 «Петербургский метрополитен», ГУП Санкт-Петербург Транспорт и логистика 37754,6 34992,3 7,9 599,9 2276,7 1768,9 РСБУ 342 312 ТГК-2 — Электроэнергетика 37720 35469 6,3 599,4 530,3 2549,3 МСФО 343 340 «Концерн Титан-2» Ленинградская область Строительство 37699,2 34218 10,2 599,1 397,8 8,7 РСБУ 344 388 «Ренейссанс Хэви Индастрис» Санкт-Петербург Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 37661,9 30423,4 23,8 598,5 5916,2 4732,3 РСБУ 345 420 «Бургер Рус» (сеть ресторанов быстрого питания Burger King) Москва Общественное питание 37618,7 28399,1 32,5 597,8 1125,4 669,8 РСБУ 346 280 «Глория Джинс», корпорация Ростовская область Легкая промышленность 37553,1 40493 –7,3 596,7 1827,4 1280,8 РСБУ 347 330 «Глобус» Новосибирская область Транспорт и логистика 37456,3 34963,4 7,1 595,2 2592,2 2080,6 РСБУ 348 529 «Интернет Решения» (ozon.ru) — Розничная торговля 37434,8 21497,3 74,1 594,9 –5655,1 –4602,7 РСБУ 349 297 Челябинский цинковый завод Челябинская область Цветная металлургия 37423,7 30587,9 22,3 594,7 9877,8 7740,1 МСФО 350 365 «Сони Электроникс» Москва Оптовая торговля 37393,8 32198,8 16,1 594,2 422,4 286,1 РСБУ 351 267 «Продимекс» Москва Оптовая торговля 37268,7 42813,1 –13,0 592,2 6,3 1,7 РСБУ 352 325 Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург Свердловская область Машиностроение 37268,5 35672,7 4,5 592,2 4611,6 3577,2 РСБУ 353 347 «Евросибэнерго» Красноярский край Электроэнергетика 36923,5 33228,9 11,1 586,7 16964,4 15528,3 РСБУ 354 578 «ТС Командор» (сеть супермаркетов «Командор») Красноярский край Розничная торговля 36921,1 19565,8 88,7 586,7 352,8 259,4 РСБУ 355 311 «Метинвест Евразия» Москва Оптовая торговля 36854,7 36598,5 0,7 585,6 398 310,3 РСБУ 356 436 «Реилго» — Транспорт и логистика 36392,3 27551,3 32,1 578,3 3109,1 2413,9 РСБУ 357 314 «Аромалюкс» (сеть «Рив Гош») — Розничная торговля 36247,6 36493,8 –0,7 576 897 843 РСБУ 358 479 «СГМК-Трейд» Кемеровская область Оптовая торговля 36232,8 24594,9 47,3 575,8 973,5 734,7 РСБУ 359 451 «Вторресурс-переработка» Кемеровская область Черная металлургия 36193,9 26548,4 36,3 575,1 1284,2 1023,1 РСБУ 360 308 «Сименс» — Оптовая торговля 36186,6 36886,1 –1,9 575 5940,2 4677,7 РСБУ 361 — «Газартстрой» Санкт-Петербург Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 36145,7 29778,2 21,4 574,4 170,7 84,1 РСБУ 362 — Первая международная букмекерская компания — Сфера развлечений 36115,7 11871,4 204,2 573,9 726,6 620,2 РСБУ 363 — СГК-1 Санкт-Петербург Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 36054,9 20844,7 73 572,9 –429,1 –413,3 РСБУ 364 342 «Ак Барс», БАНК — Банки 36031,8 34032,4 5,9 572,6 9378,9 7486,2 МСФО 365 *** «Группа Полипластик» — Химическая и нефтехимическая промышленность 35988,7 32271,8 11,5 571,9 н.д. н.д. Управленческая по МСФО 366 — «Комус» — Розничная торговля 35870,1 — — 570 2138,7 1708,1 РСБУ 367 359 «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП Санкт-Петербург Жилищно-коммунальное хозяйство 35803,9 32501,8 10,2 568,9 1540,9 635,9 РСБУ 368 254 «Альма» Москва Оптовая торговля 35790,5 45271,1 –20,9 568,7 150,7 104,7 РСБУ 369 413 «Рэйлальянс» Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 35641,7 29021,2 22,8 566,4 2634,1 2108 РСБУ 370 485 «Зерно-Трейд» Ростовская область Оптовая торговля 35582,6 23848,4 49,2 565,4 97,4 55,2 РСБУ 371 — Марийский НПЗ Республика Марий Эл Нефтяная и нефтегазовая промышленность 35577,5 29348,8 21,2 565,4 –2215,1 –1993,8 РСБУ 372 404 «Ренессанс Кредит» — Банки 35480,5 29566,7 20 563,8 7313,2 5826,4 МСФО 373 439 «Роберт Бош» Москва Оптовая торговля 35321,4 27448,6 28,7 561,3 1052,5 750,7 РСБУ 374 — «Промсырьеимпорт», внешнеэкономическое объединение Москва Оптовая торговля 35244,2 — — 560,1 354,1 252,1 РСБУ 375 370 САП СНГ Москва Информационные технологии 35188,7 32004 10 559,2 962,6 540,8 РСБУ 376 432 «А Групп» Москва Оптовая торговля 35159,5 27602 27,4 558,7 507,1 389,3 РСБУ 377 344 ITG (Inline Technologies Group), группа компаний Москва Информационные технологии 35084 33838 3,7 557,5 н.д. н.д. Управленческая 378 343 «Приосколье» Белгородская область Агропромышленный комплекс 35083 33947,4 3,3 557,5 2729 2605,7 РСБУ 379 361 «Бритиш Американ Тобакко-СПб» Санкт-Петербург Табачная промышленность 35066,8 32477,9 8 557,2 1397,7 1117,5 РСБУ 380 338 «Зара СНГ» (сеть магазинов) — Розничная торговля 34951,7 34291,6 1,9 555,4 5932,8 4648,6 РСБУ 381 318 «СП Бизнес Кар» — Розничная торговля 34767,5 36199 –4,0 552,5 827,5 662 РСБУ 382 366 «Иркутскэнергосбыт» Иркутская область Энергосбытовая деятельность 34719,1 32194,7 7,8 551,7 714,8 563,7 РСБУ 383 — «Модум-Транс» Москва Транспорт и логистика 34653,6 — — 550,7 7017 5602,1 РСБУ 384 449 Разрез Березовский Кемеровская область Угольная промышленность 34637 26783,7 29,3 550,4 8800,9 6984,5 РСБУ 385 357 «Эбботт Лэбораториз» Московская область Оптовая торговля 34493,1 32542,9 6 548,1 2129,4 1427,5 РСБУ 386 375 «Невада-Восток» (сеть гипермаркетов «Самбери») Хабаровский край Розничная торговля 34483,1 31715,4 8,7 548 939,5 702,7 РСБУ 387 — «КМА-Энергосбыт» Курская область Энергосбытовая деятельность 34340,2 32450,1 5,8 545,7 1820,2 1135,6 РСБУ 388 401 «Газэнергосервис» Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 34149,1 29728 14,9 542,7 1634,8 1285,8 РСБУ 389 — «Краснодаргазстрой» Краснодарский край Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 34055,4 34232,3 –0,5 541,2 –652,4 –474,7 РСБУ 390 352 Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края Краснодарский край Энергосбытовая деятельность 33742,4 32930,6 2,5 536,2 398,9 249,1 РСБУ 391 — «ЭПМ — Новочеркасский электродный завод» Ростовская область Производство электродов 33647,3 — — 534,7 22825,4 18185,5 РСБУ 392 379 «Минудобрения» Воронежская область Химическая и нефтехимическая промышленность 33645,8 31069,1 8,3 534,7 7434 5946,2 РСБУ 393 — «Рестор» — Розничная торговля 33481 25848,4 29,5 532 925,3 725,5 РСБУ 394 429 «Либхерр-Русланд» Москва Оптовая торговля 33449,1 27851,2 20,1 531,5 –2687,0 –3708,4 РСБУ 395 445 Связь-банк — Банки 33295 40003 –16,8 529,1 467 211 МСФО 396 483 «Восточная техника» Новосибирская область Оптовая торговля 33157,6 23969,4 38,3 526,9 3757,6 2993,4 РСБУ 397 419 Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) Красноярский край Электроэнергетика 33141 28475 16,4 526,6 6597 5244 РСБУ 398 382 «Первый канал» Москва СМИ 32847,2 31019,9 5,9 522 –6896,8 –6843,5 РСБУ 399 437 «Черниговец» Кемеровская область Угольная промышленность 32472,4 27514,5 18 516 1137,2 785,1 РСБУ 400 393 Нижегородский масло-жировой комбинат***** Нижегородская область Пищевая промышленность 32461,7 30277,6 7,2 515,8 275,1 393 РСБУ 401 395 ВГТРК, ФГУП — СМИ 32371,2 30195,1 7,2 514,4 939 850,2 РСБУ 402 389 «Русэлпром», концерн — Машиностроение 32296 30411 6,2 513,2 1260 825 Управленческая 403 447 «Роскосмос», государственная корпорация по космической деятельности Москва Космонавтика 32266 26999,9 19,5 512,7 11867,5 9712 РСБУ 404 — «Калашников», концерн — Машиностроение 32251,3 9623,9 235,1 512,5 3248,2 2527,2 МСФО 405 355 «Мултон» Санкт-Петербург Пищевая промышленность 32229,6 32773,3 –1,7 512,2 1774,2 1154 РСБУ 406 — «Вита Лайн» — Оптовая торговля 32227,5 19828,6 62,5 512,1 2155,3 1709,3 РСБУ 407 332 «Краснодарзернопродукт-Экспо» Краснодарский край Оптовая торговля 32174,6 34786,4 –7,5 511,3 183,6 136 РСБУ 408 385 «Алкоторг» Республика Татарстан Оптовая торговля 32156,3 30859,6 4,2 511 86,3 50,5 РСБУ 409 543 Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова Красноярский край Промышленность драгоценных металлов и алмазов 32142,5 20960,1 53,4 510,8 1053,2 745,2 РСБУ 410 418 Международный аэропорт Шереметьево Московская область Транспорт и логистика 31990,2 28504,5 12,2 508,3 11121,1 9215,9 РСБУ 411 360 «Касторама Рус» — Розничная торговля 31973,8 32489 –1,6 508,1 –3296,3 –4072,3 РСБУ 412 428 «Деловые линии» — Транспорт и логистика 31852,8 27989,5 13,8 506,2 205,5 122 РСБУ 413 424 «ГВСУ по специальным объектам», ФГУП Амурская область Строительство 31823,4 28218,4 12,8 505,7 –5012,1 –4538,4 РСБУ 414 507 «Дипос», производственно-коммерческая фирма — Оптовая торговля 31802,8 22630,4 40,5 505,4 801,4 637,7 РСБУ 415 — «Ист-Вест Лоджистикс» Московская область Оптовая торговля 31790,9 21332,1 49 505,2 506,5 373,3 РСБУ 416 — АНБ Хабаровский край Оптовая торговля 31763,8 — — 504,7 505,6 402,3 РСБУ 417 299 «Золотая семечка» Ростовская область Оптовая торговля 31722,2 38085,2 –16,7 504,1 715 452,7 РСБУ 418 399 «Шнейдер Электрик» Москва Оптовая торговля 31682,5 29821,2 6,2 503,5 966,4 677,8 РСБУ 419 378 «Сингента» — Оптовая торговля 31678,4 31196,7 1,5 503,4 623,6 441,3 РСБУ 420 339 «Петропавловск», группа компаний — Промышленность драгоценных металлов и алмазов 31450,8 34246,6 –8,2 499,8 5186,6 1631,7 МСФО 421 369 «Кузбассэнерго» Кемеровская область Электроэнергетика 31369 32031 –2,1 498,5 5335 4223 РСБУ 422 426 «Ай-Теко», группа компаний Москва Информационные технологии 31249,6 28074,8 11,3 496,6 н.д. н.д. Управленческая 423 459 «Трейд-сервис» Владимирская область Оптовая торговля 31227,7 26151,5 19,4 496,2 27,8 10,7 РСБУ 424 — «Фармимэкс» — Оптовая торговля 31117,8 26937,1 15,5 494,5 666,6 370,7 РСБУ 425 416 «Аб Инбев Эфес» — Пищевая промышленность 31060,3 28651,3 8,4 493,6 –1349,3 –1239,8 РСБУ 426 535 «Профитмед» Москва Оптовая торговля 30939,6 21302,4 45,2 491,7 96,8 77,4 РСБУ 427 462 «Агроторг», торговый дом Белгородская область Оптовая торговля 30937,7 25674,2 20,5 491,6 –245,7 –207,1 РСБУ 428 405 «ТЭК Санкт-Петербурга», ГУП Санкт-Петербург Жилищно-коммунальное хозяйство 30899 29565,9 4,5 491 1126,9 286 РСБУ 429 434 «Ункомтех», торговый дом — Машиностроение 30869,7 27555,7 12 490,5 201,5 155,7 РСБУ 430 425 «Новотранс», грузовая компания Москва Транспорт и логистика 30853,6 28094,2 9,8 490,3 1535,6 1218,2 РСБУ 431 417 «Объединенные пивоварни Хейнекен» Санкт-Петербург Пищевая промышленность 30821,5 28574,9 7,9 489,8 –741,3 –371,3 РСБУ 432 440 ТГК-16 Республика Татарстан Электроэнергетика 30740,6 27406,3 12,2 488,5 2401,6 1892,8 РСБУ 433 323 Уральский банк реконструкции и развития — Банки 30636,9 35812,6 –14,5 486,8 313,2 238,6 МСФО 434 441 «Нокиан Тайерс» Ленинградская область Химическая и нефтехимическая промышленность 30503,1 27396,6 11,3 484,7 2362,9 1940,7 РСБУ 435 474 «Шахтоуправление Майское» Кемеровская область Угольная промышленность 30242,1 24955,2 21,2 480,6 5988,4 4724,2 РСБУ 436 443 «Эссити» Москва Оптовая торговля 30166,9 27380,8 10,2 479,4 2510,5 1975,4 РСБУ 437 518 «Мирогрупп ресурсы» Краснодарский край Оптовая торговля 30148,4 22035,1 36,8 479,1 23,1 3,7 РСБУ 438 471 «Сиско Солюшенз» Москва Оптовая торговля 29822,9 25091,3 18,9 473,9 3430,8 2710 РСБУ 439 442 «Купишуз» (онлайн-ритейлер Lamoda.ru) Москва Розничная торговля 29748,2 27381,5 8,6 472,7 –1617,9 –1640,6 РСБУ 440 580 «Делл» Москва Оптовая торговля 29729,6 19535,1 52,2 472,4 693,6 525,6 РСБУ 441 545 «Русагротранс» Москва Транспорт и логистика 29630,4 20879,4 41,9 470,8 7708,5 6204,7 РСБУ 442 374 Промышленно-сырьевая компания Свердловская область Оптовая торговля 29476,3 31758,1 –7,2 468,4 33,5 25,7 РСБУ 443 470 КУМЗ, группа (Каменск-Уральский металлургический завод) Свердловская область Цветная металлургия 29312,3 25324,7 15,7 465,8 384,6 141,7 МСФО 444 403 «Аргос» Тюменская область Сервисные компании 29262,6 29587 –1,1 465 4453,8 3648,8 РСБУ 445 — «ОСК 1520» — Строительство 29002,8 14166,7 104,7 460,9 2776,4 2194,7 РСБУ 446 377 «Артис-Агро Экспорт» Санкт-Петербург Оптовая торговля 28849,6 31296,3 –7,8 458,4 145,3 114,7 РСБУ 447 487 «Порше Руссланд» Москва Оптовая торговля 28666,3 23787,1 20,5 455,5 1490,9 1171,7 РСБУ 448 — «Фрито Лей Мануфактуринг» — Пищевая промышленность 28637,7 23671,9 21 455,1 2704,4 2218,2 РСБУ 449 524 «Денцу Эйджис Си Эс» Москва Реклама и коммуникации 28622,5 21762,5 31,5 454,8 39,2 11,5 РСБУ 450 376 Московский индустриальный банк Москва Банки 28590,2 31420,2 –9,0 454,3 –4782,4 –4073,9 МСФО 451 410 «Эйвон Бьюти Продактс Компани» Москва Парфюмерия и косметика 28576,6 29295,2 –2,5 454,1 1097,6 759,8 РСБУ 452 336 «Прогресс», ракетно-космический центр Самарская область Машиностроение 28465,1 34579,4 –17,7 452,3 1856,4 1601,7 РСБУ 453 184 «Силовые машины» — Машиностроение 28329,5 68599 –58,7 450,2 –67499,1 –59674,7 МСФО 454 465 «Росморпорт», ФГУП — Транспорт и логистика 28285,1 25612,2 10,4 449,5 –26802,5 –23174,5 МСФО 455 600 Анжерская нефтегазовая компания Кемеровская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 28278,8 18725,5 51 449,4 –6749,4 –6451,0 РСБУ 456 *** «ГРИНН», корпорация (сеть магазинов «Линия») Курская область Розничная торговля 28267,8 32027 –11,7 449,2 –4274,8 –4274,8 РСБУ 457 383 «Домостроительный комбинат №1» Москва Строительство 28265,7 30942,2 –8,7 449,2 –3744,3 –3104,4 РСБУ 458 589 «Кузнецкие ферросплавы» Кемеровская область Черная металлургия 28225,4 19169,6 47,2 448,5 9857,5 7836,7 РСБУ 459 430 Сибирская сервисная компания — Сервисные компании 28212,9 27736,4 1,7 448,3 1695,1 1252 РСБУ 460 392 «Возрождение», банк — Банки 28128 30292 –7,1 447 –8550,0 –6593,0 МСФО 461 394 «Отисифарм» Москва Оптовая торговля 28127,7 30210,4 –6,9 447 9827,6 7840,7 РСБУ 462 528 «Боэс Констракшн» Москва Строительство 28126,3 21592,8 30,3 446,9 325,4 253,4 РСБУ 463 472 «СЧПЗ Трейд» Челябинская область Оптовая торговля 28104,9 25086,6 12 446,6 369,4 295,4 РСБУ 464 — «Алтайвагон» Алтайский край Машиностроение 28010,3 18464 51,7 445,1 1735,5 1249 РСБУ 465 444 СИБЭКО Новосибирская область Электроэнергетика 27970 27330,9 2,3 444,5 1245 1009 РСБУ 466 546 «Автогермес-Запад» Москва Розничная торговля 27889,8 20845,6 33,8 443,2 189,9 151,6 РСБУ 467 492 «Компания Сим-Авто» Москва Розничная торговля 27828,6 23630,3 17,8 442,2 320,4 290,6 РСБУ 468 407 «Петербургская топливная компания», оптовая фирма Санкт-Петербург Оптовая торговля 27764,5 29443 –5,7 441,2 1,9 0,6 РСБУ 469 551 «Щекиноазот» Тульская область Химическая и нефтехимическая промышленность 27752,7 20472,4 35,6 441 5852,5 4634,5 РСБУ 470 452 «Волгоградэнергосбыт» Волгоградская область Энергосбытовая деятельность 27732,6 26420,8 5 440,7 160,2 103 РСБУ 471 — ИНГ-банк (Евразия) Москва Банки 27640,7 21388,9 29,2 439,2 1994,2 1710,1 МСФО 472 415 «Трест Коксохиммонтаж» Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство 27532,9 28914,2 –4,8 437,5 531,6 349,1 РСБУ 473 — Altraso Ventures Ltd — Угольная промышленность 27509 14495 89,8 437,1 11036 9008 МСФО 474 — «Басф» Москва Оптовая торговля 27459,2 21759,7 26,2 436,3 495,5 315,3 РСБУ 475 473 «ПТК-Терминал» Санкт-Петербург Оптовая торговля 27420,5 25050,9 9,5 435,7 35,2 27,3 РСБУ 476 539 «Брок-Инвест-Сервис и К», торгово-финансовый дом Московская область Оптовая торговля 27390,6 21076,8 30 435,3 204,8 155,5 РСБУ 477 454 «Вирлпул Рус» Москва Оптовая торговля 27354,3 26351,9 3,8 434,7 1783,9 1268,6 РСБУ 478 — «Карелия Палп» Санкт-Петербург Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 27225 18123,9 50,2 432,6 7622,8 6078,7 РСБУ 479 386 «Тева» Москва Оптовая торговля 27196,1 30660,4 –11,3 432,2 –1797,5 –2440,6 РСБУ 480 467 «Якобс Дау Эгбертс Рус» Ленинградская область Пищевая промышленность 27171,8 25504,8 6,5 431,8 5766,4 4754,7 РСБУ 481 500 «Фирма Август» Московская область Химическая и нефтехимическая промышленность 27155,3 23028,1 17,9 431,5 7223,4 5566,2 РСБУ 482 563 «Транслом» Москва Оптовая торговля 27137,9 19787,6 37,1 431,2 1979,6 1438,6 РСБУ 483 511 «Русский уголь» — Угольная промышленность 27128,6 22366,6 21,3 431,1 1555,4 1237,8 РСБУ 484 458 ОТП-банк — Банки 27117,6 26213,3 3,4 430,9 1144,4 804,6 МСФО 485 469 Российская телевизионная и радиовещательная сеть — Телекоммуникации и связь 27093,2 25333,2 6,9 430,5 1000,4 721,9 РСБУ 486 508 «Русвинил» Нижегородская область Химическая и нефтехимическая промышленность 27057,7 22578,3 19,8 430 –1633,6 –1322,6 РСБУ 487 396 «Солнечные продукты», торговый дом — Пищевая промышленность 27050,9 30061,5 –10,0 429,9 –882,4 –711,0 РСБУ 488 453 СО ЕЭС, группа — Электроэнергетика 27019 26416 2,3 429,4 657 446 МСФО 489 448 Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ФГУП Москва Космонавтика 27002 26982,4 0,1 429,1 186,1 46,8 РСБУ 490 317 «Стройтрансгаз» — Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 26901,3 36382,6 –26,1 427,5 372,4 351,8 РСБУ 491 584 «Газнефтетрэйдинг» Москва Оптовая торговля 26886,3 19429,1 38,4 427,2 22,9 18 РСБУ 492 — «Сладковско-заречное» Оренбургская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 26848,9 — — 426,6 8292,3 6571,3 РСБУ 493 558 «Кроношпан» Московская область Промышленность строительных материалов 26760 20093,2 33,2 425,2 3644,7 2908,2 РСБУ 494 490 «Самотлорнефтепромхим» Ханты-Мансийский автономный округ Сервисные компании 26714,1 23699,3 12,7 424,5 521 409,5 РСБУ 495 531 «Магнезит», группа — Черная металлургия 26686,8 21443 24,5 424,1 3881,9 2943,1 РСБУ 496 493 НИКОС, группа Москва Химическая и нефтехимическая промышленность 26672 23620 12,9 423,8 н.д. н.д. Управленческая 497 496 «Кимберли-Кларк» Москва Оптовая торговля 26636,3 23295,8 14,3 423,3 1395,3 1163,6 РСБУ 498 587 «Катерпиллар Евразия» Москва Оптовая торговля 26416,5 19178,9 37,7 419,8 3127 2516,6 РСБУ 499 353 «Абсолют-банк», АКБ — Банки 26351 32906 –19,9 418,7 –7602,0 –8558,0 МСФО 500 515 Новикомбанк Москва Банки 26281,8 22144,9 18,7 417,6 18526,7 18431,7 МСФО 501 *** КРОК — Информационные технологии 26259,8 19601,7 34 417,3 410,2 181 РСБУ 502 509 «Ашинский металлургический завод», группа Челябинская область Черная металлургия 26153 22537,3 16 415,6 747,6 582,2 МСФО 503 494 «Мишлен» Московская область Химическая и нефтехимическая промышленность 26120,5 23559,1 10,9 415,1 –547,4 –559,4 РСБУ 504 571 «Картли» Республика Татарстан Оптовая торговля 26080 19725,2 32,2 414,4 288,8 229,4 РСБУ 505 547 «БЕЛАЗ-24» Москва Оптовая торговля 26055,1 20765,4 25,5 414 3404,5 2716,6 РСБУ 506 565 «Первый завод» Калужская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 26038,4 19772,7 31,7 413,8 25 17,3 РСБУ 507 — ЕКС, группа компаний Ярославская область Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 26005 17712,6 46,8 413,2 674,2 524,1 РСБУ 508 — Новоангарский обогатительный комбинат Красноярский край Цветная металлургия 25983,4 24058,5 8 412,9 12731,7 10161,4 РСБУ 509 — ЭФКО Белгородская область Пищевая промышленность 25806,6 23853,9 8,2 410,1 65,9 43,4 РСБУ 510 — «Петролеум Трейдинг» — Оптовая торговля 25799 18163,1 42 410 52,1 40,9 МСФО 511 — «Купол», ижевский электромеханический завод Удмуртская Республика Машиностроение 25788,7 8858,6 191,1 409,8 1316,5 1138,5 РСБУ 512 464 «Нижфарм» Нижегородская область Фармацевтическая промышленность 25730,8 25621,1 0,4 408,9 4019,3 3026,6 РСБУ 513 — «Импэкснефтехим» Москва Оптовая торговля 25728,3 16217,7 58,6 408,8 1695,2 1355,4 РСБУ 514 548 «Вольво Карс» Московская область Оптовая торговля 25716,6 20753 23,9 408,7 990,4 757,5 РСБУ 515 414 «Мосметрострой» Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 25695,2 28918,1 –11,1 408,3 –1631,6 –1690,8 РСБУ 516 — «Борисхоф 1» Москва Розничная торговля 25628,3 — — 407,3 292 215,4 РСБУ 517 — СТС — СМИ 25578,9 17651,4 44,9 406,5 6846 5308,9 РСБУ 518 *** «Титан», группа компаний Омская область Химическая и нефтехимическая промышленность 25565 22940 11,4 406,2 312 345 Управленческая по МСФО 519 519 «Уголь», производственно-торговая компания Кемеровская область Оптовая торговля 25435,2 21957,4 15,8 404,2 9617,6 7629,4 РСБУ 520 — ГАЗ Нижегородская область Машиностроение 25267,3 21619,3 16,9 401,5 375,8 195,6 РСБУ 521 — «Нова» Самарская область Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 25255,4 13111,4 92,6 401,3 212,3 135,7 РСБУ 522 371 «Метрострой» Санкт-Петербург Строительство 25205,1 31919,7 –21,0 400,5 327,3 16,3 РСБУ 523 — «Рельеф-Центр», группа компаний Рязанская область Оптовая торговля 25138,8 21345,8 17,8 399,5 н.д. н.д. Управленческая 524 — «Ресурс» Кемеровская область Угольная промышленность 25027,6 18661,9 34,1 397,7 1368,6 1070,4 РСБУ 525 446 Сетевая компания Республика Татарстан Электроэнергетика 24991,8 27077,8 –7,7 397,1 3207,5 2402,4 МСФО 526 576 «Ре Трэйдинг» Москва Розничная торговля 24904,3 19596,2 27,1 395,7 1011 752,7 РСБУ 527 — «Углетранс» Новосибирская область Транспорт и логистика 24870,8 — — 395,2 3006,6 2401,9 РСБУ 528 — «ЭйчПи Инк» Москва Оптовая торговля 24809,5 15805,2 57 394,2 464,4 274,8 РСБУ 529 534 «Технологическая компания Шлюмберже» Тюменская область Сервисные компании 24790,2 21337,6 16,2 393,9 1538,4 1104,2 РСБУ 530 — «Электросевкавмонтаж», корпорация акционерной компании Краснодарский край Электроэнергетика 24766,8 14876,1 66,5 393,6 2450,3 1872,2 РСБУ 531 356 «Российские коммунальные системы» — Жилищно-коммунальное хозяйство 24763,2 23258,6 6,5 393,5 2051,1 1805,1 МСФО 532 466 БСС Санкт-Петербург Оптовая торговля 24583,2 25554,4 –3,8 390,6 593 451,2 РСБУ 533 525 «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» Ростовская область Агропромышленный комплекс 24513 21747,8 12,7 389,5 265,7 206,7 РСБУ 534 456 Завод им. В. А. Дегтярева Владимирская область Машиностроение 24496,5 26304,6 –6,9 389,3 6424,7 5019,5 РСБУ 535 502 «Белгородские гранулированные корма» Белгородская область Агропромышленный комплекс 24492,9 22993,8 6,5 389,2 4396,5 4347,5 РСБУ 536 495 Энергопромышленная компания Свердловская область Энергосбытовая деятельность 24492,8 23459,1 4,4 389,2 77,5 60,9 РСБУ 537 — «Альфа Владимир» Владимирская область Розничная торговля 24487,4 14549,7 68,3 389,1 5,9 2 РСБУ 538 423 «Такеда Фармасьютикалс» Москва Оптовая торговля 24476,4 28260,4 –13,4 388,9 444,3 78,7 РСБУ 539 — «Маяк» (сеть супермаркетов «Слата») Иркутская область Розничная торговля 24441,1 20646,3 18,4 388,4 192,4 142,2 РСБУ 540 527 «Север-Авто-М» («САМ — МБ») Московская область Розничная торговля 24377,5 21642,7 12,6 387,4 62,2 48,3 РСБУ 541 — «171 Меридиан» Москва Реклама и коммуникации 24354,1 — — 387 631,3 410,6 РСБУ 542 — Надеждинский металлургический завод Свердловская область Черная металлургия 24330,9 20051,5 21,3 386,6 1736,8 1319 РСБУ 543 — ТДА МО Оптовая торговля 24278,3 18516,6 31,1 385,8 212,8 164,8 РСБУ 544 530 Национальный клиринговый центр Москва Банки 24229,1 21478,4 12,8 385 19001,5 15499,5 МСФО 545 477 «Пионер», группа компаний Москва Строительство 24228 24721 –2,0 385 2773 2083 МСФО 546 482 Великолукский мясокомбинат Псковская область Пищевая промышленность 24125,8 23971,7 0,6 383,4 –445,1 –410,7 РСБУ 547 484 «ТНГ-Групп» Республика Татарстан Сервисные компании 24110,6 23904,7 0,9 383,1 704,1 698 РСБУ 548 — Ф.О.Н. Москва Сфера развлечений 24091,3 9686,3 148,7 382,8 9474,5 9271,2 РСБУ 549 481 «Сандоз» Москва Оптовая торговля 24007,2 24006,7 0 381,5 83,3 –195,6 РСБУ 550 455 «Берлин-Хеми/А. Менарини» Москва Оптовая торговля 23968,7 26337,3 –9,0 380,9 1382,6 1055,5 РСБУ 551 — Курский мясоперерабатывающий завод Курская область Пищевая промышленность 23959,4 17576,3 36,3 380,7 н.д. –20,7 РСБУ 552 516 «Автодом» Москва Розничная торговля 23868,4 22141,2 7,8 379,3 –3074,0 –2447,6 РСБУ 553 380 «Компания Трасса» Московская область Розничная торговля 23689,8 31066,6 –23,7 376,4 32,9 22,4 РСБУ 554 506 «Ставропольский бройлер» Ставропольский край Агропромышленный комплекс 23684,3 22632,4 4,6 376,4 1020,8 951,2 РСБУ 555 — «Кортрос» — Строительство 23658,3 н.д. н.д. 375,9 1560 521,3 Управленческая по МСФО 556 480 МАКС, страховая группа — Страхование 23629,9 24741,7 –4,5 375,5 2462,2 1694,5 МСФО 557 552 «Гала-Форм» Москва Оптовая торговля 23547,9 20335,1 15,8 374,2 594,6 485,5 РСБУ 558 555 «КРКА Фарма» Московская область Оптовая торговля 23539,8 20275,9 16,1 374,1 416 200,3 РСБУ 559 544 «Максидом» — Розничная торговля 23502,5 20891,7 12,5 373,5 4002,9 3229,8 РСБУ 560 — «Нефтехимремстрой» Москва Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 23472,5 19643,2 19,5 373 1939,9 1541,6 РСБУ 561 564 «Нефтьмагистраль», торговый дом Москва Розничная торговля 23465,8 19774,2 18,7 372,9 645 509,2 РСБУ 562 — «Авеста фармацевтика» Москва Оптовая торговля 23461,7 15868 47,9 372,8 212,5 147,8 РСБУ 563 — «Старттех» Москва Оптовая торговля 23398,4 13348,9 75,3 371,8 359,7 286,9 РСБУ 564 499 «Нортгаз» Тюменская область Нефтяная и нефтегазовая промышленность 23337 23079,1 1,1 370,8 6321,8 4976,5 РСБУ 565 406 Банк ДОМ.РФ Москва Банки 23327 29510 –21,0 370,7 3598 4211 МСФО 566 460 «Управление гражданского строительства» Москва Строительство 23267,9 26065,3 –10,7 369,7 11605,1 8452,5 РСБУ 567 — «ТД Агро-Белогорье» Белгородская область Оптовая торговля 23262,5 17890,5 30 369,7 13,8 9 РСБУ 568 — «РЭП Холдинг» Санкт-Петербург Машиностроение 23212,8 8542,2 171,7 368,9 –3031,6 –2455,1 РСБУ 569 390 «Зенит», банковская группа — Банки 23177 30321,8 –23,6 368,3 383,2 577,6 МСФО 570 541 АББ Москва Оптовая торговля 23143 21012,3 10,1 367,8 1011,9 752,2 РСБУ 571 — Королевский трубный завод Московская область Оптовая торговля 23132,3 16368,1 41,3 367,6 284,5 226,8 РСБУ 572 — Балтийская топливная компания Санкт-Петербург Оптовая торговля 23069,9 — — 366,6 1094,7 875,3 РСБУ 573 538 «Мострансавто», ГУП Московской области Москва Транспорт и логистика 23062,5 21177,4 8,9 366,5 –3399,4 –2813,8 РСБУ 574 537 «Мираторг-Белгород» Белгородская область Агропромышленный комплекс 22966,8 21227,1 8,2 365 9218,4 9212,8 РСБУ 575 457 «Борец», производственная компания — Машиностроение 22929 26294 –12,8 364,4 1487 1331 РСБУ 576 498 «Европа» (торговая сеть) — Розничная торговля 22918,2 23145,4 –1,0 364,2 510,6 390,9 РСБУ 577 — «Ферронордик машины» Московская область Оптовая торговля 22876,6 17304,7 32,2 363,5 1719,2 1352,6 РСБУ 578 553 «Прогресс» (производство детского питания и минеральной воды) — Пищевая промышленность 22870,9 20303,8 12,6 363,4 2528,1 1750,5 РСБУ 579 450 «Фаберлик» Москва Оптовая торговля 22796,9 26560,9 –14,2 362,3 3976,1 3060,5 РСБУ 580 — Российский национальный коммерческий банк Москва Банки 22765,3 18533,6 22,8 361,8 5200 4170,5 МСФО 581 570 «Камский кабель» Пермский край Машиностроение 22763,2 19725,7 15,4 361,7 132,3 87,2 РСБУ 582 — «Максима Групп» Москва Розничная торговля 22718,7 17794,6 27,7 361 2722,3 2145,3 РСБУ 583 421 «Транскапиталбанк», группа — Банки 22696 28339,5 –19,9 360,7 2444,9 1629,6 МСФО 584 — «А-Ойл» Москва Оптовая торговля 22631,4 14109,6 60,4 359,6 1,3 1 РСБУ 585 542 ЦФТ («Центр финансовых технологий»), группа компаний — Информационные технологии 22544,3 20987,4 7,4 358,2 н.д. н.д. Управленческая 586 — Московская инженерно-строительная компания Москва Строительство 22287,1 15824,6 40,8 354,2 460,5 310,3 РСБУ 587 572 Курганский машиностроительный завод Курганская область Машиностроение 22279,4 19718,1 13 354 400,9 192,8 РСБУ 588 — «Вектрум-К» Москва Оптовая торговля 22276,9 16424,2 35,6 354 168,6 102,7 РСБУ 589 — «Тамань», морской терминал Краснодарский край Транспорт и логистика 22168,5 16105 37,6 352,3 13,1 10,4 РСБУ 590 — «Бристоль ритейл логистикс» Московская область Оптовая торговля 22165,8 32297,2 –31,4 352,2 –75,0 –67,3 РСБУ 591 510 «Таркетт Рус» — Промышленность строительных материалов 22113,1 22502,7 –1,7 351,4 601,8 385,8 РСБУ 592 590 «Несте Санкт-Петербург» Санкт-Петербург Розничная торговля 22107,6 19137,4 15,5 351,3 705,2 522,2 РСБУ 593 463 «Согласие», страховая компания — Страхование 22096,4 25652,4 –13,9 351,1 1759,5 3148,1 ОСБУ 594 503 «Агромир» Белгородская область Оптовая торговля 22051,5 22962,6 –4,0 350,4 196,1 110,9 РСБУ 595 — Национальная нерудная компания — Добыча нерудных материалов 22038,8 19851,5 11 350,2 2907,8 2593,5 РСБУ 596 598 «Октоблу» (спортивная розничная сеть «Декатлон») — Розничная торговля 21988,9 18834,4 16,7 349,4 696,3 509 РСБУ 597 588 «СК Трейд» (сеть «Снежная королева») — Розничная торговля 21962,4 19176,4 14,5 349 1634,4 1315 РСБУ 598 — Учалинский ГОК Республика Башкортостан Цветная металлургия 21957,8 20486,4 7,2 348,9 236,2 221 РСБУ 599 — Брянская мясная компания Брянская область Агропромышленный комплекс 21933,5 16099,1 36,2 348,5 –14177,5 –13899,3 РСБУ 600 — «Новартис Фарма» Москва Оптовая торговля 21894,5 18184,4 20,4 347,9 991,1 514,1 РСБУ