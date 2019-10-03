Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (RAEX-600)*

|
|Место по итогам 2018 года
|Место по итогам 2017 года
|Группа компаний / компания
|Регион
|Отрасль
|Объем реализации в 2018 г. (млн руб.)
|Объем реализации в 2017 г. (млн руб.)
|Темп прироста (%)
|Объем реализации в 2018 г. ($ млн)
|Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.)
|Чистая прибыль
|Отчетность
|1
|1
|«Газпром»
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|8067064
|6384003
|26,4
|128191,1
|1852562
|1528996
|МСФО
|2
|2
|ЛУКОЙЛ
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|7479062
|5475180
|36,6
|118847,3
|773019
|621102
|МСФО
|3
|3
|«Роснефть», нефтяная компания
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|6930000
|5163000
|34,2
|110122,4
|832000
|649000
|МСФО**
|4
|4
|Сбербанк России
|—
|Банки
|2786800
|2610400
|6,8
|44284,1
|1046200
|831700
|МСФО
|5
|5
|РЖД
|—
|Транспорт и логистика
|2412881
|2251703
|7,2
|38342,3
|68398
|35408
|МСФО
|6
|6
|«Ростех»
|—
|Машиностроение
|1642000
|1589000
|3,3
|26092,5
|н.д.
|128000
|Управленческая
|7
|9
|«Сургутнефтегаз»
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|1555959
|1175019
|32,4
|24725,2
|1038895
|850361
|МСФО
|8
|7
|X5 Retail Group
|—
|Розничная торговля
|1532537
|1295008
|18,3
|24353
|39040
|28642
|МСФО
|9
|10
|«Магнит», розничная сеть
|—
|Розничная торговля
|1237015,5
|1143314,4
|8,2
|19657
|43072
|33864,5
|МСФО
|10
|8
|Банк ВТБ
|—
|Банки
|1167400
|1185800
|–1,6
|18550,8
|214400
|178800
|МСФО
|11
|11
|«Росатом», госкорпорация
|—
|Многоотраслевые холдинги
|1033900
|967800
|6,8
|16429,4
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|12
|12
|«Российские сети»
|—
|Электроэнергетика
|1021602
|948344
|7,7
|16233,9
|166131
|124678
|МСФО
|13
|14
|«Транснефть», АК
|—
|Транспорт и логистика
|979958
|884337
|10,8
|15572,2
|277711
|225413
|МСФО
|14
|13
|«Интер РАО»
|—
|Электроэнергетика
|962582
|869204
|10,7
|15296,1
|92178
|71675
|МСФО
|15
|16
|«Татнефть», группа
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|910534
|681159
|33,7
|14469
|273789
|211548
|МСФО
|16
|20
|НОВАТЭК
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|831758
|583186
|42,6
|13217,2
|228534
|182947
|МСФО
|17
|18
|ЕВРАЗ
|—
|Черная металлургия
|807769,5
|631214,1
|28
|12836
|201438,9
|155437,1
|МСФО
|18
|15
|«Система», АФК
|—
|Телекоммуникации и связь
|777405
|693424
|12,1
|12353,5
|52228
|–38304,0
|МСФО
|19
|19
|НЛМК, группа
|—
|Черная металлургия
|758054,8
|586789,5
|29,2
|12046
|171736
|141152
|МСФО
|20
|22
|«Норильский никель», горно-металлургическая компания
|—
|Цветная металлургия
|734393,1
|533211,8
|37,7
|11670
|245552,9
|192502,9
|МСФО
|21
|17
|«Мегаполис», торговая компания
|—
|Оптовая торговля
|701875,6
|650212,7
|7,9
|11153,3
|16988,8
|13359,2
|РСБУ
|22
|21
|«Русал», объединенная компания
|—
|Цветная металлургия
|646920,4
|581192,7
|11,3
|10280
|122902,3
|106855,1
|МСФО
|23
|23
|«Аэрофлот — Российские авиалинии»
|—
|Транспорт и логистика
|611570
|532934
|14,8
|9718,3
|9934
|5713
|МСФО
|24
|25
|«СИБУР Холдинг»
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|568647
|454619
|25,1
|9036,2
|138253
|110760
|МСФО
|25
|24
|«Северсталь»
|—
|Черная металлургия
|537130
|457521
|17,4
|8535,4
|158442
|128678
|МСФО
|26
|36
|СУЭК
|—
|Угольная промышленность
|522067,3
|404543,7
|29,1
|8296
|93010,5
|73250,5
|МСФО
|27
|27
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Челябинская область
|Черная металлургия
|514556
|439972
|17
|8176,6
|111654
|82575
|МСФО
|28
|32
|«Металлоинвест»
|—
|Черная металлургия
|452279,4
|363254,1
|24,5
|7187
|132691,6
|103657,1
|МСФО
|29
|31
|«Лента» (сеть гипермаркетов)
|—
|Розничная торговля
|413562,2
|365177,6
|13,2
|6571,8
|14817,3
|11794,3
|МСФО
|30
|***
|Объединенная авиастроительная корпорация
|—
|Машиностроение
|411578
|451783
|–8,9
|6540,3
|–18681,0
|–18514,0
|МСФО
|31
|29
|«Газпромбанк», группа
|—
|Банки
|405256
|392479
|3,3
|6439,8
|53060
|39539
|МСФО
|32
|38
|«Сахалин Энерджи»
|Сахалинская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|394759,9
|314878,3
|25,4
|6273
|н.д.
|128440,1
|Управленческая
|33
|34
|«РусГидро»
|—
|Электроэнергетика
|358770
|348119
|3,1
|5701,1
|47859
|31837
|МСФО
|34
|43
|«ЕвроХим», группа
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|350990,3
|283668,2
|23,7
|5577,5
|46495,3
|33882,8
|МСФО
|35
|35
|«Вымпел-Коммуникации»
|—
|Телекоммуникации и связь
|349741
|341422
|2,4
|5557,6
|20550
|9351
|МСФО
|36
|37
|Объединенная судостроительная корпорация
|—
|Машиностроение
|336279
|325708
|3,2
|5343,7
|3569
|2217
|МСФО
|37
|30
|«МегаФон»
|—
|Телекоммуникации и связь
|335541
|321797
|4,3
|5332
|29093
|32854
|МСФО
|38
|49
|«Альфа-банк», группа
|—
|Банки
|321344,5
|258335,1
|24,4
|5106,4
|156927,1
|127630,5
|МСФО
|39
|65
|«М.Видео-Эльдорадо», группа
|—
|Розничная торговля
|321102
|198197
|62
|5102,5
|11575
|8365
|МСФО
|40
|39
|«Ростелеком»
|—
|Телекоммуникации и связь
|320239
|305329
|4,9
|5088,8
|19439
|15012
|МСФО
|41
|51
|ТМК
|—
|Черная металлургия
|319399
|256023
|24,8
|5075,5
|5004
|2142
|МСФО
|42
|54
|«Славнефть», группа
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|314332
|241253
|30,3
|4994,9
|38917
|31235
|МСФО
|43
|46
|«Тойота Мотор»
|—
|Оптовая торговля
|313242,1
|271966,9
|15,2
|4977,6
|15670,6
|12386
|РСБУ
|44
|40
|«Мечел»
|—
|Черная металлургия
|312574
|299113
|4,5
|4967
|16217
|13536
|МСФО
|45
|33
|«Стройгазмонтаж»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|304102,8
|361881,3
|–16,0
|4832,4
|13839,4
|9865,6
|РСБУ
|46
|42
|«Дж.Т.И. Россия»
|—
|Табачная промышленность
|303400,2
|289155
|4,9
|4821,2
|33193,3
|26248
|РСБУ
|47
|44
|«Дикси Групп»
|—
|Розничная торговля
|298655,7
|282811,3
|5,6
|4745,8
|1206,3
|941,5
|МСФО
|48
|45
|«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
|—
|Табачная промышленность
|296491,9
|276171,6
|7,4
|4711,5
|4694,4
|3304,5
|РСБУ
|49
|47
|АЛРОСА, АК
|—
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|293870
|269706
|9
|4669,8
|114612
|90404
|МСФО
|50
|55
|«Фольксваген Груп Рус»
|—
|Машиностроение
|289242,6
|237629,6
|21,7
|4596,3
|11445,6
|8749
|РСБУ
|51
|58
|«АвтоВАЗ», группа
|—
|Машиностроение
|283127
|225648
|25,5
|4499,1
|8342
|5861
|МСФО
|52
|57
|«Леруа Мерлен Восток»
|—
|Розничная торговля
|275795,7
|226687,2
|21,7
|4382,6
|5463,5
|4123,4
|РСБУ
|53
|41
|«Ашан»
|—
|Розничная торговля
|270656,9
|294317,3
|–8,0
|4300,9
|3591
|2652,5
|РСБУ
|54
|50
|Российский сельскохозяйственный банк
|—
|Банки
|256603
|258227
|–0,6
|4077,6
|7500
|1525
|МСФО
|55
|52
|«ТНС Энерго», группа компаний
|—
|Энергосбытовая деятельность
|255664,3
|244015,1
|4,8
|4062,7
|1221,3
|529
|МСФО
|56
|48
|«Протек», группа компаний
|—
|Оптовая торговля
|251733,4
|258454,8
|–2,6
|4000,2
|8046,3
|6380,5
|МСФО
|57
|73
|Группа компаний ПИК
|—
|Строительство
|245757
|175134
|40,3
|3905,2
|28581
|21252
|МСФО
|58
|71
|Alliance Oil Company Ltd
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|240002,2
|176464,5
|36
|3813,8
|–9667,6
|–16880,6
|МСФО
|59
|61
|Merlion
|—
|Оптовая торговля
|235197
|219944
|6,9
|3737,4
|н.д.
|н.д.
|Управленческая по МСФО
|60
|67
|«ФосАгро», группа
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|233430
|181351
|28,7
|3709,4
|28110
|22135
|МСФО
|61
|74
|«Киа Моторс Россия и СНГ»
|—
|Оптовая торговля
|232413,3
|170461,9
|36,3
|3693,2
|12599,1
|9951,5
|РСБУ
|62
|***
|«Катрен»
|—
|Оптовая торговля
|231983,7
|241781,2
|–4,1
|3686,4
|3536,1
|2773
|Управленческая по МСФО
|63
|59
|«Т Плюс»
|—
|Электроэнергетика
|230751
|222734,7
|3,6
|3666,8
|15970,2
|13012,3
|РСБУ
|64
|68
|«Рольф»
|—
|Розничная торговля
|229667,5
|180152,6
|27,5
|3649,6
|7795,4
|6255,7
|МСФО
|65
|84
|ТАИФ-НК
|Республика Татарстан
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|227867,3
|159132,9
|43,2
|3621
|–1858,4
|185,4
|РСБУ
|66
|87
|«Трансмашхолдинг»
|—
|Машиностроение
|224803
|155806,9
|44,3
|3572,3
|22205,8
|17067,9
|МСФО
|67
|—
|«ДНС Ритейл»
|—
|Розничная торговля
|220557,8
|—
|—
|3504,8
|13195,4
|10447,8
|РСБУ
|68
|56
|«Метро Кэш Энд Керри»
|—
|Розничная торговля
|217398
|231629
|–6,1
|3454,6
|7195,5
|5257,9
|РСБУ
|69
|81
|«Согаз»
|—
|Страхование
|215440
|161158
|33,7
|3423,5
|63488
|50518
|МСФО
|70
|63
|«Мостотрест»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|206303
|207775
|–0,7
|3278,3
|4028
|1726
|МСФО
|71
|66
|«PepsiCo Россия», группа компаний
|—
|Пищевая промышленность
|200809,6
|188425,6
|6,6
|3191
|н.д.
|н.д.
|Управленческая по GAAP
|72
|101
|«Эллада Интертрейд»
|Калининградская область
|Машиностроение
|198164
|135703,8
|46
|3149
|13311
|2675,2
|РСБУ
|73
|92
|«Эппл Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|197249,1
|151926,5
|29,8
|3134,4
|4620,5
|2973,3
|РСБУ
|74
|—
|«Арктикгаз»
|Ямало-Ненецкий округ
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|195580,8
|147203,9
|32,9
|3107,9
|105222,2
|87777,4
|РСБУ
|75
|75
|«Нижнекамскнефтехим», группа
|Республика Татарстан
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|193859
|167628
|15,6
|3080,5
|31466
|24782
|МСФО
|76
|96
|«Томскнефть», ВНК
|Томская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|190890,8
|143043,6
|33,4
|3033,4
|30887,4
|25594,8
|РСБУ
|77
|70
|«Почта России», ФГУП
|—
|Телекоммуникации и связь
|189595
|176468
|7,4
|3012,8
|5882
|4201
|МСФО
|78
|—
|Антипинский НПЗ
|Тюменская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|187308,1
|186021,9
|0,7
|2976,5
|–43318,9
|–35763,0
|РСБУ
|79
|69
|«СНС-Холдинг»
|Москва
|Оптовая торговля
|186719,8
|182949,6
|2,1
|2967,1
|204,3
|162,7
|РСБУ
|80
|64
|«Международные услуги по маркетингу табака»
|Москва
|Оптовая торговля
|186615,6
|201012,8
|–7,2
|2965,4
|20937,5
|15881,2
|РСБУ
|81
|91
|«Стройтранснефтегаз»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|186530,4
|153189,2
|21,8
|2964,1
|9311
|6755,2
|РСБУ
|82
|—
|КамАЗ
|Республика Татарстан
|Машиностроение
|186196
|156025
|19,3
|2958,8
|2253
|1588
|МСФО
|83
|94
|ФК «Пульс»
|—
|Оптовая торговля
|185784,5
|149674,5
|24,1
|2952,2
|4864,7
|3897,9
|РСБУ
|84
|85
|«Полюс»
|—
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|184692
|158683
|16,4
|2934,9
|34194
|29266
|МСФО
|85
|88
|«Хендэ Мотор СНГ»
|—
|Оптовая торговля
|184642,7
|155600,3
|18,7
|2934,1
|6347
|4677,8
|РСБУ
|86
|***
|«Мосинжпроект», группа
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|182182
|159919
|13,9
|2895
|8195
|5716
|Управленческая по МСФО
|87
|89
|«Содружество», группа компаний
|Калининградская область
|Агропромышленный комплекс
|180607,9
|155254
|16,3
|2870
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|88
|86
|ЧТПЗ
|Челябинская область
|Черная металлургия
|178840
|158257
|13
|2841,9
|10765
|7726
|МСФО
|89
|103
|Иркутская нефтяная компания
|Иркутская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|178764,5
|131917,8
|35,5
|2840,7
|104132,8
|89949,1
|РСБУ
|90
|102
|«ФортеИнвест»
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|178734,1
|134136,6
|33,2
|2840,2
|–14484,3
|–11715,2
|РСБУ
|91
|105
|«РуссНефть», нефтегазовая компания
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|177802
|129193
|37,6
|2825,4
|21412
|14773
|МСФО
|92
|82
|Национальная компьютерная корпорация
|—
|Информационные технологии
|177120,3
|161271,1
|9,8
|2814,6
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|93
|76
|«Мерседес-Бенц Рус»
|—
|Оптовая торговля
|176208,7
|166298,1
|6
|2800,1
|1864,7
|297,4
|РСБУ
|94
|77
|«Русэнергосбыт»
|—
|Энергосбытовая деятельность
|175397,7
|166076,4
|5,6
|2787,2
|6304,6
|5048,3
|РСБУ
|95
|***
|Объединенная металлургическая компания
|—
|Черная металлургия
|174000
|н.д.
|н.д.
|2765
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|96
|83
|«Уралкалий»
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|173613
|160928
|7,9
|2758,8
|–2278,0
|–8846,0
|МСФО
|97
|80
|«Ташир», группа компаний
|Москва
|Многоотраслевые холдинги
|172000
|164000
|4,9
|2733,2
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|98
|93
|«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
|Санкт-Петербург
|Машиностроение
|169379,9
|151166,3
|12
|2691,6
|7708,8
|6393
|РСБУ
|99
|107
|«АльфаСтрахование», группа
|—
|Страхование
|164658,4
|127290,2
|29,4
|2616,5
|15458,1
|12073,6
|Управленческая по ОСБУ
|100
|—
|«Сибантрацит», группа
|Новосибирская область
|Угольная промышленность
|162400
|85473,7
|90
|2580,6
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|101
|72
|«О`кей»
|—
|Розничная торговля
|161303,4
|176075,9
|–8,4
|2563,2
|–696,0
|–599,8
|МСФО
|102
|62
|«Финансовая корпорация Открытие», банк
|—
|Банки
|161218
|219338
|–26,5
|2561,9
|45854
|34400
|МСФО
|103
|117
|«Илим», группа
|—
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|155701
|110412
|41
|2474,2
|45365
|35640
|РСБУ
|104
|97
|Московский кредитный банк
|Москва
|Банки
|153762
|142469
|7,9
|2443,4
|35069
|27224
|МСФО
|105
|—
|Группа «Синара»
|—
|Многоотраслевые холдинги
|152793,2
|122361,4
|24,9
|2428
|6309,6
|4154,6
|Управленческая
|106
|99
|Группа ЛСР
|—
|Строительство
|146376
|138494
|5,7
|2326
|21087
|16230
|МСФО
|107
|113
|«Сибирь», авиакомпания
|—
|Транспорт и логистика
|145103,3
|117722,5
|23,3
|2305,8
|6633,9
|5455,3
|РСБУ
|108
|90
|«Стройгазконсалтинг»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|144162,2
|153789,1
|–6,3
|2290,8
|–20356,0
|–21377,3
|РСБУ
|109
|110
|Tele2
|—
|Телекоммуникации и связь
|143200
|123000
|16,4
|2275,5
|н.д.
|2700
|Управленческая по МСФО
|110
|132
|Новошахтинский завод нефтепродуктов
|Ростовская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|142764,6
|96848
|47,4
|2268,6
|765
|587,9
|РСБУ
|111
|112
|ЛАНИТ, группа компаний
|—
|Информационные технологии
|141397,8
|118094,9
|19,7
|2246,9
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|112
|***
|«Уралвагонзавод», научно-производственная корпорация
|—
|Машиностроение
|138505
|129743
|6,8
|2200,9
|н.д.
|н.д.
|МСФО
|113
|106
|«Нефтегазиндустрия»
|Краснодарский край
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|137357,6
|127852,5
|7,4
|2182,7
|–5111,4
|–5091,6
|РСБУ
|114
|108
|«Рено Россия»
|Москва
|Машиностроение
|137286,4
|126184,6
|8,8
|2181,6
|4642,7
|3603,5
|РСБУ
|115
|109
|«Нестле Россия»
|—
|Пищевая промышленность
|133144
|123497
|7,8
|2115,7
|5380
|4301
|РСБУ
|116
|115
|Райффайзенбанк
|—
|Банки
|133000,4
|115110,9
|15,5
|2113,5
|42523,4
|33739,2
|МСФО
|117
|202
|Техкомпания «Хуавэй»
|Москва
|Оптовая торговля
|132309,7
|61726,7
|114,3
|2102,5
|4556,1
|3353,5
|РСБУ
|118
|120
|«КДВ групп»
|—
|Оптовая торговля
|132082,6
|108511,7
|21,7
|2098,9
|1145,4
|875,2
|РСБУ
|119
|126
|«РЕСО-Гарантия»
|—
|Страхование
|129161,8
|102964,8
|25,4
|2052,5
|33410,9
|26691,7
|МСФО
|120
|136
|«Яндекс»
|—
|Интернет-сервис
|127657
|94054
|35,7
|2028,6
|54464
|45861
|МСФО
|121
|128
|«БМВ Русланд Трейдинг»
|Москва
|Оптовая торговля
|123573,9
|100614,1
|22,8
|1963,7
|4299
|3325
|РСБУ
|122
|114
|ЮниКредит-банк
|—
|Банки
|120761,2
|116225,6
|3,9
|1919
|20861
|16704,1
|МСФО
|123
|***
|«Иркутскэнерго», электроугольная компания
|Иркутская область
|Электроэнергетика
|120407
|136974
|–12,1
|1913,3
|13089
|9172
|МСФО
|124
|181
|РИФ, торговый дом
|Ростовская область
|Оптовая торговля
|119815,8
|70484,3
|70
|1904
|831,1
|649,7
|РСБУ
|125
|125
|«Полиметалл»
|—
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|118434,3
|105814,5
|11,9
|1882
|26808,2
|22340,2
|МСФО
|126
|121
|«Московский метрополитен», ГУП
|Москва
|Транспорт и логистика
|118197,9
|108266,3
|9,2
|1878,2
|–392,8
|–1638,6
|РСБУ
|127
|122
|«ЛокоТех», группа компаний
|—
|Сервисные компании
|113332
|106803
|6,1
|1800,9
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|128
|150
|«Автомир», группа компаний
|Москва
|Розничная торговля
|112000
|84082
|33,2
|1779,8
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|129
|143
|Совкомбанк
|—
|Банки
|111958
|89005
|25,8
|1779,1
|20825
|17549
|МСФО
|130
|127
|«Марс»
|Московская область
|Пищевая промышленность
|111271
|102552
|8,5
|1768,2
|17691
|14055
|РСБУ
|131
|123
|«Данон»****
|—
|Пищевая промышленность
|111267,7
|106565,1
|4,4
|1768,1
|3784,5
|2969,8
|РСБУ
|132
|139
|«Госкорпорация по ОрВД», ФГУП
|—
|Транспорт и логистика
|110628,1
|93144
|18,8
|1758
|35216,8
|32823,2
|РСБУ
|133
|***
|«Уралхим», ОХК
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|110543,8
|93313,9
|18,5
|1756,6
|–41967,5
|–33734,2
|Управленческая по МСФО
|134
|147
|«Трансойл»
|—
|Транспорт и логистика
|110386,8
|86538,5
|27,6
|1754,1
|19098,8
|15933,9
|РСБУ
|135
|138
|Каспийский трубопроводный консорциум-Р
|Краснодарский край
|Транспорт и логистика
|109727,2
|93286,4
|17,6
|1743,6
|44429
|36135,7
|РСБУ
|136
|152
|«Бэст Прайс» (сеть магазинов Fix Price)
|—
|Розничная торговля
|108989,3
|80834,4
|34,8
|1731,9
|8404,1
|6664,3
|РСБУ
|137
|111
|Промсвязьбанк
|—
|Банки
|108326
|122563
|–11,6
|1721,4
|–3278,0
|1696
|МСФО
|138
|135
|«Акрон», группа
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|108062
|94342
|14,5
|1717,2
|18306
|13318
|МСФО
|139
|133
|«Спортмастер»
|—
|Розничная торговля
|107408,1
|96263
|11,6
|1706,8
|20700,2
|15652,4
|РСБУ
|140
|98
|«Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания»
|—
|Оптовая торговля
|105722,6
|142194,5
|–25,6
|1680
|–1485,1
|–1948,8
|РСБУ
|141
|130
|Первая грузовая компания
|—
|Транспорт и логистика
|104107
|98019
|6,2
|1654,3
|33876
|26607
|МСФО
|142
|166
|Тинькофф-банк
|—
|Банки
|102849
|74588
|37,9
|1634,3
|33047
|26414
|МСФО
|143
|142
|Группа «Черкизово»
|—
|Пищевая промышленность
|102639,1
|90465,1
|13,5
|1631
|11793,2
|11980,3
|МСФО
|144
|141
|«ИКЕА Дом»
|—
|Розничная торговля
|102457,1
|92052,1
|11,3
|1628,1
|2311,1
|1787
|РСБУ
|145
|179
|«Славянск ЭКО»
|Краснодарский край
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|101470,6
|71042,3
|42,8
|1612,4
|2753,6
|2118,8
|РСБУ
|146
|145
|Корпорация ВСМПО-АВИСМА
|Свердловская область
|Цветная металлургия
|101402,2
|87979,9
|15,3
|1611,3
|18701,2
|15335,2
|МСФО
|147
|134
|Росбанк
|—
|Банки
|99701
|94838
|5,1
|1584,3
|15230
|11803
|МСФО
|148
|154
|Авиакомпания «Эйрбриджкарго»
|Москва
|Транспорт и логистика
|99210
|80211,4
|23,7
|1576,5
|1339,4
|1043,5
|РСБУ
|149
|—
|«ЭФКО — Каскад», координирующий распределительный центр
|Белгородская область
|Оптовая торговля
|98852,3
|84867,6
|16,5
|1570,8
|197,3
|146,7
|РСБУ
|150
|174
|«Стройсервис»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|97913,3
|72586,7
|34,9
|1555,9
|5309,9
|4055,2
|РСБУ
|151
|—
|ГАЗ, автозавод
|Нижегородская область
|Машиностроение
|96303,9
|85230,2
|13
|1530,3
|1100,8
|872,7
|РСБУ
|152
|129
|Торговая компания «Мираторг»
|Москва
|Оптовая торговля
|95720,4
|98806,9
|–3,1
|1521,1
|194
|114,4
|РСБУ
|153
|151
|«Совкомфлот»
|—
|Транспорт и логистика
|95649,6
|83681,8
|14,3
|1519,9
|–1393,8
|–2866,8
|МСФО
|154
|165
|ВСК, группа
|—
|Страхование
|95432,2
|75226,3
|26,9
|1516,5
|10148,9
|8010
|МСФО
|155
|146
|«Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус»)
|—
|Розничная торговля
|92128,6
|87770,3
|5
|1464
|2429,5
|1915,6
|РСБУ
|156
|156
|«ТехноНИКОЛЬ», производственная компания
|—
|Промышленность строительных материалов
|91908
|79151
|16,1
|1460,5
|14891
|12625
|Управленческая по МСФО
|157
|187
|«Ипэкойл»
|Краснодарский край
|Оптовая торговля
|91458,6
|67990,4
|34,5
|1453,3
|3477,6
|2769,4
|РСБУ
|158
|159
|«Металлсервис»
|Москва
|Оптовая торговля
|90249,8
|78128,1
|15,5
|1434,1
|2578,7
|2060,6
|РСБУ
|159
|157
|«Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»)
|—
|Розничная торговля
|89922,3
|79083,6
|13,7
|1428,9
|1894,8
|1478,4
|РСБУ
|160
|185
|«НефтеХимСервис»
|Кемеровская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|89652,6
|68465,7
|30,9
|1424,6
|1832,5
|1128,6
|РСБУ
|161
|149
|«Кокс» (промышленно-металлургический холдинг)
|—
|Черная металлургия
|89643
|85360
|5
|1424,5
|2086
|1296
|МСФО
|162
|***
|«Газфонд пенсионные накопления», НПФ
|—
|Негосударственный пенсионный фонд
|87688,9
|56816,6
|54,3
|1393,4
|6549,3
|5857
|МСФО
|163
|***
|Softline
|Москва
|Информационные технологии
|87329,2
|66563,8
|31,2
|1387,7
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|164
|155
|«Розница К-1» (сеть магазинов «Мария-РА»)
|—
|Розничная торговля
|87269
|79158
|10,2
|1386,8
|2610,8
|2061,5
|РСБУ
|165
|160
|Globaltrans
|—
|Транспорт и логистика
|86772,7
|78080,5
|11,1
|1378,9
|25459,8
|19583,4
|МСФО
|166
|***
|«ЮТэйр», авиакомпания
|—
|Транспорт и логистика
|83614,2
|75799,4
|10,3
|1328,7
|–27570,1
|–21999,1
|МСФО
|167
|***
|«Ингосстрах»
|—
|Страхование
|83058,1
|81421,2
|2
|1319,8
|8572,6
|6699,4
|ОСБУ
|168
|158
|«Русагро», группа компаний
|—
|Агропромышленный комплекс
|82977,7
|79057,9
|5
|1318,6
|13531,8
|12828
|МСФО
|169
|164
|«ЛГ Электроникс Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|81828
|76190,4
|7,4
|1300,3
|10015,6
|8371
|РСБУ
|170
|161
|«Каргилл»
|Тульская область
|Пищевая промышленность
|81728
|77859,1
|5
|1298,7
|2255,1
|1819,5
|РСБУ
|171
|216
|ВАД
|Санкт-Петербург
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|81703,5
|55386,8
|47,5
|1298,3
|5316,4
|4005,1
|РСБУ
|172
|303
|«Астон продукты питания и пищевые ингредиенты»
|Ростовская область
|Агропромышленный комплекс
|81650,9
|37412,9
|118,2
|1297,5
|3464,5
|2764,8
|РСБУ
|173
|189
|«Уральские авиалинии», авиакомпания
|Свердловская область
|Транспорт и логистика
|81294,6
|66675,3
|21,9
|1291,8
|415,4
|385,9
|РСБУ
|174
|197
|Сталепромышленная компания
|Свердловская область
|Оптовая торговля
|81211,8
|64405,6
|26,1
|1290,5
|2245,2
|1776,9
|РСБУ
|175
|206
|НИПИ нефти и газа «Петон»
|Республика Башкортостан
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|81175,8
|60372,8
|34,5
|1289,9
|1588,5
|1139,3
|РСБУ
|176
|186
|«Альбион-2002» (сеть магазинов «Бристоль»)
|Нижегородская область
|Розничная торговля
|80970,2
|67450,1
|20
|1286,7
|119,1
|72,7
|РСБУ
|177
|196
|«Уралвтормет», производственное объединение
|Свердловская область
|Оптовая торговля
|80533,7
|64457,3
|24,9
|1279,7
|477,5
|381,6
|РСБУ
|178
|176
|«Нефтетранссервис»
|—
|Транспорт и логистика
|80176,4
|71806,9
|11,7
|1274,1
|10159,3
|8843,5
|РСБУ
|179
|175
|«Казаньоргсинтез», группа
|Республика Татарстан
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|79122
|72106
|9,7
|1257,3
|25423
|20083
|МСФО
|180
|173
|«Фортум»
|—
|Электроэнергетика
|78543,2
|72879,3
|7,8
|1248,1
|18694,7
|14721,2
|МСФО
|181
|167
|«Балтика», пивоваренная компания
|—
|Пищевая промышленность
|78444,3
|74518,8
|5,3
|1246,5
|17047,9
|13831,6
|РСБУ
|182
|207
|«Авилон», автомобильная группа
|—
|Розничная торговля
|78075,7
|60171,1
|29,8
|1240,7
|635
|493,1
|РСБУ
|183
|209
|«Шелл нефть»
|Москва
|Оптовая торговля
|77857,1
|59469,4
|30,9
|1237,2
|297,8
|–108,4
|РСБУ
|184
|163
|«Юнипро», группа
|—
|Электроэнергетика
|77777
|76521,5
|1,6
|1235,9
|20444,4
|16617,9
|МСФО
|185
|194
|«ТрансКонтейнер»
|Москва
|Транспорт и логистика
|76959
|65567
|17,4
|1222,9
|11978
|9509
|МСФО
|186
|200
|НПК ОВК
|—
|Машиностроение
|76443
|62020
|23,3
|1214,7
|–9454,0
|–9777,0
|МСФО
|187
|171
|«Велесстрой»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|75758,1
|73780,8
|2,7
|1203,8
|3355,2
|2614,1
|РСБУ
|188
|168
|«ТД Интерторг» (универсамы «Народная 7Я семьЯ», супермаркеты «идеЯ» и SPAR)
|—
|Розничная торговля
|73929,6
|74511,4
|–0,8
|1174,8
|992,5
|721,5
|РСБУ
|189
|172
|«Юнилевер Русь»
|Москва
|Оптовая торговля
|73895,8
|73439,3
|0,6
|1174,3
|3125,5
|3014,8
|РСБУ
|190
|—
|«Солид — Товарные рынки»
|Москва
|Оптовая торговля
|73523,7
|53188,1
|38,2
|1168,3
|814,5
|640,1
|РСБУ
|191
|218
|«Вольво Восток»
|Калужская область
|Оптовая торговля
|73267,9
|55062,9
|33,1
|1164,3
|3876,6
|3328,8
|РСБУ
|192
|169
|«Энел Россия»
|—
|Электроэнергетика
|73265
|74399,9
|–1,5
|1164,2
|9868,1
|7698,6
|МСФО
|193
|182
|«Марвел КТ»
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|73087,3
|70422,2
|3,8
|1161,4
|1212,6
|827,7
|РСБУ
|194
|180
|«Эталон», группа компаний
|Санкт-Петербург
|Строительство
|72327
|70645
|2,4
|1149,3
|1345
|37
|МСФО
|195
|212
|«Металлокомплект-М»
|—
|Оптовая торговля
|72243,3
|57059,3
|26,6
|1148
|888,4
|704,9
|РСБУ
|196
|210
|Группа «Ренессанс Страхование»
|—
|Страхование
|72148,6
|43074,2
|67,5
|1146,5
|4188,6
|3377,6
|МСФО
|197
|170
|«Военторг»
|Москва
|Оптовая торговля
|72058
|73902,4
|–2,5
|1145,1
|182,6
|46,4
|РСБУ
|198
|177
|Nordgold
|—
|Цветная металлургия
|71941,6
|71184,3
|1,1
|1143,2
|н.д.
|5783,3
|МСФО
|199
|204
|«Сибуглемет»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|71587
|60915,2
|17,5
|1137,6
|6084,5
|4754,5
|РСБУ
|200
|178
|«Россия», акционерный банк
|—
|Банки
|71493,6
|68924,4
|3,7
|1136,1
|6177,1
|3631
|МСФО
|201
|162
|«Благосостояние», НПФ
|—
|Негосударственный пенсионный фонд
|70361
|69102
|1,8
|1118,1
|–6002,0
|–9171,0
|МСФО
|202
|***
|«Зарубежнефть»
|—
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|69517
|51171
|35,9
|1104,7
|17563
|11590
|Управленческая по МСФО
|203
|243
|«Вайлдберриз» (интернет-ритейлер Wildberries.ru)
|—
|Розничная торговля
|69509,8
|47470,9
|46,4
|1104,6
|2422,6
|1881,6
|РСБУ
|204
|188
|«Форд Соллерс Холдинг»
|Республика Татарстан
|Машиностроение
|69417,6
|67103,1
|3,4
|1103,1
|–12554,0
|–23771,2
|РСБУ
|205
|192
|«Макдоналдс»
|—
|Общественное питание
|69263,1
|66272,5
|4,5
|1100,6
|5974,7
|4427,6
|РСБУ
|206
|296
|Кузбасская топливная компания (КТК)
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|68479
|38662
|77,1
|1088,2
|7750
|6023
|МСФО
|207
|195
|«Хенкель Рус»
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|68407,3
|64503,5
|6,1
|1087
|6109,7
|4945,1
|РСБУ
|208
|253
|«Дон-Строй Инвест»
|—
|Строительство
|68042
|45573
|49,3
|1081,2
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|209
|153
|Главное управление обустройства войск
|Москва
|Строительство
|67859,2
|80570,3
|–15,8
|1078,3
|209,9
|63,8
|РСБУ
|210
|183
|«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
|—
|Пищевая промышленность
|67763,3
|69995,3
|–3,2
|1076,8
|5464,6
|3920,9
|РСБУ
|211
|—
|«Евросибэнерго — Гидрогенерация»
|Иркутская область
|Электроэнергетика
|66715,7
|—
|—
|1060,2
|17000,8
|13525
|РСБУ
|212
|208
|Хоум Кредит энд Финанс Банк
|—
|Банки
|66543
|60033
|10,8
|1057,4
|17294
|13809
|МСФО
|213
|239
|«Гленкор Агро МЗК»
|Москва
|Оптовая торговля
|66348,3
|47914,4
|38,5
|1054,3
|419,1
|321,9
|РСБУ
|214
|227
|Mail.ru Group
|—
|Интернет-сервис
|66105
|50055
|32,1
|1050,5
|–7517,0
|–8063,0
|МСФО
|215
|220
|«Монди СЛПК»
|Республика Коми
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|65832,2
|54944,4
|19,8
|1046,1
|23549,1
|19014,8
|РСБУ
|216
|310
|«ММС Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|65350,5
|36786,4
|77,6
|1038,5
|334,7
|242,4
|РСБУ
|217
|***
|«Объединенные кондитеры», холдинг
|—
|Пищевая промышленность
|65207,1
|65592,6
|–0,6
|1036,2
|3220,4
|2054,5
|Управленческая по МСФО
|218
|246
|«Комацу СНГ»
|Москва
|Оптовая торговля
|65013,9
|47210,8
|37,7
|1033,1
|4027,3
|3159,3
|РСБУ
|219
|211
|«Татэнергосбыт»
|Республика Татарстан
|Энергосбытовая деятельность
|63912
|59081
|8,2
|1015,6
|831
|648
|РСБУ
|220
|241
|«КуйбышевАзот»
|Самарская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|63837
|47766
|33,6
|1014,4
|9309
|7486
|МСФО
|221
|***
|«Азбука вкуса» (сеть супермаркетов)
|—
|Розничная торговля
|62338,7
|54490,4
|14,4
|990,6
|926,5
|748,9
|РСБУ
|222
|***
|Башкирская содовая компания
|Республика Башкортостан
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|61186
|51637
|18,5
|972,3
|14802
|11597
|МСФО
|223
|497
|«Инвестнефтетрейд»
|Москва
|Оптовая торговля
|60885,3
|—
|—
|967,5
|246,4
|196,1
|РСБУ
|224
|221
|«Самсунг Электроникс Рус Калуга»
|Калужская область
|Машиностроение
|60305,8
|54086,6
|11,5
|958,3
|9758,1
|7792,1
|РСБУ
|225
|252
|«Газфонд», группа
|—
|Негосударственный пенсионный фонд
|60283
|46305
|30,2
|957,9
|9832
|20713
|МСФО
|226
|233
|Челябинский электрометаллургический комбинат
|Челябинская область
|Черная металлургия
|60102,1
|49644,7
|21,1
|955,1
|9140,5
|7652,3
|РСБУ
|227
|255
|«Гугл»
|Москва
|Интернет-сервис
|59843,8
|45219,8
|32,3
|951
|3721,7
|2920
|РСБУ
|228
|226
|Новороссийский морской торговый порт
|Краснодарский край
|Транспорт и логистика
|59651
|52508
|13,6
|947,9
|20912
|16813
|МСФО
|229
|230
|Русская медная компания
|Свердловская область
|Цветная металлургия
|58458
|50063
|16,8
|928,9
|–8411,0
|–7001,0
|РСБУ
|230
|223
|«Мосводоканал»
|Москва
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|58087,7
|53909
|7,8
|923,1
|20502,8
|13540
|РСБУ
|231
|213
|«Р-Фарм»
|—
|Фармацевтическая промышленность
|57661,6
|56724,2
|1,7
|916,3
|6559,8
|5174,2
|РСБУ
|232
|305
|«Фармстандарт»
|—
|Фармацевтическая промышленность
|57223,3
|37221,6
|53,7
|909,3
|47681
|45512,5
|РСБУ
|233
|201
|«Атак» (сеть супермаркетов)
|—
|Розничная торговля
|57009,3
|61802
|–7,8
|905,9
|–2957,4
|–2510,0
|РСБУ
|234
|—
|Транспортная группа Fesco
|—
|Транспорт и логистика
|57005,6
|43746,2
|30,3
|905,9
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|235
|262
|Компания «Адамас»
|Москва
|Оптовая торговля
|56901,5
|43612,6
|30,5
|904,2
|2251,7
|1729,8
|РСБУ
|236
|256
|«Метафракс»
|Пермский край
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|56635,6
|45013,6
|25,8
|900
|13752,1
|11291,4
|МСФО
|237
|215
|«Джонсон & Джонсон»
|Москва
|Оптовая торговля
|56425,7
|55424,8
|1,8
|896,6
|3456,3
|2188,8
|РСБУ
|238
|244
|«Ягуар Ленд Ровер»
|Москва
|Оптовая торговля
|55976
|47373,1
|18,2
|889,5
|2324,9
|1798,2
|РСБУ
|239
|222
|«Байер»
|Москва
|Оптовая торговля
|55971
|54032,6
|3,6
|889,4
|59,6
|63,8
|РСБУ
|240
|—
|«Эркафарм»
|—
|Розничная торговля
|55857,3
|42030,5
|32,9
|887,6
|н.д.
|н.д.
|Управленческая по МСФО
|241
|217
|«Алмаз», НПО имени академика А. А. Расплетина»
|Москва
|Машиностроение
|55523,1
|55165,1
|0,6
|882,3
|125
|119,9
|РСБУ
|242
|234
|«Фармперспектива»
|Самарская область
|Оптовая торговля
|55402,1
|48937,3
|13,2
|880,4
|551,2
|365,8
|РСБУ
|243
|235
|БАНК «Уралсиб»
|—
|Банки
|55103
|49042,4
|12,4
|875,6
|5980,1
|6078
|МСФО
|244
|327
|«Машиноимпорт», внешнеэкономическое объединение
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|55073,8
|35411,7
|55,5
|875,2
|170,9
|106
|РСБУ
|245
|368
|«Вкусвилл»
|—
|Розничная торговля
|54603,4
|32053,7
|70,3
|867,7
|1436,2
|1137,8
|РСБУ
|246
|229
|«Л`Ореаль»
|—
|Парфюмерия и косметика
|53978,2
|50258,1
|7,4
|857,7
|7310,3
|5519,4
|РСБУ
|247
|268
|«Тольяттиазот»
|Самарская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|53537,2
|42181
|26,9
|850,7
|9864,5
|7122,8
|РСБУ
|248
|224
|«Санкт-Петербург», банк
|—
|Банки
|53364,2
|53777
|–0,8
|848
|11207
|9046,9
|МСФО
|249
|373
|«Камелот-А» (сеть супермаркетов «Ярче»)
|—
|Розничная торговля
|52998,8
|31799,4
|66,7
|842,2
|–221,2
|–221,2
|РСБУ
|250
|331
|«Ренейссанс Констракшн»
|Санкт-Петербург
|Строительство
|52983
|34862,3
|52
|841,9
|2087,2
|1662,4
|РСБУ
|251
|242
|«Петро»
|Санкт-Петербург
|Табачная промышленность
|52869
|47689,6
|10,9
|840,1
|10793,3
|9062,2
|РСБУ
|252
|237
|«Санофи Россия»
|Москва
|Оптовая торговля
|52828,4
|48552,1
|8,8
|839,5
|1240,7
|968,6
|РСБУ
|253
|259
|ГМС, группа
|—
|Машиностроение
|52618,9
|44422,2
|18,5
|836,1
|2771
|1945,9
|МСФО
|254
|391
|«Северный ветер» (авиакомпания)
|Москва
|Транспорт и логистика
|52612,7
|30308,9
|73,6
|836,1
|310
|218
|РСБУ
|255
|281
|«Автотор»
|Калининградская область
|Машиностроение
|52510,3
|40221,7
|30,6
|834,4
|3530,5
|3299,3
|РСБУ
|256
|286
|«Скания — Русь»
|Московская область
|Оптовая торговля
|52318,9
|40024,3
|30,7
|831,4
|2592,5
|1956,6
|РСБУ
|257
|247
|Свинокомплекс «Короча»
|Белгородская область
|Агропромышленный комплекс
|51995,7
|47102,3
|10,4
|826,2
|–781,2
|–730,1
|РСБУ
|258
|273
|«Фармкомплект»
|Нижегородская область
|Оптовая торговля
|51495,6
|41124,6
|25,2
|818,3
|560,6
|442
|РСБУ
|259
|232
|«Нокиан Шина»
|Ленинградская область
|Оптовая торговля
|51268,4
|49887,4
|2,8
|814,7
|16530,1
|13742,9
|РСБУ
|260
|***
|«Квадра»
|—
|Электроэнергетика
|51130,4
|50185,3
|1,9
|812,5
|–3046,3
|–2570,0
|МСФО
|261
|320
|«Руст Россия»
|Москва
|Оптовая торговля
|51061,7
|35983,9
|41,9
|811,4
|–1689,7
|–1529,9
|РСБУ
|262
|263
|«Восточный», КБ
|—
|Банки
|50301
|43314
|16,1
|799,3
|8918
|7369
|МСФО
|263
|294
|«Гознак»
|—
|Полиграфическая промышленность
|50181,4
|38799,7
|29,3
|797,4
|13353,7
|10560,6
|РСБУ
|264
|249
|«Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», фирма
|Краснодарский край
|Агропромышленный комплекс
|50026,1
|46679,8
|7,2
|794,9
|–2924,7
|–2924,7
|РСБУ
|265
|190
|«Евразия», буровая компания
|—
|Сервисные компании
|49723,5
|66598,8
|–25,3
|790,1
|13172,8
|10463,1
|МСФО
|266
|316
|«Мазда Мотор Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|49432,8
|36447,2
|35,6
|785,5
|3024
|2388,5
|РСБУ
|267
|271
|«Беркс»
|Москва
|Оптовая торговля
|49250,2
|41743,5
|18
|782,6
|339,4
|271,3
|РСБУ
|268
|313
|«Кари» (сеть магазинов Kari)
|—
|Розничная торговля
|48944
|36542,2
|33,9
|777,8
|–3304,7
|–2666,0
|РСБУ
|269
|272
|«Арконик Россия»
|—
|Цветная металлургия
|48878
|41220,5
|18,6
|776,7
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|270
|264
|«Мон`дэлис Русь»
|—
|Пищевая промышленность
|48860,7
|43145,6
|13,2
|776,4
|5942,2
|4132,6
|РСБУ
|271
|408
|«Передовые платежные решения»
|Москва
|Платежный сервис
|48801,9
|29397,5
|66
|775,5
|1802,5
|1452,5
|РСБУ
|272
|214
|«Руссбланкоиздат»
|Москва
|Оптовая торговля
|48728,5
|56464,2
|–13,7
|774,3
|2789,1
|2228,4
|РСБУ
|273
|306
|«Петрович», строительный торговый дом
|Санкт-Петербург
|Розничная торговля
|48505,2
|37086,8
|30,8
|770,8
|2633,7
|2131,9
|РСБУ
|274
|302
|«Верный», сеть универсамов
|—
|Розничная торговля
|48362
|37418,5
|29,2
|768,5
|128,2
|91,6
|РСБУ
|275
|269
|«Азот», Кемеровское АО
|Кемеровская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|48345,4
|42048,1
|15
|768,2
|3837,7
|2818,6
|РСБУ
|276
|—
|Сеть «Связной»
|—
|Розничная торговля
|48322,3
|63316,7
|–23,7
|767,9
|–3128,9
|–2675,1
|РСБУ
|277
|261
|«Билла» (сеть супермаркетов)
|—
|Розничная торговля
|46979,9
|43762,3
|7,4
|746,5
|–1348,5
|–1120,3
|РСБУ
|278
|400
|Государственная транспортная лизинговая компания
|—
|Лизинг
|46943
|29758
|57,7
|746
|807
|607
|МСФО
|279
|435
|ФК «Гранд Капитал»
|Москва
|Оптовая торговля
|46692,4
|27554,9
|69,5
|742
|281,8
|223,8
|РСБУ
|280
|322
|«Крокус Интернэшнл»
|Москва
|Коммерческая недвижимость
|46610,7
|35817,4
|30,1
|740,7
|–5447,0
|–4667,9
|РСБУ
|281
|260
|«Электросистем»
|Москва
|Оптовая торговля
|46165,3
|43992,8
|4,9
|733,6
|812,8
|614,7
|РСБУ
|282
|258
|Компания «Металл Профиль»
|—
|Промышленность строительных материалов
|46119,8
|44517,6
|3,6
|732,9
|–1540,0
|–1245,9
|РСБУ
|283
|333
|«Государственные спортивные лотереи»
|Москва
|Сфера развлечений
|46078,1
|34648,6
|33
|732,2
|174,6
|118
|РСБУ
|284
|278
|«Интернешнл Пейпер»
|Ленинградская область
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|46020,7
|40595,1
|13,4
|731,3
|8565,6
|7084,9
|РСБУ
|285
|248
|«Банк Русский стандарт»
|—
|Банки
|45950
|46957
|–2,1
|730,2
|11208
|8491
|МСФО
|286
|349
|«Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск»
|Тульская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|45694,4
|33102
|38
|726,1
|6317,6
|5590,7
|РСБУ
|287
|277
|«Лаборатория Касперского»
|—
|Информационные технологии
|45662
|43750
|4,4
|725,6
|н.д.
|н.д.
|Управленческая по МСФО
|288
|372
|«Автобан», ДСК
|—
|Строительство
|45609,8
|31903,6
|43
|724,8
|4224,1
|3233,6
|РСБУ
|289
|387
|«Ресурс-Юг», торговая компания
|Ставропольский край
|Оптовая торговля
|45528,4
|30442,3
|49,6
|723,5
|361,2
|284,6
|РСБУ
|290
|350
|«НПО машиностроения», военно-промышленная корпорация
|Московская область
|Машиностроение
|45316,9
|33100
|36,9
|720,1
|6152,2
|4576,5
|РСБУ
|291
|—
|«ПСМА Рус»
|—
|Машиностроение
|45145,8
|16997,1
|165,6
|717,4
|462,9
|277,2
|РСБУ
|292
|238
|Аптечная сеть 36,6
|—
|Розничная торговля
|44664
|48253
|–7,4
|709,7
|–22757,0
|–22977,0
|МСФО
|293
|—
|«Тетра Пак»
|Москва
|Упаковка
|44550,7
|33853,7
|31,6
|707,9
|6597,5
|5174,5
|РСБУ
|294
|274
|Центральная ППК
|Москва
|Транспорт и логистика
|44171,9
|40871,3
|8,1
|701,9
|–1024,0
|36,5
|РСБУ
|295
|290
|«Форд Соллерс Елабуга»
|Республика Татарстан
|Машиностроение
|44096,3
|39569,1
|11,4
|700,7
|831,6
|752,5
|РСБУ
|296
|265
|«Самараэнерго»
|Самарская область
|Энергосбытовая деятельность
|44037,1
|43123,5
|2,1
|699,8
|844,9
|579,6
|РСБУ
|297
|358
|Azur air
|Красноярский край
|Транспорт и логистика
|43806,9
|32524,5
|34,7
|696,1
|25,2
|8
|РСБУ
|298
|304
|Beluga Group
|—
|Пищевая промышленность
|43411
|37303
|16,4
|689,8
|1214
|938
|МСФО
|299
|—
|«Мицубиси Моторс Рус»
|Москва
|Машиностроение
|43407,4
|17398,1
|149,5
|689,8
|4239,4
|3378,7
|РСБУ
|300
|287
|«Кордиант»
|Ярославская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|43349,5
|39994,7
|8,4
|688,9
|2847
|2241,6
|РСБУ
|301
|257
|«Мосгортранс», ГУП Москвы
|Москва
|Транспорт и логистика
|43218
|44813,9
|–3,6
|686,8
|–11216,0
|–9448,1
|РСБУ
|302
|—
|«Спар Миддл Волга» (сеть супермаркетов SPAR)
|Нижегородская область
|Розничная торговля
|43022,7
|—
|—
|683,7
|309,3
|329,3
|РСБУ
|303
|—
|Торговый дом ХТК
|—
|Оптовая торговля
|42883,1
|—
|—
|681,4
|4408
|3526
|РСБУ
|304
|282
|«Рулог»
|—
|Транспорт и логистика
|42765
|40204,8
|6,4
|679,6
|22,8
|–4,5
|РСБУ
|305
|334
|«Эйч Энд Эм» (сеть магазинов H&M)
|Московская область
|Розничная торговля
|42489
|34634,6
|22,7
|675,2
|6778,1
|5174,4
|РСБУ
|306
|337
|«Татэнерго»
|Республика Татарстан
|Электроэнергетика
|42364,9
|34384,9
|23,2
|673,2
|3155,8
|2596,4
|РСБУ
|307
|384
|Трубная грузовая компания
|Москва
|Транспорт и логистика
|42287,7
|30877
|37
|672
|307,5
|245
|РСБУ
|308
|276
|«Комос Групп», агрохолдинг
|Удмуртская Республика
|Агропромышленный комплекс
|42204,8
|40703,2
|3,7
|670,7
|1801,5
|1316,7
|МСФО
|309
|422
|«Восток1520»
|Москва
|Транспорт и логистика
|41747
|28283,9
|47,6
|663,4
|5992,7
|4791
|РСБУ
|310
|291
|Останкинский мясоперерабатывающий комбинат
|Москва
|Пищевая промышленность
|41302,6
|39336,5
|5
|656,3
|687,3
|516,1
|РСБУ
|311
|—
|«НК Дулисьма»
|Иркутская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|41285,6
|38162,1
|8,2
|656,1
|11158,5
|11055,7
|РСБУ
|312
|381
|«Ачимгаз»
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|41216,8
|31026,8
|32,8
|655
|33599,6
|26798,4
|РСБУ
|313
|300
|«Новосибирскэнергосбыт»
|Новосибирская область
|Энергосбытовая деятельность
|41087,5
|37695,2
|9
|652,9
|522,5
|397,3
|РСБУ
|314
|270
|«Ситибанк», КБ
|—
|Банки
|41014,7
|41953,6
|–2,2
|651,8
|16521,7
|12607,3
|МСФО
|315
|309
|«Остин» (сеть магазинов)
|—
|Розничная торговля
|40810,2
|36820
|10,8
|648,5
|5015,6
|2269,1
|РСБУ
|316
|279
|«Адидас»
|Москва
|Оптовая торговля
|40705,7
|40579
|0,3
|646,8
|2186,2
|1616,6
|РСБУ
|317
|315
|«Ферреро Руссия»
|Москва
|Оптовая торговля
|40701,7
|36475,6
|11,6
|646,8
|4166,4
|3196
|РСБУ
|318
|285
|«Пермэнергосбыт», группа компаний
|Пермский край
|Энергосбытовая деятельность
|40597,2
|40035,4
|1,4
|645,1
|821,1
|667,2
|МСФО
|319
|431
|«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР)
|Приморский край
|Машиностроение
|40460,3
|27693,3
|46,1
|642,9
|94,2
|160,6
|РСБУ
|320
|250
|«Энергия имени С. П. Королева», ракетно-космическая корпорация
|Московская область
|Машиностроение
|40441,2
|46080,9
|–12,2
|642,6
|193,6
|–1165,1
|МСФО
|321
|289
|«ВЭБ-Лизинг»
|—
|Лизинг
|40262
|39590
|1,7
|639,8
|42571
|34286
|МСФО
|322
|295
|«БСХ бытовые приборы»
|Санкт-Петербург
|Машиностроение
|40059,8
|38764,8
|3,3
|636,6
|–1378,4
|–1128,1
|РСБУ
|323
|—
|«Русэнергоресурс»
|Москва
|Энергосбытовая деятельность
|39898,7
|39885,5
|0
|634
|1049,5
|836,6
|РСБУ
|324
|—
|«Компания Луис Дрейфус Восток»
|—
|Оптовая торговля
|39824,2
|37364,3
|6,6
|632,8
|–386,4
|–335,9
|РСБУ
|325
|345
|«Эр-Телеком Холдинг»
|—
|Телекоммуникации и связь
|39739,5
|33700,3
|17,9
|631,5
|2840,1
|2110,1
|МСФО
|326
|402
|«Междуречье»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|39736,8
|29712,1
|33,7
|631,4
|12648,4
|10057,5
|РСБУ
|327
|275
|«Ростсельмаш», комбайновый завод
|Ростовская область
|Машиностроение
|39704,8
|40826,4
|–2,7
|630,9
|6159,5
|4751,4
|РСБУ
|328
|324
|«Соллерс», группа
|—
|Машиностроение
|39479
|35764
|10,4
|627,3
|–39,0
|46
|МСФО
|329
|—
|Объединенная энергетическая компания
|Москва
|Энергосбытовая деятельность
|39405,3
|39415,6
|0
|626,2
|4044,5
|1843,6
|РСБУ
|330
|—
|Загорский трубный завод
|Московская область
|Черная металлургия
|39090,8
|13775,5
|183,8
|621,2
|630,6
|586,7
|РСБУ
|331
|—
|«Элко Рус»
|—
|Оптовая торговля
|38931,3
|—
|—
|618,6
|280,2
|215,1
|РСБУ
|332
|363
|Архангельский ЦБК
|Архангельская область
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|38844,3
|32355,5
|20,1
|617,3
|10897,9
|7966,1
|МСФО
|333
|293
|«Орими Трэйд»
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|38668
|38862
|–0,5
|614,5
|9838
|8705
|РСБУ
|334
|—
|«Мособлгаз»
|Москва
|Оптовая торговля
|38621,2
|36129,7
|6,9
|613,7
|4010,4
|3111,4
|РСБУ
|335
|335
|«Даймлер КамАЗ Рус»
|Республика Татарстан
|Оптовая торговля
|38615,2
|34624
|11,5
|613,6
|1185,4
|962,5
|РСБУ
|336
|301
|«Энергосбытовая компания Восток»
|—
|Энергосбытовая деятельность
|38492,8
|37461,3
|2,8
|611,7
|1634,9
|1170,6
|РСБУ
|337
|409
|Абинский электрометаллургический завод
|Краснодарский край
|Черная металлургия
|38316,2
|29391,5
|30,4
|608,9
|1498,9
|1148,8
|РСБУ
|338
|341
|ГКНПЦ им. М. В. Хруничева
|Москва
|Машиностроение
|38158,3
|18656,8
|104,5
|606,4
|–8234,1
|–4376,4
|РСБУ
|339
|398
|«Металлоторг»
|—
|Оптовая торговля
|38050,7
|29933,1
|27,1
|604,7
|1697
|1296,8
|РСБУ
|340
|354
|«Ман Трак энд Бас Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|37821,7
|32896,9
|15
|601
|1779,4
|1343,1
|РСБУ
|341
|329
|«Петербургский метрополитен», ГУП
|Санкт-Петербург
|Транспорт и логистика
|37754,6
|34992,3
|7,9
|599,9
|2276,7
|1768,9
|РСБУ
|342
|312
|ТГК-2
|—
|Электроэнергетика
|37720
|35469
|6,3
|599,4
|530,3
|2549,3
|МСФО
|343
|340
|«Концерн Титан-2»
|Ленинградская область
|Строительство
|37699,2
|34218
|10,2
|599,1
|397,8
|8,7
|РСБУ
|344
|388
|«Ренейссанс Хэви Индастрис»
|Санкт-Петербург
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|37661,9
|30423,4
|23,8
|598,5
|5916,2
|4732,3
|РСБУ
|345
|420
|«Бургер Рус» (сеть ресторанов быстрого питания Burger King)
|Москва
|Общественное питание
|37618,7
|28399,1
|32,5
|597,8
|1125,4
|669,8
|РСБУ
|346
|280
|«Глория Джинс», корпорация
|Ростовская область
|Легкая промышленность
|37553,1
|40493
|–7,3
|596,7
|1827,4
|1280,8
|РСБУ
|347
|330
|«Глобус»
|Новосибирская область
|Транспорт и логистика
|37456,3
|34963,4
|7,1
|595,2
|2592,2
|2080,6
|РСБУ
|348
|529
|«Интернет Решения» (ozon.ru)
|—
|Розничная торговля
|37434,8
|21497,3
|74,1
|594,9
|–5655,1
|–4602,7
|РСБУ
|349
|297
|Челябинский цинковый завод
|Челябинская область
|Цветная металлургия
|37423,7
|30587,9
|22,3
|594,7
|9877,8
|7740,1
|МСФО
|350
|365
|«Сони Электроникс»
|Москва
|Оптовая торговля
|37393,8
|32198,8
|16,1
|594,2
|422,4
|286,1
|РСБУ
|351
|267
|«Продимекс»
|Москва
|Оптовая торговля
|37268,7
|42813,1
|–13,0
|592,2
|6,3
|1,7
|РСБУ
|352
|325
|Машиностроительный завод им. М. И. Калинина, г. Екатеринбург
|Свердловская область
|Машиностроение
|37268,5
|35672,7
|4,5
|592,2
|4611,6
|3577,2
|РСБУ
|353
|347
|«Евросибэнерго»
|Красноярский край
|Электроэнергетика
|36923,5
|33228,9
|11,1
|586,7
|16964,4
|15528,3
|РСБУ
|354
|578
|«ТС Командор» (сеть супермаркетов «Командор»)
|Красноярский край
|Розничная торговля
|36921,1
|19565,8
|88,7
|586,7
|352,8
|259,4
|РСБУ
|355
|311
|«Метинвест Евразия»
|Москва
|Оптовая торговля
|36854,7
|36598,5
|0,7
|585,6
|398
|310,3
|РСБУ
|356
|436
|«Реилго»
|—
|Транспорт и логистика
|36392,3
|27551,3
|32,1
|578,3
|3109,1
|2413,9
|РСБУ
|357
|314
|«Аромалюкс» (сеть «Рив Гош»)
|—
|Розничная торговля
|36247,6
|36493,8
|–0,7
|576
|897
|843
|РСБУ
|358
|479
|«СГМК-Трейд»
|Кемеровская область
|Оптовая торговля
|36232,8
|24594,9
|47,3
|575,8
|973,5
|734,7
|РСБУ
|359
|451
|«Вторресурс-переработка»
|Кемеровская область
|Черная металлургия
|36193,9
|26548,4
|36,3
|575,1
|1284,2
|1023,1
|РСБУ
|360
|308
|«Сименс»
|—
|Оптовая торговля
|36186,6
|36886,1
|–1,9
|575
|5940,2
|4677,7
|РСБУ
|361
|—
|«Газартстрой»
|Санкт-Петербург
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|36145,7
|29778,2
|21,4
|574,4
|170,7
|84,1
|РСБУ
|362
|—
|Первая международная букмекерская компания
|—
|Сфера развлечений
|36115,7
|11871,4
|204,2
|573,9
|726,6
|620,2
|РСБУ
|363
|—
|СГК-1
|Санкт-Петербург
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|36054,9
|20844,7
|73
|572,9
|–429,1
|–413,3
|РСБУ
|364
|342
|«Ак Барс», БАНК
|—
|Банки
|36031,8
|34032,4
|5,9
|572,6
|9378,9
|7486,2
|МСФО
|365
|***
|«Группа Полипластик»
|—
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|35988,7
|32271,8
|11,5
|571,9
|н.д.
|н.д.
|Управленческая по МСФО
|366
|—
|«Комус»
|—
|Розничная торговля
|35870,1
|—
|—
|570
|2138,7
|1708,1
|РСБУ
|367
|359
|«Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП
|Санкт-Петербург
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|35803,9
|32501,8
|10,2
|568,9
|1540,9
|635,9
|РСБУ
|368
|254
|«Альма»
|Москва
|Оптовая торговля
|35790,5
|45271,1
|–20,9
|568,7
|150,7
|104,7
|РСБУ
|369
|413
|«Рэйлальянс»
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|35641,7
|29021,2
|22,8
|566,4
|2634,1
|2108
|РСБУ
|370
|485
|«Зерно-Трейд»
|Ростовская область
|Оптовая торговля
|35582,6
|23848,4
|49,2
|565,4
|97,4
|55,2
|РСБУ
|371
|—
|Марийский НПЗ
|Республика Марий Эл
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|35577,5
|29348,8
|21,2
|565,4
|–2215,1
|–1993,8
|РСБУ
|372
|404
|«Ренессанс Кредит»
|—
|Банки
|35480,5
|29566,7
|20
|563,8
|7313,2
|5826,4
|МСФО
|373
|439
|«Роберт Бош»
|Москва
|Оптовая торговля
|35321,4
|27448,6
|28,7
|561,3
|1052,5
|750,7
|РСБУ
|374
|—
|«Промсырьеимпорт», внешнеэкономическое объединение
|Москва
|Оптовая торговля
|35244,2
|—
|—
|560,1
|354,1
|252,1
|РСБУ
|375
|370
|САП СНГ
|Москва
|Информационные технологии
|35188,7
|32004
|10
|559,2
|962,6
|540,8
|РСБУ
|376
|432
|«А Групп»
|Москва
|Оптовая торговля
|35159,5
|27602
|27,4
|558,7
|507,1
|389,3
|РСБУ
|377
|344
|ITG (Inline Technologies Group), группа компаний
|Москва
|Информационные технологии
|35084
|33838
|3,7
|557,5
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|378
|343
|«Приосколье»
|Белгородская область
|Агропромышленный комплекс
|35083
|33947,4
|3,3
|557,5
|2729
|2605,7
|РСБУ
|379
|361
|«Бритиш Американ Тобакко-СПб»
|Санкт-Петербург
|Табачная промышленность
|35066,8
|32477,9
|8
|557,2
|1397,7
|1117,5
|РСБУ
|380
|338
|«Зара СНГ» (сеть магазинов)
|—
|Розничная торговля
|34951,7
|34291,6
|1,9
|555,4
|5932,8
|4648,6
|РСБУ
|381
|318
|«СП Бизнес Кар»
|—
|Розничная торговля
|34767,5
|36199
|–4,0
|552,5
|827,5
|662
|РСБУ
|382
|366
|«Иркутскэнергосбыт»
|Иркутская область
|Энергосбытовая деятельность
|34719,1
|32194,7
|7,8
|551,7
|714,8
|563,7
|РСБУ
|383
|—
|«Модум-Транс»
|Москва
|Транспорт и логистика
|34653,6
|—
|—
|550,7
|7017
|5602,1
|РСБУ
|384
|449
|Разрез Березовский
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|34637
|26783,7
|29,3
|550,4
|8800,9
|6984,5
|РСБУ
|385
|357
|«Эбботт Лэбораториз»
|Московская область
|Оптовая торговля
|34493,1
|32542,9
|6
|548,1
|2129,4
|1427,5
|РСБУ
|386
|375
|«Невада-Восток» (сеть гипермаркетов «Самбери»)
|Хабаровский край
|Розничная торговля
|34483,1
|31715,4
|8,7
|548
|939,5
|702,7
|РСБУ
|387
|—
|«КМА-Энергосбыт»
|Курская область
|Энергосбытовая деятельность
|34340,2
|32450,1
|5,8
|545,7
|1820,2
|1135,6
|РСБУ
|388
|401
|«Газэнергосервис»
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|34149,1
|29728
|14,9
|542,7
|1634,8
|1285,8
|РСБУ
|389
|—
|«Краснодаргазстрой»
|Краснодарский край
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|34055,4
|34232,3
|–0,5
|541,2
|–652,4
|–474,7
|РСБУ
|390
|352
|Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края
|Краснодарский край
|Энергосбытовая деятельность
|33742,4
|32930,6
|2,5
|536,2
|398,9
|249,1
|РСБУ
|391
|—
|«ЭПМ — Новочеркасский электродный завод»
|Ростовская область
|Производство электродов
|33647,3
|—
|—
|534,7
|22825,4
|18185,5
|РСБУ
|392
|379
|«Минудобрения»
|Воронежская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|33645,8
|31069,1
|8,3
|534,7
|7434
|5946,2
|РСБУ
|393
|—
|«Рестор»
|—
|Розничная торговля
|33481
|25848,4
|29,5
|532
|925,3
|725,5
|РСБУ
|394
|429
|«Либхерр-Русланд»
|Москва
|Оптовая торговля
|33449,1
|27851,2
|20,1
|531,5
|–2687,0
|–3708,4
|РСБУ
|395
|445
|Связь-банк
|—
|Банки
|33295
|40003
|–16,8
|529,1
|467
|211
|МСФО
|396
|483
|«Восточная техника»
|Новосибирская область
|Оптовая торговля
|33157,6
|23969,4
|38,3
|526,9
|3757,6
|2993,4
|РСБУ
|397
|419
|Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)
|Красноярский край
|Электроэнергетика
|33141
|28475
|16,4
|526,6
|6597
|5244
|РСБУ
|398
|382
|«Первый канал»
|Москва
|СМИ
|32847,2
|31019,9
|5,9
|522
|–6896,8
|–6843,5
|РСБУ
|399
|437
|«Черниговец»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|32472,4
|27514,5
|18
|516
|1137,2
|785,1
|РСБУ
|400
|393
|Нижегородский масло-жировой комбинат*****
|Нижегородская область
|Пищевая промышленность
|32461,7
|30277,6
|7,2
|515,8
|275,1
|393
|РСБУ
|401
|395
|ВГТРК, ФГУП
|—
|СМИ
|32371,2
|30195,1
|7,2
|514,4
|939
|850,2
|РСБУ
|402
|389
|«Русэлпром», концерн
|—
|Машиностроение
|32296
|30411
|6,2
|513,2
|1260
|825
|Управленческая
|403
|447
|«Роскосмос», государственная корпорация по космической деятельности
|Москва
|Космонавтика
|32266
|26999,9
|19,5
|512,7
|11867,5
|9712
|РСБУ
|404
|—
|«Калашников», концерн
|—
|Машиностроение
|32251,3
|9623,9
|235,1
|512,5
|3248,2
|2527,2
|МСФО
|405
|355
|«Мултон»
|Санкт-Петербург
|Пищевая промышленность
|32229,6
|32773,3
|–1,7
|512,2
|1774,2
|1154
|РСБУ
|406
|—
|«Вита Лайн»
|—
|Оптовая торговля
|32227,5
|19828,6
|62,5
|512,1
|2155,3
|1709,3
|РСБУ
|407
|332
|«Краснодарзернопродукт-Экспо»
|Краснодарский край
|Оптовая торговля
|32174,6
|34786,4
|–7,5
|511,3
|183,6
|136
|РСБУ
|408
|385
|«Алкоторг»
|Республика Татарстан
|Оптовая торговля
|32156,3
|30859,6
|4,2
|511
|86,3
|50,5
|РСБУ
|409
|543
|Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова
|Красноярский край
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|32142,5
|20960,1
|53,4
|510,8
|1053,2
|745,2
|РСБУ
|410
|418
|Международный аэропорт Шереметьево
|Московская область
|Транспорт и логистика
|31990,2
|28504,5
|12,2
|508,3
|11121,1
|9215,9
|РСБУ
|411
|360
|«Касторама Рус»
|—
|Розничная торговля
|31973,8
|32489
|–1,6
|508,1
|–3296,3
|–4072,3
|РСБУ
|412
|428
|«Деловые линии»
|—
|Транспорт и логистика
|31852,8
|27989,5
|13,8
|506,2
|205,5
|122
|РСБУ
|413
|424
|«ГВСУ по специальным объектам», ФГУП
|Амурская область
|Строительство
|31823,4
|28218,4
|12,8
|505,7
|–5012,1
|–4538,4
|РСБУ
|414
|507
|«Дипос», производственно-коммерческая фирма
|—
|Оптовая торговля
|31802,8
|22630,4
|40,5
|505,4
|801,4
|637,7
|РСБУ
|415
|—
|«Ист-Вест Лоджистикс»
|Московская область
|Оптовая торговля
|31790,9
|21332,1
|49
|505,2
|506,5
|373,3
|РСБУ
|416
|—
|АНБ
|Хабаровский край
|Оптовая торговля
|31763,8
|—
|—
|504,7
|505,6
|402,3
|РСБУ
|417
|299
|«Золотая семечка»
|Ростовская область
|Оптовая торговля
|31722,2
|38085,2
|–16,7
|504,1
|715
|452,7
|РСБУ
|418
|399
|«Шнейдер Электрик»
|Москва
|Оптовая торговля
|31682,5
|29821,2
|6,2
|503,5
|966,4
|677,8
|РСБУ
|419
|378
|«Сингента»
|—
|Оптовая торговля
|31678,4
|31196,7
|1,5
|503,4
|623,6
|441,3
|РСБУ
|420
|339
|«Петропавловск», группа компаний
|—
|Промышленность драгоценных металлов и алмазов
|31450,8
|34246,6
|–8,2
|499,8
|5186,6
|1631,7
|МСФО
|421
|369
|«Кузбассэнерго»
|Кемеровская область
|Электроэнергетика
|31369
|32031
|–2,1
|498,5
|5335
|4223
|РСБУ
|422
|426
|«Ай-Теко», группа компаний
|Москва
|Информационные технологии
|31249,6
|28074,8
|11,3
|496,6
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|423
|459
|«Трейд-сервис»
|Владимирская область
|Оптовая торговля
|31227,7
|26151,5
|19,4
|496,2
|27,8
|10,7
|РСБУ
|424
|—
|«Фармимэкс»
|—
|Оптовая торговля
|31117,8
|26937,1
|15,5
|494,5
|666,6
|370,7
|РСБУ
|425
|416
|«Аб Инбев Эфес»
|—
|Пищевая промышленность
|31060,3
|28651,3
|8,4
|493,6
|–1349,3
|–1239,8
|РСБУ
|426
|535
|«Профитмед»
|Москва
|Оптовая торговля
|30939,6
|21302,4
|45,2
|491,7
|96,8
|77,4
|РСБУ
|427
|462
|«Агроторг», торговый дом
|Белгородская область
|Оптовая торговля
|30937,7
|25674,2
|20,5
|491,6
|–245,7
|–207,1
|РСБУ
|428
|405
|«ТЭК Санкт-Петербурга», ГУП
|Санкт-Петербург
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|30899
|29565,9
|4,5
|491
|1126,9
|286
|РСБУ
|429
|434
|«Ункомтех», торговый дом
|—
|Машиностроение
|30869,7
|27555,7
|12
|490,5
|201,5
|155,7
|РСБУ
|430
|425
|«Новотранс», грузовая компания
|Москва
|Транспорт и логистика
|30853,6
|28094,2
|9,8
|490,3
|1535,6
|1218,2
|РСБУ
|431
|417
|«Объединенные пивоварни Хейнекен»
|Санкт-Петербург
|Пищевая промышленность
|30821,5
|28574,9
|7,9
|489,8
|–741,3
|–371,3
|РСБУ
|432
|440
|ТГК-16
|Республика Татарстан
|Электроэнергетика
|30740,6
|27406,3
|12,2
|488,5
|2401,6
|1892,8
|РСБУ
|433
|323
|Уральский банк реконструкции и развития
|—
|Банки
|30636,9
|35812,6
|–14,5
|486,8
|313,2
|238,6
|МСФО
|434
|441
|«Нокиан Тайерс»
|Ленинградская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|30503,1
|27396,6
|11,3
|484,7
|2362,9
|1940,7
|РСБУ
|435
|474
|«Шахтоуправление Майское»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|30242,1
|24955,2
|21,2
|480,6
|5988,4
|4724,2
|РСБУ
|436
|443
|«Эссити»
|Москва
|Оптовая торговля
|30166,9
|27380,8
|10,2
|479,4
|2510,5
|1975,4
|РСБУ
|437
|518
|«Мирогрупп ресурсы»
|Краснодарский край
|Оптовая торговля
|30148,4
|22035,1
|36,8
|479,1
|23,1
|3,7
|РСБУ
|438
|471
|«Сиско Солюшенз»
|Москва
|Оптовая торговля
|29822,9
|25091,3
|18,9
|473,9
|3430,8
|2710
|РСБУ
|439
|442
|«Купишуз» (онлайн-ритейлер Lamoda.ru)
|Москва
|Розничная торговля
|29748,2
|27381,5
|8,6
|472,7
|–1617,9
|–1640,6
|РСБУ
|440
|580
|«Делл»
|Москва
|Оптовая торговля
|29729,6
|19535,1
|52,2
|472,4
|693,6
|525,6
|РСБУ
|441
|545
|«Русагротранс»
|Москва
|Транспорт и логистика
|29630,4
|20879,4
|41,9
|470,8
|7708,5
|6204,7
|РСБУ
|442
|374
|Промышленно-сырьевая компания
|Свердловская область
|Оптовая торговля
|29476,3
|31758,1
|–7,2
|468,4
|33,5
|25,7
|РСБУ
|443
|470
|КУМЗ, группа (Каменск-Уральский металлургический завод)
|Свердловская область
|Цветная металлургия
|29312,3
|25324,7
|15,7
|465,8
|384,6
|141,7
|МСФО
|444
|403
|«Аргос»
|Тюменская область
|Сервисные компании
|29262,6
|29587
|–1,1
|465
|4453,8
|3648,8
|РСБУ
|445
|—
|«ОСК 1520»
|—
|Строительство
|29002,8
|14166,7
|104,7
|460,9
|2776,4
|2194,7
|РСБУ
|446
|377
|«Артис-Агро Экспорт»
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|28849,6
|31296,3
|–7,8
|458,4
|145,3
|114,7
|РСБУ
|447
|487
|«Порше Руссланд»
|Москва
|Оптовая торговля
|28666,3
|23787,1
|20,5
|455,5
|1490,9
|1171,7
|РСБУ
|448
|—
|«Фрито Лей Мануфактуринг»
|—
|Пищевая промышленность
|28637,7
|23671,9
|21
|455,1
|2704,4
|2218,2
|РСБУ
|449
|524
|«Денцу Эйджис Си Эс»
|Москва
|Реклама и коммуникации
|28622,5
|21762,5
|31,5
|454,8
|39,2
|11,5
|РСБУ
|450
|376
|Московский индустриальный банк
|Москва
|Банки
|28590,2
|31420,2
|–9,0
|454,3
|–4782,4
|–4073,9
|МСФО
|451
|410
|«Эйвон Бьюти Продактс Компани»
|Москва
|Парфюмерия и косметика
|28576,6
|29295,2
|–2,5
|454,1
|1097,6
|759,8
|РСБУ
|452
|336
|«Прогресс», ракетно-космический центр
|Самарская область
|Машиностроение
|28465,1
|34579,4
|–17,7
|452,3
|1856,4
|1601,7
|РСБУ
|453
|184
|«Силовые машины»
|—
|Машиностроение
|28329,5
|68599
|–58,7
|450,2
|–67499,1
|–59674,7
|МСФО
|454
|465
|«Росморпорт», ФГУП
|—
|Транспорт и логистика
|28285,1
|25612,2
|10,4
|449,5
|–26802,5
|–23174,5
|МСФО
|455
|600
|Анжерская нефтегазовая компания
|Кемеровская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|28278,8
|18725,5
|51
|449,4
|–6749,4
|–6451,0
|РСБУ
|456
|***
|«ГРИНН», корпорация (сеть магазинов «Линия»)
|Курская область
|Розничная торговля
|28267,8
|32027
|–11,7
|449,2
|–4274,8
|–4274,8
|РСБУ
|457
|383
|«Домостроительный комбинат №1»
|Москва
|Строительство
|28265,7
|30942,2
|–8,7
|449,2
|–3744,3
|–3104,4
|РСБУ
|458
|589
|«Кузнецкие ферросплавы»
|Кемеровская область
|Черная металлургия
|28225,4
|19169,6
|47,2
|448,5
|9857,5
|7836,7
|РСБУ
|459
|430
|Сибирская сервисная компания
|—
|Сервисные компании
|28212,9
|27736,4
|1,7
|448,3
|1695,1
|1252
|РСБУ
|460
|392
|«Возрождение», банк
|—
|Банки
|28128
|30292
|–7,1
|447
|–8550,0
|–6593,0
|МСФО
|461
|394
|«Отисифарм»
|Москва
|Оптовая торговля
|28127,7
|30210,4
|–6,9
|447
|9827,6
|7840,7
|РСБУ
|462
|528
|«Боэс Констракшн»
|Москва
|Строительство
|28126,3
|21592,8
|30,3
|446,9
|325,4
|253,4
|РСБУ
|463
|472
|«СЧПЗ Трейд»
|Челябинская область
|Оптовая торговля
|28104,9
|25086,6
|12
|446,6
|369,4
|295,4
|РСБУ
|464
|—
|«Алтайвагон»
|Алтайский край
|Машиностроение
|28010,3
|18464
|51,7
|445,1
|1735,5
|1249
|РСБУ
|465
|444
|СИБЭКО
|Новосибирская область
|Электроэнергетика
|27970
|27330,9
|2,3
|444,5
|1245
|1009
|РСБУ
|466
|546
|«Автогермес-Запад»
|Москва
|Розничная торговля
|27889,8
|20845,6
|33,8
|443,2
|189,9
|151,6
|РСБУ
|467
|492
|«Компания Сим-Авто»
|Москва
|Розничная торговля
|27828,6
|23630,3
|17,8
|442,2
|320,4
|290,6
|РСБУ
|468
|407
|«Петербургская топливная компания», оптовая фирма
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|27764,5
|29443
|–5,7
|441,2
|1,9
|0,6
|РСБУ
|469
|551
|«Щекиноазот»
|Тульская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|27752,7
|20472,4
|35,6
|441
|5852,5
|4634,5
|РСБУ
|470
|452
|«Волгоградэнергосбыт»
|Волгоградская область
|Энергосбытовая деятельность
|27732,6
|26420,8
|5
|440,7
|160,2
|103
|РСБУ
|471
|—
|ИНГ-банк (Евразия)
|Москва
|Банки
|27640,7
|21388,9
|29,2
|439,2
|1994,2
|1710,1
|МСФО
|472
|415
|«Трест Коксохиммонтаж»
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное Строительство
|27532,9
|28914,2
|–4,8
|437,5
|531,6
|349,1
|РСБУ
|473
|—
|Altraso Ventures Ltd
|—
|Угольная промышленность
|27509
|14495
|89,8
|437,1
|11036
|9008
|МСФО
|474
|—
|«Басф»
|Москва
|Оптовая торговля
|27459,2
|21759,7
|26,2
|436,3
|495,5
|315,3
|РСБУ
|475
|473
|«ПТК-Терминал»
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|27420,5
|25050,9
|9,5
|435,7
|35,2
|27,3
|РСБУ
|476
|539
|«Брок-Инвест-Сервис и К», торгово-финансовый дом
|Московская область
|Оптовая торговля
|27390,6
|21076,8
|30
|435,3
|204,8
|155,5
|РСБУ
|477
|454
|«Вирлпул Рус»
|Москва
|Оптовая торговля
|27354,3
|26351,9
|3,8
|434,7
|1783,9
|1268,6
|РСБУ
|478
|—
|«Карелия Палп»
|Санкт-Петербург
|Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
|27225
|18123,9
|50,2
|432,6
|7622,8
|6078,7
|РСБУ
|479
|386
|«Тева»
|Москва
|Оптовая торговля
|27196,1
|30660,4
|–11,3
|432,2
|–1797,5
|–2440,6
|РСБУ
|480
|467
|«Якобс Дау Эгбертс Рус»
|Ленинградская область
|Пищевая промышленность
|27171,8
|25504,8
|6,5
|431,8
|5766,4
|4754,7
|РСБУ
|481
|500
|«Фирма Август»
|Московская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|27155,3
|23028,1
|17,9
|431,5
|7223,4
|5566,2
|РСБУ
|482
|563
|«Транслом»
|Москва
|Оптовая торговля
|27137,9
|19787,6
|37,1
|431,2
|1979,6
|1438,6
|РСБУ
|483
|511
|«Русский уголь»
|—
|Угольная промышленность
|27128,6
|22366,6
|21,3
|431,1
|1555,4
|1237,8
|РСБУ
|484
|458
|ОТП-банк
|—
|Банки
|27117,6
|26213,3
|3,4
|430,9
|1144,4
|804,6
|МСФО
|485
|469
|Российская телевизионная и радиовещательная сеть
|—
|Телекоммуникации и связь
|27093,2
|25333,2
|6,9
|430,5
|1000,4
|721,9
|РСБУ
|486
|508
|«Русвинил»
|Нижегородская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|27057,7
|22578,3
|19,8
|430
|–1633,6
|–1322,6
|РСБУ
|487
|396
|«Солнечные продукты», торговый дом
|—
|Пищевая промышленность
|27050,9
|30061,5
|–10,0
|429,9
|–882,4
|–711,0
|РСБУ
|488
|453
|СО ЕЭС, группа
|—
|Электроэнергетика
|27019
|26416
|2,3
|429,4
|657
|446
|МСФО
|489
|448
|Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ФГУП
|Москва
|Космонавтика
|27002
|26982,4
|0,1
|429,1
|186,1
|46,8
|РСБУ
|490
|317
|«Стройтрансгаз»
|—
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|26901,3
|36382,6
|–26,1
|427,5
|372,4
|351,8
|РСБУ
|491
|584
|«Газнефтетрэйдинг»
|Москва
|Оптовая торговля
|26886,3
|19429,1
|38,4
|427,2
|22,9
|18
|РСБУ
|492
|—
|«Сладковско-заречное»
|Оренбургская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|26848,9
|—
|—
|426,6
|8292,3
|6571,3
|РСБУ
|493
|558
|«Кроношпан»
|Московская область
|Промышленность строительных материалов
|26760
|20093,2
|33,2
|425,2
|3644,7
|2908,2
|РСБУ
|494
|490
|«Самотлорнефтепромхим»
|Ханты-Мансийский автономный округ
|Сервисные компании
|26714,1
|23699,3
|12,7
|424,5
|521
|409,5
|РСБУ
|495
|531
|«Магнезит», группа
|—
|Черная металлургия
|26686,8
|21443
|24,5
|424,1
|3881,9
|2943,1
|РСБУ
|496
|493
|НИКОС, группа
|Москва
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|26672
|23620
|12,9
|423,8
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|497
|496
|«Кимберли-Кларк»
|Москва
|Оптовая торговля
|26636,3
|23295,8
|14,3
|423,3
|1395,3
|1163,6
|РСБУ
|498
|587
|«Катерпиллар Евразия»
|Москва
|Оптовая торговля
|26416,5
|19178,9
|37,7
|419,8
|3127
|2516,6
|РСБУ
|499
|353
|«Абсолют-банк», АКБ
|—
|Банки
|26351
|32906
|–19,9
|418,7
|–7602,0
|–8558,0
|МСФО
|500
|515
|Новикомбанк
|Москва
|Банки
|26281,8
|22144,9
|18,7
|417,6
|18526,7
|18431,7
|МСФО
|501
|***
|КРОК
|—
|Информационные технологии
|26259,8
|19601,7
|34
|417,3
|410,2
|181
|РСБУ
|502
|509
|«Ашинский металлургический завод», группа
|Челябинская область
|Черная металлургия
|26153
|22537,3
|16
|415,6
|747,6
|582,2
|МСФО
|503
|494
|«Мишлен»
|Московская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|26120,5
|23559,1
|10,9
|415,1
|–547,4
|–559,4
|РСБУ
|504
|571
|«Картли»
|Республика Татарстан
|Оптовая торговля
|26080
|19725,2
|32,2
|414,4
|288,8
|229,4
|РСБУ
|505
|547
|«БЕЛАЗ-24»
|Москва
|Оптовая торговля
|26055,1
|20765,4
|25,5
|414
|3404,5
|2716,6
|РСБУ
|506
|565
|«Первый завод»
|Калужская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|26038,4
|19772,7
|31,7
|413,8
|25
|17,3
|РСБУ
|507
|—
|ЕКС, группа компаний
|Ярославская область
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|26005
|17712,6
|46,8
|413,2
|674,2
|524,1
|РСБУ
|508
|—
|Новоангарский обогатительный комбинат
|Красноярский край
|Цветная металлургия
|25983,4
|24058,5
|8
|412,9
|12731,7
|10161,4
|РСБУ
|509
|—
|ЭФКО
|Белгородская область
|Пищевая промышленность
|25806,6
|23853,9
|8,2
|410,1
|65,9
|43,4
|РСБУ
|510
|—
|«Петролеум Трейдинг»
|—
|Оптовая торговля
|25799
|18163,1
|42
|410
|52,1
|40,9
|МСФО
|511
|—
|«Купол», ижевский электромеханический завод
|Удмуртская Республика
|Машиностроение
|25788,7
|8858,6
|191,1
|409,8
|1316,5
|1138,5
|РСБУ
|512
|464
|«Нижфарм»
|Нижегородская область
|Фармацевтическая промышленность
|25730,8
|25621,1
|0,4
|408,9
|4019,3
|3026,6
|РСБУ
|513
|—
|«Импэкснефтехим»
|Москва
|Оптовая торговля
|25728,3
|16217,7
|58,6
|408,8
|1695,2
|1355,4
|РСБУ
|514
|548
|«Вольво Карс»
|Московская область
|Оптовая торговля
|25716,6
|20753
|23,9
|408,7
|990,4
|757,5
|РСБУ
|515
|414
|«Мосметрострой»
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|25695,2
|28918,1
|–11,1
|408,3
|–1631,6
|–1690,8
|РСБУ
|516
|—
|«Борисхоф 1»
|Москва
|Розничная торговля
|25628,3
|—
|—
|407,3
|292
|215,4
|РСБУ
|517
|—
|СТС
|—
|СМИ
|25578,9
|17651,4
|44,9
|406,5
|6846
|5308,9
|РСБУ
|518
|***
|«Титан», группа компаний
|Омская область
|Химическая и нефтехимическая промышленность
|25565
|22940
|11,4
|406,2
|312
|345
|Управленческая по МСФО
|519
|519
|«Уголь», производственно-торговая компания
|Кемеровская область
|Оптовая торговля
|25435,2
|21957,4
|15,8
|404,2
|9617,6
|7629,4
|РСБУ
|520
|—
|ГАЗ
|Нижегородская область
|Машиностроение
|25267,3
|21619,3
|16,9
|401,5
|375,8
|195,6
|РСБУ
|521
|—
|«Нова»
|Самарская область
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|25255,4
|13111,4
|92,6
|401,3
|212,3
|135,7
|РСБУ
|522
|371
|«Метрострой»
|Санкт-Петербург
|Строительство
|25205,1
|31919,7
|–21,0
|400,5
|327,3
|16,3
|РСБУ
|523
|—
|«Рельеф-Центр», группа компаний
|Рязанская область
|Оптовая торговля
|25138,8
|21345,8
|17,8
|399,5
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|524
|—
|«Ресурс»
|Кемеровская область
|Угольная промышленность
|25027,6
|18661,9
|34,1
|397,7
|1368,6
|1070,4
|РСБУ
|525
|446
|Сетевая компания
|Республика Татарстан
|Электроэнергетика
|24991,8
|27077,8
|–7,7
|397,1
|3207,5
|2402,4
|МСФО
|526
|576
|«Ре Трэйдинг»
|Москва
|Розничная торговля
|24904,3
|19596,2
|27,1
|395,7
|1011
|752,7
|РСБУ
|527
|—
|«Углетранс»
|Новосибирская область
|Транспорт и логистика
|24870,8
|—
|—
|395,2
|3006,6
|2401,9
|РСБУ
|528
|—
|«ЭйчПи Инк»
|Москва
|Оптовая торговля
|24809,5
|15805,2
|57
|394,2
|464,4
|274,8
|РСБУ
|529
|534
|«Технологическая компания Шлюмберже»
|Тюменская область
|Сервисные компании
|24790,2
|21337,6
|16,2
|393,9
|1538,4
|1104,2
|РСБУ
|530
|—
|«Электросевкавмонтаж», корпорация акционерной компании
|Краснодарский край
|Электроэнергетика
|24766,8
|14876,1
|66,5
|393,6
|2450,3
|1872,2
|РСБУ
|531
|356
|«Российские коммунальные системы»
|—
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|24763,2
|23258,6
|6,5
|393,5
|2051,1
|1805,1
|МСФО
|532
|466
|БСС
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|24583,2
|25554,4
|–3,8
|390,6
|593
|451,2
|РСБУ
|533
|525
|«Маслоэкстракционный завод Юг Руси»
|Ростовская область
|Агропромышленный комплекс
|24513
|21747,8
|12,7
|389,5
|265,7
|206,7
|РСБУ
|534
|456
|Завод им. В. А. Дегтярева
|Владимирская область
|Машиностроение
|24496,5
|26304,6
|–6,9
|389,3
|6424,7
|5019,5
|РСБУ
|535
|502
|«Белгородские гранулированные корма»
|Белгородская область
|Агропромышленный комплекс
|24492,9
|22993,8
|6,5
|389,2
|4396,5
|4347,5
|РСБУ
|536
|495
|Энергопромышленная компания
|Свердловская область
|Энергосбытовая деятельность
|24492,8
|23459,1
|4,4
|389,2
|77,5
|60,9
|РСБУ
|537
|—
|«Альфа Владимир»
|Владимирская область
|Розничная торговля
|24487,4
|14549,7
|68,3
|389,1
|5,9
|2
|РСБУ
|538
|423
|«Такеда Фармасьютикалс»
|Москва
|Оптовая торговля
|24476,4
|28260,4
|–13,4
|388,9
|444,3
|78,7
|РСБУ
|539
|—
|«Маяк» (сеть супермаркетов «Слата»)
|Иркутская область
|Розничная торговля
|24441,1
|20646,3
|18,4
|388,4
|192,4
|142,2
|РСБУ
|540
|527
|«Север-Авто-М» («САМ — МБ»)
|Московская область
|Розничная торговля
|24377,5
|21642,7
|12,6
|387,4
|62,2
|48,3
|РСБУ
|541
|—
|«171 Меридиан»
|Москва
|Реклама и коммуникации
|24354,1
|—
|—
|387
|631,3
|410,6
|РСБУ
|542
|—
|Надеждинский металлургический завод
|Свердловская область
|Черная металлургия
|24330,9
|20051,5
|21,3
|386,6
|1736,8
|1319
|РСБУ
|543
|—
|ТДА
|МО
|Оптовая торговля
|24278,3
|18516,6
|31,1
|385,8
|212,8
|164,8
|РСБУ
|544
|530
|Национальный клиринговый центр
|Москва
|Банки
|24229,1
|21478,4
|12,8
|385
|19001,5
|15499,5
|МСФО
|545
|477
|«Пионер», группа компаний
|Москва
|Строительство
|24228
|24721
|–2,0
|385
|2773
|2083
|МСФО
|546
|482
|Великолукский мясокомбинат
|Псковская область
|Пищевая промышленность
|24125,8
|23971,7
|0,6
|383,4
|–445,1
|–410,7
|РСБУ
|547
|484
|«ТНГ-Групп»
|Республика Татарстан
|Сервисные компании
|24110,6
|23904,7
|0,9
|383,1
|704,1
|698
|РСБУ
|548
|—
|Ф.О.Н.
|Москва
|Сфера развлечений
|24091,3
|9686,3
|148,7
|382,8
|9474,5
|9271,2
|РСБУ
|549
|481
|«Сандоз»
|Москва
|Оптовая торговля
|24007,2
|24006,7
|0
|381,5
|83,3
|–195,6
|РСБУ
|550
|455
|«Берлин-Хеми/А. Менарини»
|Москва
|Оптовая торговля
|23968,7
|26337,3
|–9,0
|380,9
|1382,6
|1055,5
|РСБУ
|551
|—
|Курский мясоперерабатывающий завод
|Курская область
|Пищевая промышленность
|23959,4
|17576,3
|36,3
|380,7
|н.д.
|–20,7
|РСБУ
|552
|516
|«Автодом»
|Москва
|Розничная торговля
|23868,4
|22141,2
|7,8
|379,3
|–3074,0
|–2447,6
|РСБУ
|553
|380
|«Компания Трасса»
|Московская область
|Розничная торговля
|23689,8
|31066,6
|–23,7
|376,4
|32,9
|22,4
|РСБУ
|554
|506
|«Ставропольский бройлер»
|Ставропольский край
|Агропромышленный комплекс
|23684,3
|22632,4
|4,6
|376,4
|1020,8
|951,2
|РСБУ
|555
|—
|«Кортрос»
|—
|Строительство
|23658,3
|н.д.
|н.д.
|375,9
|1560
|521,3
|Управленческая по МСФО
|556
|480
|МАКС, страховая группа
|—
|Страхование
|23629,9
|24741,7
|–4,5
|375,5
|2462,2
|1694,5
|МСФО
|557
|552
|«Гала-Форм»
|Москва
|Оптовая торговля
|23547,9
|20335,1
|15,8
|374,2
|594,6
|485,5
|РСБУ
|558
|555
|«КРКА Фарма»
|Московская область
|Оптовая торговля
|23539,8
|20275,9
|16,1
|374,1
|416
|200,3
|РСБУ
|559
|544
|«Максидом»
|—
|Розничная торговля
|23502,5
|20891,7
|12,5
|373,5
|4002,9
|3229,8
|РСБУ
|560
|—
|«Нефтехимремстрой»
|Москва
|Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство
|23472,5
|19643,2
|19,5
|373
|1939,9
|1541,6
|РСБУ
|561
|564
|«Нефтьмагистраль», торговый дом
|Москва
|Розничная торговля
|23465,8
|19774,2
|18,7
|372,9
|645
|509,2
|РСБУ
|562
|—
|«Авеста фармацевтика»
|Москва
|Оптовая торговля
|23461,7
|15868
|47,9
|372,8
|212,5
|147,8
|РСБУ
|563
|—
|«Старттех»
|Москва
|Оптовая торговля
|23398,4
|13348,9
|75,3
|371,8
|359,7
|286,9
|РСБУ
|564
|499
|«Нортгаз»
|Тюменская область
|Нефтяная и нефтегазовая промышленность
|23337
|23079,1
|1,1
|370,8
|6321,8
|4976,5
|РСБУ
|565
|406
|Банк ДОМ.РФ
|Москва
|Банки
|23327
|29510
|–21,0
|370,7
|3598
|4211
|МСФО
|566
|460
|«Управление гражданского строительства»
|Москва
|Строительство
|23267,9
|26065,3
|–10,7
|369,7
|11605,1
|8452,5
|РСБУ
|567
|—
|«ТД Агро-Белогорье»
|Белгородская область
|Оптовая торговля
|23262,5
|17890,5
|30
|369,7
|13,8
|9
|РСБУ
|568
|—
|«РЭП Холдинг»
|Санкт-Петербург
|Машиностроение
|23212,8
|8542,2
|171,7
|368,9
|–3031,6
|–2455,1
|РСБУ
|569
|390
|«Зенит», банковская группа
|—
|Банки
|23177
|30321,8
|–23,6
|368,3
|383,2
|577,6
|МСФО
|570
|541
|АББ
|Москва
|Оптовая торговля
|23143
|21012,3
|10,1
|367,8
|1011,9
|752,2
|РСБУ
|571
|—
|Королевский трубный завод
|Московская область
|Оптовая торговля
|23132,3
|16368,1
|41,3
|367,6
|284,5
|226,8
|РСБУ
|572
|—
|Балтийская топливная компания
|Санкт-Петербург
|Оптовая торговля
|23069,9
|—
|—
|366,6
|1094,7
|875,3
|РСБУ
|573
|538
|«Мострансавто», ГУП Московской области
|Москва
|Транспорт и логистика
|23062,5
|21177,4
|8,9
|366,5
|–3399,4
|–2813,8
|РСБУ
|574
|537
|«Мираторг-Белгород»
|Белгородская область
|Агропромышленный комплекс
|22966,8
|21227,1
|8,2
|365
|9218,4
|9212,8
|РСБУ
|575
|457
|«Борец», производственная компания
|—
|Машиностроение
|22929
|26294
|–12,8
|364,4
|1487
|1331
|РСБУ
|576
|498
|«Европа» (торговая сеть)
|—
|Розничная торговля
|22918,2
|23145,4
|–1,0
|364,2
|510,6
|390,9
|РСБУ
|577
|—
|«Ферронордик машины»
|Московская область
|Оптовая торговля
|22876,6
|17304,7
|32,2
|363,5
|1719,2
|1352,6
|РСБУ
|578
|553
|«Прогресс» (производство детского питания и минеральной воды)
|—
|Пищевая промышленность
|22870,9
|20303,8
|12,6
|363,4
|2528,1
|1750,5
|РСБУ
|579
|450
|«Фаберлик»
|Москва
|Оптовая торговля
|22796,9
|26560,9
|–14,2
|362,3
|3976,1
|3060,5
|РСБУ
|580
|—
|Российский национальный коммерческий банк
|Москва
|Банки
|22765,3
|18533,6
|22,8
|361,8
|5200
|4170,5
|МСФО
|581
|570
|«Камский кабель»
|Пермский край
|Машиностроение
|22763,2
|19725,7
|15,4
|361,7
|132,3
|87,2
|РСБУ
|582
|—
|«Максима Групп»
|Москва
|Розничная торговля
|22718,7
|17794,6
|27,7
|361
|2722,3
|2145,3
|РСБУ
|583
|421
|«Транскапиталбанк», группа
|—
|Банки
|22696
|28339,5
|–19,9
|360,7
|2444,9
|1629,6
|МСФО
|584
|—
|«А-Ойл»
|Москва
|Оптовая торговля
|22631,4
|14109,6
|60,4
|359,6
|1,3
|1
|РСБУ
|585
|542
|ЦФТ («Центр финансовых технологий»), группа компаний
|—
|Информационные технологии
|22544,3
|20987,4
|7,4
|358,2
|н.д.
|н.д.
|Управленческая
|586
|—
|Московская инженерно-строительная компания
|Москва
|Строительство
|22287,1
|15824,6
|40,8
|354,2
|460,5
|310,3
|РСБУ
|587
|572
|Курганский машиностроительный завод
|Курганская область
|Машиностроение
|22279,4
|19718,1
|13
|354
|400,9
|192,8
|РСБУ
|588
|—
|«Вектрум-К»
|Москва
|Оптовая торговля
|22276,9
|16424,2
|35,6
|354
|168,6
|102,7
|РСБУ
|589
|—
|«Тамань», морской терминал
|Краснодарский край
|Транспорт и логистика
|22168,5
|16105
|37,6
|352,3
|13,1
|10,4
|РСБУ
|590
|—
|«Бристоль ритейл логистикс»
|Московская область
|Оптовая торговля
|22165,8
|32297,2
|–31,4
|352,2
|–75,0
|–67,3
|РСБУ
|591
|510
|«Таркетт Рус»
|—
|Промышленность строительных материалов
|22113,1
|22502,7
|–1,7
|351,4
|601,8
|385,8
|РСБУ
|592
|590
|«Несте Санкт-Петербург»
|Санкт-Петербург
|Розничная торговля
|22107,6
|19137,4
|15,5
|351,3
|705,2
|522,2
|РСБУ
|593
|463
|«Согласие», страховая компания
|—
|Страхование
|22096,4
|25652,4
|–13,9
|351,1
|1759,5
|3148,1
|ОСБУ
|594
|503
|«Агромир»
|Белгородская область
|Оптовая торговля
|22051,5
|22962,6
|–4,0
|350,4
|196,1
|110,9
|РСБУ
|595
|—
|Национальная нерудная компания
|—
|Добыча нерудных материалов
|22038,8
|19851,5
|11
|350,2
|2907,8
|2593,5
|РСБУ
|596
|598
|«Октоблу» (спортивная розничная сеть «Декатлон»)
|—
|Розничная торговля
|21988,9
|18834,4
|16,7
|349,4
|696,3
|509
|РСБУ
|597
|588
|«СК Трейд» (сеть «Снежная королева»)
|—
|Розничная торговля
|21962,4
|19176,4
|14,5
|349
|1634,4
|1315
|РСБУ
|598
|—
|Учалинский ГОК
|Республика Башкортостан
|Цветная металлургия
|21957,8
|20486,4
|7,2
|348,9
|236,2
|221
|РСБУ
|599
|—
|Брянская мясная компания
|Брянская область
|Агропромышленный комплекс
|21933,5
|16099,1
|36,2
|348,5
|–14177,5
|–13899,3
|РСБУ
|600
|—
|«Новартис Фарма»
|Москва
|Оптовая торговля
|21894,5
|18184,4
|20,4
|347,9
|991,1
|514,1
|РСБУ