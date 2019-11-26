Сотрудники «Ленфильма» выразили поддержку гендиректору Эдуарду Пичугину

Коллектив «Ленфильма» выразил поддержку генеральному директору киностудии Эдуарду Пичугину. Соответствующее обращение было принято на общем собрании сотрудников, сообщает ТАСС.

В тексте обращения, в частности, говорится, что господин Пичугин «успешно отстаивает интересы студии и коллектива перед органами власти и кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами, кинопрокатчиками и мастерами киноиндустрии».

Также на общем собрании коллектива дана положительная оценка деятельности совета директоров «Ленфильма», несмотря на финансовые трудности, которые испытывает киностудия.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с просьбой освободить гендиректора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина с занимаемой должности к президенту РФ и министру культуры обратился Санкт-Петербургский Союз кинематографистов. По мнению представителей общественной организации, руководитель киностудии не справляется со своими обязанностями по обеспечению финансовой стабильности.