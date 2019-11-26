Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Накануне такой же иск подал другой экс-фигурант дела Алексей Миняйло.

«Он (господин Абаничев.— “Ъ”) обвинялся в участии в массовых беспорядках и насилии в отношении полиции. Сергей месяц провел под стражей. Он просит компенсировать моральный вред в размере 500 тыс. руб.»,— написал господин Чиков в своем Telegram-канале. По его словам, интересы истца представляет адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

В отношении пяти фигурантов «московского дела» уголовное преследование было прекращено. Среди них — Сергей Абаничев, который, по версии следствия, бросил жестяную банку в полицейского, и Алексей Миняйло, волонтер штаба юриста ФБК Любови Соболь.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.