Экс-фигурант «московского дела» Миняйло подал иск к Минфину на 1,5 млн руб.

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля этого года предприниматель Алексей Миняйло подал иск о реабилитации, в котором просит Тверской суд столицы взыскать с Министерства финансов РФ 1,5 млн руб. компенсации убытков и морального вреда. Об этом в понедельник сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, опубликовав исковое заявление и подчеркнув, что данный документ — «первый иск о реабилитации бывших фигурантов московского дела».

Адвокат господина Миняйло Алан Гамазов рассказал “Ъ”, что сумма иска к Минфину рассчитана «исходя из понесенных Алексеем Миняйло финансовых убытков как предпринимателя, а также опираясь на судебную практику России». «Алексею до сих пор никто не принес извинений за незаконное уголовное преследование, но мы тем не менее рассчитываем на лояльность Тверского суда,— сообщил господин Гамазов.— Два месяца мой доверитель находился в изоляции от общества и подвергался унижениям, поэтому мы рассчитываем взыскать объективную компенсацию в указанном объеме».

По словам руководителя юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста», иск Алексея Миняйло «является стопроцентно выигрышным». При этом господин Глухов подчеркнул, что московские суды «нередко снижают суммы заявленных в подобных исках компенсаций», исходя в каждом случае из доказательств, приведенных защитой, а также из личных характеристик истца.

Напомним, Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь — 26 сентября. Господин Миняйло, провел два месяца в СИЗО по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) 27 июля в Москве, однако Басманный суд, рассматривая ходатайство СКР о продлении волонтеру ареста до 27 декабря, не нашел в деле свидетельств его участия в массовых беспорядках. В тот же день СКР отказался от претензий к Алексею Миняйло.

Мария Старикова