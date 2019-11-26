СМИ: функция исчезающих сообщений уже появилась в бета-версии WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию автоматического удаления сообщений через определенный промежуток времени, сообщил портал WABetaInfo. Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для Android.

В новой версии удаление сообщений можно включить во вкладке «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата», функцией могут воспользоваться только администраторы групп.

Кроме того, во вкладках можно выбрать время, через которое будут удалены сообщения: через час, день, неделю, месяц или год. Функция уже совместима с «темным режимом» мессенджера. Портал сообщил, что конкретной даты релиза пока нет.

Напомним, WABetaInfo в октябре сообщил, что WhatsApp тестирует функцию исчезающих сообщений в новой версии программы (2.19.275). Исчезающие сообщения будут пропадать из чата через определенный промежуток времени, который установит для себя пользователь. Тогда функция предусматривала удаление сообщений через пять секунд или через час.

Напомним, по данным Deloitte, мессенджеры занимают первое место по уровню востребованности функций смартфона среди россиян. Быстрее всего аудиторию наращивает Telegram.

Подробности — в материале “Ъ” «Россияне перезвонили по мессенджеру».