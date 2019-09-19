Россияне перезвонили по мессенджеру

Мессенджеры стали для россиян главной функцией в смартфоне, при этом абоненты все чаще пользуются звонками через приложения, чем традиционной голосовой связью, следует из данных Deloitte. Быстрее всего аудиторию наращивает Telegram, несмотря на попытки его блокировки. У большинства сотовых операторов выручка от голосовой связи падает или растет медленнее, чем от интернет-трафика, а выпадающие доходы они компенсируют пакетными приложениями.

Мессенджеры занимают первое место по уровню востребованности функций смартфона среди россиян, 53% опрошенных стали пользоваться ими чаще, говорится в исследовании Deloitte (есть у “Ъ”). В среднем у россиян установлено на смартфоне четыре мессенджера: у 83% опрошенных — WhatsApp, у 61% — Viber, у 53% — Skype, у 40% — Telegram. Именно у Telegram, блокируемого Роскомнадзором, за год больше всего выросла доля установок — на 15 процентных пунктов. Онлайн-опрос проводился в июне 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 16 лет из более 250 населенных пунктов, динамика основана на сравнении с аналогичным опросом в июне 2018 года.

Звонки по интернету в этом году впервые стали более востребованы среди россиян, чем по сотовой связи, указывает Deloitte. Компания применяет собственный «индекс востребованности», который рассчитывается как разница между долями опрошенных, отметивших рост и снижение использования той или иной функции. У звонков через интернет этот индекс вырос за год на 11 пунктов, до 31 пункта, а у звонков по сотовой связи — снизился на 24 пункта, до 6 пунктов. На рост количества звонков через мессенджеры влияют значительно улучшившееся за последние годы качество сетей передачи данных и рост покрытия публичного Wi-Fi, отмечает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ Deloitte Антон Шульга.

Востребованность функций смартфонов Функция Стали использовать чаще (%) Стали использовать реже (%) Индекс востребованности* Мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram) 53 6 +47 Звонки по интернету (Skype и др.) 42 12 +31 Приложения социальных сетей 32 13 +19 Звонки по сотовой связи 24 18 +6 СМС-сообщения 9 47 -38 Видеоигры 6 29 -23 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Deloitte на основе онлайн-опроса 600 россиян старше 16 лет из более 250 населенных пунктов в июне 2019 года. *Разница между долями опрошенных, отметивших рост и снижение потребления.

Часть сотовых операторов отмечает в связи с трендом снижение выручки от голосовой связи или ее менее быстрый рост по сравнению с ростом выручки от интернет-трафика. По итогам второго квартала 2019 года показатель MoU (средний объем использованного голосового трафика на абонента в месяц) «Вымпелкома» снизился к аналогичному периоду 2018 года на 5,8%, до 305 минут, подтверждает представитель оператора. Драйвером роста выручки в мобильном сегменте становится выручка от интернет-трафика: на одного пользователя пришлось около 5 ГБ, что на 46,1% больше, чем годом ранее.

Выручка «МегаФона» от всех услуг мобильной связи по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 4,3% к аналогичному периоду, а от передачи данных — на 10,9%. «Основная часть клиентов "МегаФона" использует пакетные тарифы, что защищает нас от снижения спроса на любую из составляющих пакета»,— отмечают в компании. При этом по России и Москве объемы голосового трафика действительно снижаются, говорит представитель «МегаФона». «Это происходит за счет роста числа цифровых абонентов, то есть тех, кто постоянно и осознанно пользуется мобильным интернетом, в том числе и для разговоров через мессенджеры. Но пока звонки через сотовую сеть значимо популярнее»,— уточняет он.

У МТС в России мобильная выручка по итогам второго квартала выросла на 1,7% к аналогичному периоду, отдельно показателей по голосовой связи и интернет-трафику в компании не выделяют, говорит ее представитель.

У Tele2 голосовой трафик в сети увеличивается, говорят в компании, не уточняя цифр. «Все большее привыкание абонентов к цифровым сервисам не приводит к отказу от голосовых услуг»,— уверен представитель оператора. При этом количество активных пользователей мобильного интернета у оператора во втором квартале 2019 года выросло на 52% к аналогичному периоду, уточнили в Tele2.

По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, доля звонков через мессенджеры в России составляет пока не больше 35% от всех звонков в целом и не больше 40% в Москве. «Треть россиян до сих пор владеют кнопочными телефонами, то есть не могут звонить через приложения сами и не могут принимать такие звонки»,— поясняет эксперт. При этом позвонить через мессенджер можно только в случае устойчивого соединения 3G, LTE или LTE-A, но «даже в Москве сейчас очень много мест, где внутри здания нет такого уровня связи». По качеству связи мессенджеры не отличаются друг от друга, VPN, через которую у большинства россиян работает заблокированный Telegram, не влияет на качество звонка, ухудшить его качество может только сотовый оператор, говорит господин Кусков. По его мнению, сотовым операторам удается нивелировать риски от падения или стагнации доходов от голосовой связи с помощью пакетных предложений, включающих интернет, а также платных подписок и дополнительных услуг.

Валерия Лебедева