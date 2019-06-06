«Эконива» обозначила масштаб

Группа «Эконива» планирует стать «первым в России интегрированным производителем высококачественной молочной продукции», наращивая перерабатывающие мощности, в том числе в Черноземье. Такое заявление главы компании Штефана Дюрра опубликовано в отчетности головной Ekosem-Agrar AG по итогам 2018 года. Вопреки низким ценам на молоко за год выручка компании выросла на треть, а стадо и сельхозземли — в полтора раза.



Намерение «Эконивы» стать крупнейшим российским вертикально интегрированным производителем молочных продуктов обозначено в комментарии Штефана Дюрра к отчету Ekosem-Agrar AG за 2018 год. Согласно сообщению по итогам 2018 года компания увеличила выручку от продаж на 37%, до €240 млн. Совокупный доход (в том числе с незавершенным строительством, запасами, биологическими активами и прочими операционными доходами) составил около €375 млн (рост более чем на 70%). Значительную динамику показал EBITDA, выросший примерно на 65% до €115 млн.

По данным компании, таких результатов удалось достичь вопреки крайне низкой цене на сырое молоко в 2018 году (оно пока остается для компании основным продуктом). Компенсировать цену удалось за счет последовательного роста производства, ставшего возможным благодаря «устойчивым положительным рамочным условиям для инвестиций в российский молочный сектор». За год поголовье молочного стада компании выросло на 42% и превысило 133 тыс. голов. Сейчас оно насчитывает уже 149 тыс. Под контролем группы по состоянию на апрель — порядка 554 тыс. га сельскохозяйственных угодий (в 2017 году «Эконива» владела 322 тыс. га.). «В по-прежнему благоприятных условиях для дальнейшего расширения производства молока продолжится увеличение численности поголовья КРС параллельно систематическому расширению переработки молока. К концу 2019 года ежегодный валовой надой предположительно составит более 800 тыс. т. По большей части этот рост обусловлен инвестициями, которые были начаты еще в 2018 году», — добавили в «Экониве». Способствовать развитию компании в 2019 году должны и восстановившиеся цены на сырое молоко.

«В 2018 году мы взяли стратегический курс на будущее, — отметил Штефан Дюрр. — Мы планомерно следуем нашей стратегии вертикальной интеграции и постепенно расширяем мощности по переработке молока. Помимо этого мы успешно запустили на рынок наш зонтичный бренд молочной продукции “Эконива”».

Пока «Эконива» лидирует в России только на рынке сырого молока. Согласно исследованиям Центра изучения молочного рынка, опубликованным в декабре 2018 года, в 2017-м группа еще не входила в число 50 крупнейших переработчиков молока в России. Однако компания совершила целый ряд приобретений, к примеру купила Аннинский молочный комбинат в Воронежской области. Пока у компании четыре завода по переработке молока в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Также «Эконива» изучает возможность приобретения перерабатывающих производств в Ленобласти. В качестве потенциально интересных активов господин Дюрр называл ГК «Галактика», Лужский молочный завод (входит в группу «Лактика»).

В департаменте аграрной политики Воронежской области „Ъ“ рассказали, что в регионе в конце 2019-го — начале 2020 года компания должна приступить к строительству крупного перерабатывающего завода мощностью 2 тыс. т молока в сутки. В июне 2018 года в ходе выступления в Совфеде господин Дюрр заявил: «Хотим до 20232024 годов — если поддержка будет такая же, как сейчас, — производить 5 тыс. т в сутки и все это перерабатывать». Предстоящие инвестиции в развитие переработки господин Дюрр ранее оценивал в 70 млрд руб.

Эти планы могут в перспективе позволить «Экониве» обойти лидера российского рынка переработки молока PepsiCo. При этом динамика финансовых показателей и успешная работа с банками должны помочь «Экониве» привлечь необходимые средства и на новые молочные комплексы, и на переработку, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Компания находит поддержку у региональных и федеральных властей, а кредитные средства привлекает для покупки высоколиквидных активов».

Гендиректор «Евроэксперта» Екатерина Синогейкина считает, что банкам будет выгодно предоставление кредитов «Экониве», тем более с господдержкой. При этом потенциал роста для отрасли велик: потребление молока в России на душу населения по-прежнему на 30-35% ниже, чем в Европе, напоминает эксперт.

Олег Мухин