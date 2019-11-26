Кабель движется и не движется

«Ростелеком» предложил поправки к закону «О связи», которые должны обезопасить участников рынка от начисления налогов на кабель и оборудование связи. По данным оператора, переклассифицировать их из движимого в недвижимое имущество предлагают налоговики. Это может грозить отрасли совокупными расходами в несколько десятков миллиардов рублей, а абонентам — ростом тарифов на 2–6%.

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по цифровой экономике 26 ноября рассмотрит предложения «Ростелекома» о внесении изменений в закон «О связи», следует из повестки заседания (есть у “Ъ”). В аналитической записке к предложениям (также есть у “Ъ”) сообщается, что «в последнее время со стороны налоговых органов наблюдается тенденция переклассификации различных видов имущества, в том числе оборудования и кабелей связи, в состав недвижимости».

Если кабели связи будут признаны недвижимостью, операторам придется платить налог за них, так как с 1 января 2019 года налог на имущество исчисляется только в отношении недвижимости. Возможные суммы налоговых претензий для компаний связи могут составить, по оценке авторов аналитической записки, в совокупности до нескольких десятков миллиардов рублей, «что существенно повлияет как на финансовое состояние операторов связи, так и на выполнение их обязательств перед клиентами, а также в целом на темпы развития национального проекта "Цифровая экономика"». В связи с этим предлагается закрепить статус кабелей как движимого имущества в законе «О связи».

На запрос “Ъ” в «Ростелекоме» ответили, что до заседания комиссии не будут комментировать тему, «чтобы не оказать влияния на принятие решения». Пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) переадресовала вопросы в Минфин, где, в свою очередь, заявили, что «отнесение объектов к движимому или недвижимому имуществу на этапе администрирования уплаты налогов — это вопрос ФНС».

Если кабели признают недвижимостью, за них придется платить налог на имущество по ставке 2,2% в Москве (в регионах она может быть другой) на среднюю балансовую стоимость, поясняют в пресс-службе «Вымпелкома». До сих пор кабели и волоконно-оптические линии связи всегда квалифицировались как движимое имущество, в том числе в судебной практике, подчеркивают в «ЭР-Телекоме». МТС и «МегаФон» отказались от комментариев. Помимо налоговых доначислений, операторам придется нести «существенные расходы» на госрегистрацию оборудования и кабелей и их постановку на кадастровый учет, отметил руководитель практики разрешения споров КПМГ в России и СНГ Андрей Ермолаев.

Для операторов фиксированной связи «дополнительные поборы» приведут к необходимости подъема тарифов для абонентов на 2–6%, что вызовет их отток и дальнейший рост тарифов в связи с необходимостью содержания инфраструктуры, заявили в Ассоциации операторов телефонной связи. В то же время среди ее членов есть и другое мнение: один из них указывает, что преимущество кабеля как недвижимого имущества — возможность оформить право собственности на линию связи, а это «гораздо важнее, чем оплата налога».

Даже предлагаемые «Ростелекомом» изменения в закон «О связи» «вряд ли способны избавить налогоплательщиков от рисков переквалификации линий связи в недвижимое имущество и доначислений соответствующих налогов», скептичен партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Он поясняет, что «Ростелеком» предлагает внести поправку о том, что кабели связи являются движимым имуществом, но налоговые органы и так не считают их недвижимостью в отдельности, а рассматривают в комплексе с другим оборудованием и с учетом цели использования.

Юлия Степанова