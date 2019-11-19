Кабель тянется к маркировке

«Роснано» предлагает ввести в России маркировку оптоволоконного кабеля. Идею поддерживают его отечественные производители, которые надеются таким образом защитить рынок от контрафакта и иностранных конкурентов. Покупатели кабеля — операторы связи — считают, что он уже и так достаточно защищен.

«Роснано» и ассоциация «Электрокабель» направили в Минпромторг предложение ввести в России маркировку оптоволоконных кабелей, рассказал “Ъ” старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «Роснано» Тимур Котляр. Речь о пилотном проекте добровольной маркировки, который поможет решить, стоит ли делать ее обязательной, подчеркивает он. Уже создана рабочая группа, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов к введению маркировки кабелей, «если государство и отрасль одобрят это решение», подтвердил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. ЦРПТ уже занимается маркировкой лекарств, сигарет, обуви и шуб.

Идею маркировки поддержали российские кабельные заводы, утверждает Тимур Котляр. Сегодня под видом отечественного можно продавать кабель, произведенный на территории другого государства, поясняет он. Маркировка поможет защитить рынок от контрафакта, согласен гендиректор АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.

Объем рынка оптического кабеля в России по итогам 2018 года вырос на 8%, до $211 млн, импорт сохранился на уровне 2017 года, экспорт вырос на 70%, оценивала ранее компания «Инкаб».

Для покупателей кабеля — операторов связи — проблема контрафакта неочевидна. «Завезти из Китая продукцию под другим брендом крайне сложно, так как при таможенном декларировании указывается бренд, есть вероятность досмотра и серьезных санкций»,— поясняет президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко. Операторы против контрафакта и за качественный кабель, но «важно не перегнуть палку, чтобы не монополизировать или еще более не бюрократизировать рынок», подчеркивает он. Если будут новые требования и усложнится процедура получения сертификатов, это может вызвать сложности в поставке продукции, что, «конечно, повлияет на ценообразование», считает господин Грищенко.

Массовой проблемы контрафакта на рынке нет, полагает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. По его мнению, маркировка нужна, чтобы ограничить ввоз импортного кабеля, в частности, украинского, «с которым российскому пока сложно конкурировать по цене».

Импортозависимость сохраняется, многие отечественные кабели сделаны на импортном волокне, добавляет гендиректор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов.

«Проблема поддельных кабелей существует, но нас никак не касается»,— отметили в пресс-службе «ЭР-Телекома». Там поясняют, что компания работает напрямую с заводами-производителями, где качество изготовленной продукции подтверждено сертификатами. «Мы и так приобретаем кабель с техническим паспортом производителя и необходимой документацией»,— говорят и в МТС, отмечая, что введение маркировки для компании не принципиально. В «МегаФоне» считают, что добровольная маркировка имеет смысл для массового сегмента, где покупатель не может точно определить физические свойства товара — например, оптического кабеля в звуковой аппаратуре.

Положительно оценивают идею маркировки кабеля в «Ростелекоме», поясняя, что это даст понимание истории его изготовления. При этом удорожания кабеля маркировка вызвать не должна, а значит, она не повлияет и на стоимость услуг связи, уверены в пресс-службе компании.

Маркировка — не единственная инициатива по ужесточению регулирования рынка оптоволоконного кабеля. Как сообщал “Ъ” 2 октября, Минкомсвязь предлагает его обязательную сертификацию в рамках закона «о суверенном рунете». Против идеи выступает Минэкономики, считая, что она может вызвать удорожание продукции.

Юлия Степанова