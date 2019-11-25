Автор законопроекта о профилактике домашнего насилия пожаловалась главе МВД на угрозы

Адвокат депутата Оксаны Пушкиной Константин Добрынин попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева возбудить уголовное дело против членов организации «Сорок сороков», поскольку госпоже Пушкиной поступают угрозы из-за подготовки закона о домашнем насилии. Текст заявления есть в распоряжении “Ъ”.

23 октября было опубликовано открытое письмо против закона о домашнем насилии, инициированное «Сора сороками». По мнению адвоката госпожи Пушкиной, в нем содержатся высказывания, оправдывающие семейное насилие «под видом "сохранения" псевдосемейных ценностей», которые могут привести к возбуждению ненависти или вражды, а также унижению человека по признаку пола или его социальной группы (ст. 282 УК РФ).

В публикациях против принятия документа можно найти противоправные призывы, говорится в заявлении. «И чтобы ни у кого не вызывало сомнения, против кого именно направлены все вышеперечисленные призывы к совершению противоправных действий, представители движения называют в качестве одного из "главных разработчиков законопроекта о семейно-бытовом насилии (СБН) — депутата государственной думы Оксану Пушкину"», отметил адвокат.

Он также обратил внимание на публикацию организации «Сорок сороков» в Instagram, на которой на переднем плане борются дьявол и мужчина, а на заднем, с одной стороны, изображена Оксана Пушкина с законопроектом о домашнем насилии и гомосексуальная пара, а с другой — женщина с несколькими детьми.

По мнению адвоката, в действиях членов организации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и подстрекательство к посягательству на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ).

Напомним, в сентябре депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила “Ъ”, что парламентарии подготовят проект «Об основах профилактики домашнего насилия». Это повлечет за собой разработку законопроектов «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах». Они должны стать полноценным эквивалентом отклоненного в прошлом году законопроекта о гендерном равенстве. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила 25 ноября, что закон доработают к 1 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «Домогательства преодолимой силы».