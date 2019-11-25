Матвиенко: закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

Парламентарии намерены к 1 декабря доработать закон о борьбе с домашним насилием, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что изменения в законодательство по противодействию домашнего насилия — выражение госполитики в этой сфере.

«И в правительстве, и в парламенте есть четкая точка зрения, что нужны дополнительные меры по противодействию домашнему насилию. Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму»,— сказала госпожа Матвиенко журналистам (цитата по «РИА Новости»). По его словам, опасения, что закон может «открыть двери» к излишнему вмешательству в дела семьи, — «это эмоции».

Тем, кто выступает против введения дополнительных норм, спикер Совета федерации предложила ознакомиться с предлагаемыми поправками к законодательству. Она выразила уверенность, что их озабоченность в итоге не найдет подтверждения.

Напомним, в России дискуссия вокруг домашнего насилия возникла после того, как в январе 2017 года вступил в силу закон о декриминализации побоев, согласно которому побои в семье считаются административным правонарушением, а не преступлением. Обсуждения по этой теме вновь активизировались в связи с делом сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца «по предварительному сговору», тогда как защита сестер настаивает, что убитый несколько лет подвергал их насилию, и они пошли на необходимую самооборону.

Кроме того, сегодня, 25 ноября, на площади Яузские ворота в центре Москвы пройдет массовый пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Кроме того, 25 ноября пройдет социальная акция «Не молчи!», которую организовал кризисный центр помощи женщинам и детям столичного Департамента труда и социальной защиты населения

В сентябре депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») сообщила “Ъ”, что парламентарии подготовят проект «Об основах профилактики домашнего насилия». Это повлечет за собой разработку законопроектов «О равенствах женщин в трудовых отношениях» и «О сексуальных домогательствах». Они должны стать полноценным эквивалентом отклоненного в прошлом году законопроекта о гендерном равенстве.

Подробнее — в материале “Ъ” «Домогательства преодолимой силы».