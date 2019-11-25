Суд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский районный суд обратил в доход государства незадекларированное имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд руб., передает корреспондент “Ъ” из зала суда. В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб.

Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано. Ранее бывший чиновник отрицал какое-либо отношение к семейному бизнесу, а найденные при обысках предметы роскоши называет подарками и наследством.

Чем известен Леонид Маркелов Читать далее

Напомним, по версии следствия, Леонид Маркелов вместе с гендиректором ООО «Телеканал 12-й регион» Натальей Кожановой и экс-министром сельского хозяйства республики Ираидой Долгушевой обвиняют в получении крупной взятки под видом фиктивной сделки за продвижение интересов птицефабрики «Акашевская». Никто их обвиняемых вины не признает.

Почему Генпрокуратура увеличила иск к экс-главе региона — в материале “Ъ” «Непосильно нажитое взяли в оборот».

О возобновлении громкого процесса — в материале “Ъ” «Доказательства взятки списали со счетов».