Достатки былой роскоши

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов дал показания в суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры, требующей обратить в доход государства его имущество и активы подконтрольных его мачехе ­Татьяне Маркеловой фирм на 2,2 млрд руб. Он отрицает какое-либо отношение к семейному бизнесу, а найденные при обысках предметы роскоши называет подарками и наследством, полученными до 2012 года и поэтому неподотчетными. Его защита указывает, что прокуратура не доказала происхождение имущества и перекладывает эту обязанность на ответчиков, а условия для конфискации не ­соблюдены.



Нижегородский райсуд выслушал показания бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генеральной прокуратуры РФ, требующей изъять незадекларированное имущество экс-чиновника и подконтрольных бывшей супруге его отца Татьяне Маркеловой компаний на 2,2 млрд руб. В список потенциального конфиската попали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, многомиллионные сбережения в рублях и валюте, земельные участки, торговый центр за 156 млн руб. и оцененный в 356 млн руб. спорткомплекс, две квартиры и офис в Йошкар-Оле, а также разные предметы роскоши на 30 млн руб., в числе которых коллекционные вина, монеты, картины марийских художников, столовое серебро и золотые слитки от 10 до 500 г, дорогие часы и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Как следует из иска, эти активы были оформлены на компанию ООО «Телекомпания 12 регион» и аффилированные с ней фирмы, подконтрольные госпоже Маркеловой и бывшей супруге главы Марий Эл Наталье, которая в 2012 году уехала в Лондон после развода с мужем. В Генеральной прокуратуре считают Татьяну Маркелову номинальным владельцем компаний, в которые, полагают истцы, Леонид Маркелов вливал незаконные доходы, полученные во время работы в должности главы республики (руководил регионом с 2001 по 2017 год.— “Ъ-Приволжье”). В качестве доказательства прокуроры приводят запись прослушки разговоров Леонида Маркелова с помощниками и директором ООО «Телекомпания 12 регион» Натальей Кожановой, в которых он называет стройки в Йошкар-Оле «своими». В прокуратуре настаивают, что имущественные расходы Леонида Маркелова превышают его трехлетний задекларированный доход на посту главы республики.

В понедельник в суде ответчик выступал четыре часа. Он признал право собственности на квартиру в Йошкар-Оле за 15 млн руб., купленную в 2009 году в кредит, на сбережения и средства с продажи другой квартиры и офиса. Большую коллекцию монет, марок и медалей с портретами российских и советских высших должностных лиц, по словам бывшего главы республики, он собирал еще в детстве со своим отцом. Множество монет из других стран ему подарили разные делегации и банки на торжествах, как и картины и золотые слитки. Все это не подлежало декларированию, поскольку не имело большой ценности, настаивает бывший республиканский глава, а выбрасывать подарки было жалко. Тем более в период его президентства большая часть подарков шла в музей республики и детские дома. Леонид Маркелов ничего самостоятельно не покупал, поскольку с имущества нужно было платить налоги, и нумизматику он давно оставил в прошлом. Когда в 2012 году правительство ужесточило требования к декларациям чиновников, глава Марий Эл запретил своим помощникам принимать сувениры для него и тщательно следил, чтобы в приемной ничего не оставляли. Все его декларации тщательно проверяли сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, поэтому ответчик сильно удивлялся, почему к нему возникли претензии теперь.

Адвокат Елена Вяткина заявила суду, что доказывать незаконное владение имуществом должна прокуратура, а не ответчики. Она напомнила, что поправки в антикоррупционные нормы лишь ограничивали участие чиновников в бизнесе, а предметы роскоши, заработанные в былые годы, не равнялись обязательному для декларирования имуществу — домам, земельным участкам и машинам. Тем более, заявила адвокат, представители компаний Татьяны Маркеловой показали в суде, что Леонид Маркелов не имел к ним никакого отношения, и свои доходы они получали благодаря успешной коммерческой деятельности. По­скольку в исковом заявлении не указано происхождение имущества, а его оценка спорна, защита считает несоблюденными условия для его конфискации. «Позиция "давайте возьмем все доходы всех ответчиков" незаконна. В этом случае надо изымать 1252 квартиры собственников жилья, построенного ООО "Телекомпания 12 регион"», — полагает защитник, добавляя, что антикоррупционное законодательство до 2012 года регулировало отчетность республиканского главы мягче, чем муниципальных и федеральных чиновников. В итоге суд отложил заседание на 30 сентября, чтобы стороны предоставили еще доказательства.

Параллельно Леонид Маркелов проходит обвиняемым по уголовному делу о крупной взятке от директора птицефабрики «Акашевская» (бенефициарами являются ООО «МарФин­Инвест» и ООО «Россельхозбанк-­Финанс») Николая Криваша в размере 235 млн руб. Следствие считает, что в ­2014–2016 годах птицефабрика больше других предприятий получила федеральные субсидии на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам. На сумму взятки ­бизнес-партнер Николая Криваша Наталья Савченко расплатилась векселями с Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем госпожа Маркелова передала векселя ООО «Теле­компания 12 регион», чей гендиректор Наталья Кожанова обналичила их в Сбербанке для Леонида Маркелова. Наталья Кожанова, как и Леонид Маркелов, находится в СИЗО по обвинению в посредничестве при передаче взятки. Своей вины в инкриминируемых им преступлениях подсудимые не признают.

Роман Рыскаль