Доказательства взятки списали со счетов

Нижегородский райсуд после длительного перерыва начал рассмотрение дела бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Его вместе гендиректором ООО «Телеканал 12-й регион» Натальей Кожановой и экс-министром сельского хозяйства республики Ираидой Долгушевой обвиняют в получении крупной взятки под видом фиктивной сделки за продвижение интересов птицефабрики «Акашевская». Подсудимые не признают вины. Суду предстоит допросить более 200 свидетелей

В Нижнем Новгороде после отпуска гособвинителя и судьи продолжилось рассмотрение уголовного дела Леонида Маркелова. Он обвиняется в получении крупной взятки от директора птицефабрики «Акашевская» (бенефициарами являются ООО «Марфининвест» и ООО «Россельхозбанк-Финанс») Николая Криваша, скрывшегося от следствия за границей и объявленного в розыск.

Обвинение считает, что в 2014–2016 годах птицефабрика получила на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам федеральные и региональные субсидии на 5 млрд руб.— значительно больше остальных марийских предприятий агропромышленного комплекса. Такие преференции, считает гособвинение, стали возможны после передачи Леониду Маркелову взятки в размере 235 млн руб. через посредников. На эту сумму бизнес-партнер Николая Криваша Наталья Савченко расплатилась векселями с мачехой тогдашнего главы региона Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Госпожа Маркелова передала векселя подконтрольному ей ООО «Телекомпания 12-й регион», генеральный директор которой Наталья Кожанова обналичила их в Сбербанке.

Вместе с крупной взяткой бывшему главе республики инкриминировали незаконное хранение боеприпасов (во время обысков у него были найдены 47 боевых патронов) и два эпизода злоупотребления должностными полномочиями.

Помимо лоббирования интересов птицефабрики «Акашевская» Леониду Маркелову вменили наем личных охранников, получавших зарплату из бюджета в качестве специалистов секретариата главы Марий Эл. Наталье Кожановой инкриминировали посредничество при передаче взятки. Третьей обвиняемой стала бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева. Ее подчиненные на бланках министерства готовили недостоверные справки о суммах субсидий для птицефабрики Николая Криваша. На основании справок предприятие получало льготные кредиты в Россельхозбанке, полагает следствие. Все трое подсудимых не признают вины.

На очередном судебном заседании стороны изучали письменные доказательства: счета ООО «Телекомпания 12-й регион» и других аффилированных с Татьяной Маркеловой компаний. Бумаги были изъяты при обысках в банках. По ним обвинение отследило движение средств по погашению векселей, полученных в качестве взятки от птицефабрики «Акашевская». Как следует из банковских выписок, средства от погашения векселей направлялись на оплату услуг подрядчикам крупных девелоперских проектов в Йошкар-Оле, которыми занималось ООО «Телекомпания 12-й регион», аренду земельных участков и налоговые выплаты.

По словам Леонида Маркелова, продажа «Тепличного» была компенсацией вложений подконтрольного его мачехе и бывшей супруге Ирине застройщика, поскольку компания работала в убыток и брала кредиты. Наталья Кожанова считает инкриминируемую Леониду Маркелову взятку 235 млн руб. гражданской сделкой: средства были потрачены на нужды телекомпании, что отражено в бухгалтерской отчетности. Ираида Долгушева называет подписанные ею справки корректными и настаивает, что решение о кредитах птицефабрики «Акашевская» в итоге принимал банк. В вопросе лоббирования субсидий птицефабрике бывший глава республики ссылается на письменное указание главы государства от 2012 года поддержать предприятие. Сделка по продаже акций «Тепличного» была настоящей, поскольку была зарегистрирована в Росреестре с уплатой налогов на 30 млн руб., настаивает подсудимый.

Обвиняемые не перестают жаловаться на плохое самочувствие. Леониду Маркелову диагностировали двусторонний артроз, Наталье Кожановой — гипертонию и нарушение мозгового кровообращения.

Однако во вторник в суде господин Меркелов заявил, что «лучше умрет, чем будет выслушивать заявления о срыве заседаний» из-за частых вызовов скорой помощи, и пообещал больше к услугам врачей не прибегать, несмотря на свое состояние. 12 сентября суд изучит очередные письменные доказательства по уголовному делу. Процесс, вероятно, займет более года: сторонам предстоит допросить более 200 свидетелей.

Напомним, параллельно с уголовным разбирательством в том же Нижегородском райсуде рассматривается гражданский иск Генпрокуратуры и Следственного комитета к Леониду Маркелову, который планировалось рассмотреть до возобновления уголовного процесса. Силовики просят конфисковать незадекларированное имущество бывшего главы республики на 2,2 млрд руб., часть которого оформлена на его друга детства Александра Шилова. Потенциальный конфискат включает более сотни объектов недвижимости, торговый центр, московские квартиры, золотые слитки, коллекционные часы, многомиллионные сбережения в рублях и в валюте. Подсудимый признает лишь две московские квартиры и одну в Йошкар-Оле, а также часы Patek Philippe и Rolex.

Наталья Кожанова, давшая по этому делу свидетельские показания, заявила о непричастности Леонида Маркелова к бизнесу его мачехи. Представители компаний мачехи также отрицают владение имуществом бывшего республиканского главы, декларации которого неоднократно проверяли в администрации президента и ФСБ. При этом Александр Шилов пытался заявить Генпрокуратуре встречный иск о незаконности конфискации имущества. Однако суд отклонил его заявление и вызвал третьими лицами чиновников администрации Йошкар-Олы. Рассмотрение гражданского дела продолжится 16 сентября.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород