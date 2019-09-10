Непосильно нажитое взяли в оборот

Нижегородский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры и Следственного комитета увеличил исковые требования к бывшему главе Марий Эл ­Леониду Маркелову до 2,2 ­млрд руб. ­Обвиняемый в получении крупной взятки признает лишь малую часть заявленного к конфискации имущества, приписывая основное своим знакомым и родственникам, а предъявленные обвинением доказательства называет сфабрикованными. По решению суда показания об активах Леонида Маркелова дадут чиновники администрации Йошкар-Олы.



Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, увеличив требования о конфискации незадекларированного имущества бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его друга детства Александра Шилова, на которого записана часть активов. К прежним 120 объектам недвижимости, 16 автомобилям, часам Patek Philippe, сбережениям в размере 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. добавились земельный участок оценочной стоимостью 9 млн руб., торговый центр за 156 млн руб. и спорткомплекс, оцененный в 353 млн руб. Также в иск к Леониду Маркелову и Александру Шилову дополнительно включили две квартиры и офис в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью 22 млн руб., разные предметы роскоши на 30 млн руб., в числе которых дорогие часы, 25 слитков золота, коллекционные монеты, счета в банках на 4,7 млн руб., а также 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». ­Таким образом общая стоимость заявленного к конфискации имущества выросла с 1,5 ­млрд до 2,2 ­млрд руб. По версии следствия, эти активы были оформлены на господина Шилова и ООО «Телекомпания 12 регион», учрежденное мачехой бывшего главы республики Татьяной Маркеловой и его бывшей женой Ириной и занимавшееся крупными девелоперскими проектами в ­Йошкар-Оле.

Найти дополнительное имущество помог Леонид Маркелов, сам того не желая. Источники в следствии сообщили, что по его указанию подчиненные тщательно вели теневую бухгалтерию и сохраняли все чеки и квитанции, которые обнаружили при обысках у бывшего главы республики. ­Доказательствами стали и аудиозаписи разговоров Леонида Маркелова с генеральным директором телекомпании Натальей Кожановой и помощниками. На этих файлах экс-чиновник называет ООО «Телекомпания 12 регион» и его стройки в Йошкар-Оле «своими», как и деньги за продажу Татьяной Маркеловой акций республиканского ОАО «Тепличное».

Напомним, по этому эпизоду Леонид Маркелов проходит обвиняемым по уголовному делу в получении крупной взятки от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, объявленного в розыск. Птицефабрика получала крупные субсидии на оплату процент­ной ставки по кредитам из республиканского и федерального бюджетов больше остальных предприятий АПК. Обвинение считает, что это стало возможно благодаря взятке в размере 235 млн руб., которую Николай Криваш передал через посредников Леониду Маркелову. Векселями на эту сумму бизнес-партнер Николая Криваша Наталья Савченко в 2015 году расплатилась с Татьяной Маркеловой. По договору беспроцентного займа векселя передали телекомпании, а ее директор Наталья Кожанова обналичила их в Сбербанке для главы республики. По уголовному делу Леонида Маркелова Наталью Кожанову обвинили в посредничестве при получении взятки и поместили в СИЗО.

Из следственного изолятора Наталья Кожанова дала свидетельские показания об имуществе Леонида Маркелова, который до этого признавал в показаниях в суде лишь две московские квартиры и одну в Йошкар-Оле, а также часы Patek Philippe и Rolex. По словам подсудимой, Леонид Маркелов никакого отношения к бизнесу его родственников не имел и на приемах в правительстве республики ставил их в один ряд с другими девелоперами. «Телекомпания 12 регион» наряду с работой в сфере СМИ делала Йошкар-Олу «прекрасным городом», а Леонид Маркелов называл ее «своей» как глава региона, где считал своим все и вел себя как хозяин. Профессор экономических наук заявила, что квартиру в столице Марий Эл Леонид Маркелов купил у компании жены своего отца в ипотеку, а требуемый к конфискации офис ему отказались продать из-за обременения арендой. Никаких квартир в Москве «Телекомпания 12 регион» не покупала, а недвижимость в Марий Эл оформлена на аффилированные с Татьяной Маркеловой и другими лицами компании и не имеет отношения к бывшему главе региона. Наконец, вопросы строительства жилых домов телекомпанией Наталья Кожанова обсуждала с Леонидом Маркеловым как с высшим должностным лицом республики, и никакого криминала в этом нет.

Подсудимый Леонид Мар­келов отрицает владение спорным имуществом. Он настаивает, что декларации о его доходах тщательно проверяли в администрации президента и ФСБ, и никаких претензий по этим вопросам у надзорных органов не было. Обвиняемый заявил и о фальсификации доказательств по его делу, он настаивает, что образцы голоса с аудиозаписей не исследовались, сами они смонтированы, а на момент разговоров с предполагаемыми подельниками его не было в республике. Отметим, его друг детства Александр Шилов пытался заявить встречный иск, в котором указал, что требования Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконные. Однако суд отклонил заявление и решил привлечь свидетелями чиновников комитета по имуществу администрации Йошкар-Олы.

16 сентября продолжится заседание по делу Леонида Маркелова. Суд привлекает к делу в качестве третьих лиц чиновников из администрации Йошкар-Олы.

Роман Рыскаль