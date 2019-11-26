У пива выдохся арест

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Ирина Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным. Следователи обжалуют решение надзорного органа, в результате которого госпожа Голосная должна быть освобождена, в Генпрокуратуре.

Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания. Дело в том, что на первом заседании следователь в качестве доказательства причастности Ирины Голосной к инкриминируемому ей преступлению назвала показания еще одного фигуранта дела, врио главы управления РАР по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева, однако в представленных в суд материалах соответствующего протокола не оказалось. В итоге председательствующий Сергей Артемов предоставил следствию дополнительное время для сбора необходимых материалов.

На заседании в понедельник СКР представлял уже другой следователь. Как следовало из зачитанных в суде материалов, версия СКР заключается в том, что Ирина Голосная знала, что оборудование пивоваренной компании ООО «Альфа Групп» для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС (Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции) не соответствует стандартам и не может быть опломбировано. Тем не менее чиновница, говорится в деле, дала подчиненным указание подготовить заключение, что оборудование было опломбировано.

Те, в свою очередь, «из карьеризма и желания выслужиться» выполнили указание Ирины Голосной. В итоге компания получила возможность недоплатить налогов на 58 млн руб.

По данным источника “Ъ”, речь идет об ООО «Альфа Групп», зарегистрированном в Москве в апреле 2018 года на улице Энтузиастов. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля напитками. Ее единственный учредитель и гендиректор — Александр Зиновьев.

По данным источника “Ъ” на алкогольном рынке, «Альфа Групп» выпускала слабоалкогольные коктейли Marty Ray и Blazer под видом пивных коктейлей.

По его оценке, за прошлый год компания выпустила 280 тыс. дал продукции. С учетом того, что стоимость акциза на 1 л пивного напитка составляет 21 руб., компания должна была заплатить налогов на 58,8 млн руб., отмечает собеседник “Ъ”. Он добавляет, что коктейли под видом пивных напитков под данными марками выпускает целый ряд компаний, и не исключает, что сумма ущерба бюджету РФ может быть больше. Пока проверяется причастность чиновницы еще как минимум к двум криминальным эпизодам, а предполагаемый ущерб от ее деятельности может составить несколько сотен миллионов рублей.

Чиновнице инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий). По делу также проходят Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Кстати, как выяснилось, Сергей Пальцев давал показания, на которые ссылалось следствие, еще будучи свидетелем и в отсутствие адвоката. После того как ему предъявили обвинение и у него появился защитник, фигурант прежнюю позицию не подтверждал.

Выступая в суде, следователь также привел стандартные доводы в пользу ареста задержанной, что, оставаясь на свободе, Ирина Голосная может скрыться, оказать давление на подчиненных—свидетелей по делу или иным способом помешать расследованию.

Прокурор с позицией следствия не согласился и попросил отказать в удовлетворении ходатайства, при этом представитель надзорного ведомства не стал предлагать альтернативной меры пресечения.

Против ареста выступила и защита, отметившая, что чиновница хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях. Что касается давления на подчиненных, то, как отметил один из адвокатов, сразу после задержания Ирина Голосная подала заявление об увольнении с должности.

Сама Ирина Голосная, которая в суде держалась спокойно и уверенно, отметила, что по настоящее время пивной рынок не был так четко законодательно отрегулирован, как оборот другой алкоголесодержащей продукции.

Поэтому, отметила чиновница, претензии следствия никак не опираются за закон, поскольку соответствующие требования не закреплены в нем. Соответствующий закон только вступает в силу, подчеркнула задержанная, поэтом позиция следователя является лишь его личным мнением. Ирина Голосная также просила в ходатайстве об аресте отказать. Однако суд счел позицию ГСУ обоснованной и отправил чиновницу в СИЗО до 20 января.

Уже после этого, по данным “Ъ”, первый зампрокурора Москвы Олег Манаков вынес постановление, которым признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении госпожи Голосной и лично отменил его.

Поскольку оказалось, что чиновница находится под стражей без уголовного дела, ее в ближайшее время должны выпустить на свободу. Отметим, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом прокурор должен оценить законность уголовного преследования в течение 24 часов после того, как получит от следствия соответствующие материалы. Само дело было возбуждено 21 ноября. Госпожу Голосную задержали в тот же день, а на следующий привезли в суд, чтобы арестовать, однако по требованию прокуратуры разбирательство было отложено на 72 часа, чтобы дать сторонам время на сбор доказательств. По данным из ГСУ СКР, ведомство собирается обжаловать прекращение уголовного преследования чиновницы в Генпрокуратуре.

Владислав Трифонов, Мария Котова, Николай Сергеев