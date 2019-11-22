Следствие пошло за пивом

Исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования (РАР) по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев помещен на два месяца под домашний арест в рамках масштабного расследования злоупотреблений, связанных с оборотом пива, которое начало столичное управление Следственного комитета. Следствие также допросило заместителя руководителя РАР Ирину Голосную.

Пресненский суд столицы отправил под домашний арест до 20 января и. о. главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергея Пальцева. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). С ходатайством об избрании меры пресечения в суд обратилось московское Главное следственное управление СКР, которое ведет масштабное расследование злоупотреблений, связанных с оборотом пива.

По данным “Ъ”, поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ. В рамках уголовного дела в возглавляемом господином Пальцевым управлении были проведены обыски и выемки.

Практически одновременно с заседанием суда, отправившего господина Пальцева под домашний арест, на допрос в СКР была вызвана заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирина Голосная. Стоит отметить, что она семь лет возглавляла межрегиональное управление по ЦФО, после чего 30 декабря 2018 года была назначена на нынешний пост. Допрос продолжался до позднего вечера, процессуальный статус госпожи Голосной прояснить не удалось.

В свою очередь, представители отрасли отмечают, что замглавы РАР является очень влиятельным на алкогольном рынке человеком. При этом собеседники “Ъ” напоминают, что карьеру в РАР она начала при возглавлявшем ранее ведомство Игоре Чуяне, которому в конце 2018 года заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Сейчас он объявлен в международный розыск. По словам источников “Ъ”, госпожа Голосная пользовалась доверием у господина Чуяна, с чем связывали ее успешное продвижение по службе. Поэтому ее назначение на должность заместителя главы Росалкогольрегулирования уже при новом руководителе ведомства выглядело довольно неожиданным. «Многие были крайне удивлены, когда Игорь Алешин (нынешний руководитель РАР.— “Ъ”) вместо увольнения назначил ее своим замом»,— сказал один из собеседников “Ъ”.

По данным источников “Ъ”, расследование СКР связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли. В частности, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов, а также о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.

Так, по данным источников “Ъ”, в ходе обысков на складах одного из дистрибуторов был обнаружено пиво, произведенное ООО «Завод Трехсосенский», проходящее по документам как квас. Подобная замена наименования продукции легко объяснима — квас, в отличие от пива, является продуктом, акциз на который не предусмотрен.

Также, по мнению источников, расследование может касаться и производства слабоалкогольных коктейлей под видом пивных напитков. С 2013 года по настоящий момент ставка акцизов на пивные напитки была заметно ниже, чем на слабоалкогольные коктейли, и потери бюджета от подобного дисбаланса оценивались в 16 млрд руб.

Владислав Трифонов, Мария Котова