Регулятору алкоголя выписали 72 часа

Пресненский райсуд Москвы не стал арестовывать заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями, продлив ее задержание на 72 часа.
Следователь Главного следственного управления Следственного комитета России обвинила Ирину Голосную в трех эпизодах преступной деятельности, предусмотренных ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). О них в комитете узнали из показаний исполняющего обязанности главы межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева, которого накануне определили под домашний арест, а также начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова, статус которого в деле неизвестен.
Следователь сообщила, что, по ее версии, преступная деятельность госпожи Голосной выразилась в даче указаний на непроведение положенных по регламенту проверок предприятий алкогольной промышленности.
Сумму предполагаемого ущерба представитель следствия не назвала.
Представители защиты, в свою очередь, полагали, что в отношении госпожи Голосной можно ограничиться подпиской о невыезде или домашним арестом.
Сама госпожа Голосная также имеет целый ряд хронических заболеваний. Нанести же налоговый ущерб обвиняемая, по версии защиты, никак не могла, потому что работает в РАР, а не в Федеральной налоговой службе.
Прокуратура между тем попросила суд продлить срок задержания госпожи Голосной на 72 часа для того, чтобы следствие могло представить дополнительные материалы в обоснование своего арестного ходатайства. В результате судья отложила разбирательство до 25 ноября.
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