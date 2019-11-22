Регулятору алкоголя выписали 72 часа

Пресненский райсуд Москвы не стал арестовывать заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями, продлив ее задержание на 72 часа.

Следователь Главного следственного управления Следственного комитета России обвинила Ирину Голосную в трех эпизодах преступной деятельности, предусмотренных ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). О них в комитете узнали из показаний исполняющего обязанности главы межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева, которого накануне определили под домашний арест, а также начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова, статус которого в деле неизвестен.

Следователь сообщила, что, по ее версии, преступная деятельность госпожи Голосной выразилась в даче указаний на непроведение положенных по регламенту проверок предприятий алкогольной промышленности.

Избегая проверок, последние, по версии следствия, выпускали продукцию, с которой не платились налоги.

Сумму предполагаемого ущерба представитель следствия не назвала.

Представители защиты, в свою очередь, полагали, что в отношении госпожи Голосной можно ограничиться подпиской о невыезде или домашним арестом.

Они отмечали, что обвиняемая работает в РАР, находясь на пенсии, а ее родителям далеко за 80 лет, поэтому они полностью зависят от своей дочери.

Сама госпожа Голосная также имеет целый ряд хронических заболеваний. Нанести же налоговый ущерб обвиняемая, по версии защиты, никак не могла, потому что работает в РАР, а не в Федеральной налоговой службе.

Прокуратура между тем попросила суд продлить срок задержания госпожи Голосной на 72 часа для того, чтобы следствие могло представить дополнительные материалы в обоснование своего арестного ходатайства. В результате судья отложила разбирательство до 25 ноября.

Владислав Трифонов