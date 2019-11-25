В Ростове возобновился суд над экс-супругой Вячеслава Цеповяза

Железнодорожный суд Ростов-на-Дону возобновил слушания по уголовному делу в отношении Ивана и Натальи Стришних, обвиняемых в вымогательстве, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Процесс был приостановлен 5 ноября после того, как Наталья Стришняя была госпитализирована из своего дома в станице Кущевской в коматозном состоянии. После проведенного курса лечения подсудимая, которая находится под домашним арестом, выписалась из больницы и явилась в суд.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело против Натальи Стришней, бывшей жены «цапковского» Вячеслава Цеповяза, а также ее брата Ивана Стришнего было возбуждено в июле этого года по заявлению предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка, который пожаловался в правоохранительные органы на угрозы и вымогательство, происходившие в 2010 году. В качестве обвиняемого по делу привлекается предприниматель Федор Стрельцов, который скрылся от следствия на Украине и объявлен в международный розыск. Правоохранительные органы проводят дополнительную проверку сообщения Александра Исюка о том, что что к вымогательству, совершенному в 2010 году, также причастен Вячеслав Цеповяз, отбывающий длительный срок наказания за серию преступлений в составе банды «Цапки».

Анна Перова, Краснодар