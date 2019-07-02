Бывшую жену «цапковского» вернули к давнему вымогательству

Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону санкционировал арест владелицы ООО ОПХ «Слава Кубани» Натальи Стришней, а также ее брата, которым инкриминируется вымогательство в 2010 году 77 млн руб. у владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка. Ее предполагаемый сообщник скрылся и находится в розыске. До 2018 года госпожа Стришняя носила фамилию Цеповяз и была супругой активного члена «цапковской» преступной группировки Вячеслава Цеповяза.



Наталья Стришняя, владелица и гендиректор ООО ОПХ «Слава Кубани», а также ее брат Иван Стришний арестованы Железнодорожным судом Ростова-на-Дону на один месяц и 25 дней, сообщили “Ъ” в суде. Заседание, на котором избиралась мера пресечения, началось утром, но сразу же был объявлен длительный перерыв: госпоже Стришней стало плохо, и ей была вызвана скорая помощь (по данным защиты, женщина страдает онкологическим заболеванием). Однако после перерыва суд, заслушав позиции сторон, согласился с представителем следственного управления УМВД по городу Ростову и постановил заключить обоих фигурантов дела под стражу.

Наталья и Иван Стришние были задержаны в станице Кущевской в рамках дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), оба имеют статус подозреваемых. До 2018 года Наталья Стришняя носила фамилию Цеповяз и была супругой члена «цапковской» ОПГ Вячеслава Цеповяза. По версии правоохранительных органов, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние совместно с предпринимателем Федором Стрельцовым (объявлен в международный розыск) принудили владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн руб. Следствие полагает, что злоумышленникам стало известно о намерении господина Исюка взять крупный кредит в Россельхозбанке и они потребовали часть денег — якобы за содействие в получении средств. Предпринимателю, по версии следствия, угрожали расправой, в итоге Александр Исюк, восприняв угрозы от родственников Вячеслава Цапка как реальные, отдал им требуемую сумму. Вскоре после массового убийства в станице Кущевской (ноябрь 2010 года) Александр Исюк обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении вымогательства, но в тот момент в возбуждении дела было отказано. В 2019 году господин Исюк повторно обратился в МВД, и на этот раз его доводы были признаны обоснованными.

Адвокат Натальи Стришней Эдуард Чургулия настаивает, что его подзащитная непричастна к событиям 2010 года и даже не была знакома с Александром Исюком. По мнению защиты, уголовное преследование якобы имеет целью захват бизнеса госпожи Стришней, доставшегося ей от бывшего супруга Вячеслава Цеповяза. ООО ОПХ «Слава Кубани» до 2010 года принадлежало члену «цапковской» ОПГ Вячеславу Цеповязу, вскоре после массового убийства в Кущевской он продал компанию своей матери, а та — его жене.

Анна Перова, Краснодар