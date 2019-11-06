Экс-супруга Вячеслава Цеповяза накануне суда попала в реанимацию из-за попытки суицида

Судебный процесс в Ростове-на-Дону по уголовному делу Натальи и Ивана Стришних, обвиняемых в крупном вымогательстве, отложен, так как подсудимая Стришняя не может участвовать в заседании по состоянию здоровья, сообщил “Ъ-Юг” ее адвокат Андрей Ригерт. По информации представителя потерпевшего, Наталья Стришняя, бывшая жена одного из лидеров ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, вчера вечером была доставлена в реанимацию в состоянии комы после попытки суицида.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, уголовное дело против Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего было возбуждено в июле этого года по заявлению предпринимателя из станицы Кущевской Александра Исюка, который пожаловался в правоохранительные органы на угрозы и вымогательство со стороны экс-супруги Вячеслава Цеповяза, а также ее брата Ивана Стришнего. Сразу после возбуждения дела обвиняемые были помещены в СИЗО, однако в середина октября суд изменил Наталье Стришней меру пресечения на домашний арест. При этом между Натальей Стришней и ее экс-супругом, отбывающим наказание в Омской области, проходили переговоры о судьбе семейного имущества (после ареста Вячеслава Цеповяза принадлежавшее ему сельхозпредприятие «Слава Кубани» перешло его супруге, которая затем оформила развод и поменяла фамилию). Вячеслав Цеповяз через своих представителей настаивал на том, что активы перешли к его супруге незаконно. В середине ноября спор между бывшими супругами должен рассмотреть Кущевский районный суд. По предположению собеседника “Ъ-Юг”, Наталья Стришняя могла испытать сильный стресс от того, что осознала перспективу лишиться имущества и попасть в колонию по приговору о вымогательстве.

Подробнее об уголовном деле Натальи Стришней — в материале “Ъ-Юг” «Бывшую жену “цапковского” вернули к давнему вымогательству»

Анна Перова, Краснодар