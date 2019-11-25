Совфед одобрил закон о нарушении требований хранения персональных данных

Совет федерации одобрил закон о штрафах за нарушение операторами связи требований хранения персональных данных россиян. Госдума приняла этот закон 21 ноября.

Кроме того, закон предусматривает:

увеличение штрафов за повторный отказ операторов связи передать ФСБ ключи шифрования;

штрафы за распространение призывов к терроризму через интернет;

хранение личных данных россиян за пределами России.

Согласно закону, за нарушение требований хранения персональных данных предполагаются штрафы:

для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 1 млн до 6 млн руб.

За повторные нарушения штрафы увеличиваются:

для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн руб.

Также закон увеличивает штрафы за повторные нарушения владельцами аудиовизуальных сервисов.

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб., а затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Кроме того, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и Telegram.

Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в материале “Ъ” «На границах возможного».

Об аудитории заблокированного мессенджера — в публикации “Ъ” «Пользователи Telegram повзрослели».