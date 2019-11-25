Совфед одобрил закон о нарушении требований хранения персональных данных

Совет федерации одобрил закон о штрафах за нарушение операторами связи требований хранения персональных данных россиян. Госдума приняла этот закон 21 ноября.
Кроме того, закон предусматривает:
Согласно закону, за нарушение требований хранения персональных данных предполагаются штрафы:
За повторные нарушения штрафы увеличиваются:
Также закон увеличивает штрафы за повторные нарушения владельцами аудиовизуальных сервисов.
Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб., а затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Кроме того, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и Telegram.
Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в материале “Ъ” «На границах возможного».
Об аудитории заблокированного мессенджера — в публикации “Ъ” «Пользователи Telegram повзрослели».
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