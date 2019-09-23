Глава Роскомнадзора хочет «по-серьезному подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол. Служба представит результаты ее работы в течение года, рассказал он в рамках форума «Вся Россия» Союза журналистов России.

По словам господина Жарова, сейчас из-за механизмов обхода блокировки удается нарушить работу запрещенных ресурсов, но не полностью их заблокировать. Так же происходит с Telegram, где, по мнению главы надзорного ведомства, работают «грамотные и опытные программисты», изменяющие конфигурацию мессенджера.

«Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному»,— сказал господин Жаров (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, противостояние мессенджера и надзорной службы началось после того, как Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Осенью 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб., а затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку.

Несмотря на попытки Роскомнадзора ограничить доступ пользователей, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию. Выручка от голосовой связи у большинства сотовых операторов снижается или растет медленнее, чем от интернет-трафика.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Россияне перезвонили по мессенджеру».