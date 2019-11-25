«Автодор» получил разрешение на ввод в эксплуатацию последнего участка трассы М-11

Госкомпания «Автодор» получила разрешение на ввод в эксплуатацию последнего, восьмого этапа платной скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» — от Санкт-Петербургского южного полукольца до КАД. С открытием этого участка трасса будет полностью введена в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по словам специального представителя президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова, торжественный запуск автодороги М-11 будет произведен «в конце этого месяца». Владимир Путин планирует принять участие в церемонии.

Напомним, что стоимость проезда по скоростной платной автодороге М-11 «Москва – Петербург» составит в среднем в 1,3 – 2 тыс. рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.